Хави о вылете из ЛЕ-21/22: «Барса» не слишком верила в этот турнир. Трудно бороться за титул, на который люди не настроены всерьез»

Теги Айнтрахт Франкфурт Барселона Хави Ла Лига Лига Европы УЕФА Футбол

Хави рассказал, почему «Барселона» вылетела из Лиги Европы в прошлом сезоне.

«Мы хотим выиграть четыре титула, и мы собираемся сделать это. Проблема в том, что нас посчитали фаворитом и чемпионом Лиги Европы заранее [в прошлом сезоне].

Я думаю, мы не совсем верили в этот турнир. Трудно бороться за титул, на который не настроены всерьез ни болельщики «Барселоны», ни окружение, ни многие другие люди», – сказал главный тренер «Барселоны» в документальном фильме, вышедшем на Amazon Prime Video 28 декабря.

В сезоне-2021/22 «Барселона» вылетела из Лиги Европы на стадии 1/4 финала, проиграв «Айнтрахту» со счетом 3:4 по сумме двух матчей.

Хави о вылете в Лигу Европы: «В тот день мы как зомби вышли против «Баварии». Бесит участие в турнире, в котором не хотим играть»

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16 комментариев

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Фёдор Мироненко
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Это уже непрофессионализм.
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pyqgqd9hqp
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Мы бы и чемпионат выиграли, но чето влом
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SCHOKKKK
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Ответ DolJun
чави просто понимает что для нынешней барсы лига конференций будет куда почетнее
😂
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DolJun
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Ответ SCHOKKKK
Отмазки за двести пошли. Айнтрахт размазал ФК цирк на спотифай арене, переплюнув по количеству и громкости местное глорье, а этот говорит "мы в турнир не слишком верили". 😂 Эль балаболло
чави просто понимает что для нынешней барсы лига конференций будет куда почетнее
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Гегенпрессинг Рангника
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Ответ Black Square
Почему отмазки ? Хави говорит правду , Барселоне не по статусу играть в ЛЕ , было видно что ходят пешком и играют в полноги, выиграли бы ну хорошо , не выиграли, сэкономили силы .
🤣🤣 а в лч с Интером и Бенфикой тоже пешком ходили? Может уровень этого шапито?
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Гегенпрессинг Рангника
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Уже солому стелит, понимает мю унизит барсу
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Ramin Mamedov
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Боже, какую же ахинею иногда Хави несёт... А зачем тогда нужен тренер, который не может настроить команду?
И так говорит, будто эта Барса выиграла 4 ЛЧ подряд... Что теперь у них нет мотивации и настроя
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Александра Александрова
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Хави уже натрындел , как Гвардиола за все свои 13 лет ,может пора уже начать работать , а не трындеть !
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Black Square
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Ответ SCHOKKKK
Отмазки за двести пошли. Айнтрахт размазал ФК цирк на спотифай арене, переплюнув по количеству и громкости местное глорье, а этот говорит "мы в турнир не слишком верили". 😂 Эль балаболло
Почему отмазки ? Хави говорит правду , Барселоне не по статусу играть в ЛЕ , было видно что ходят пешком и играют в полноги, выиграли бы ну хорошо , не выиграли, сэкономили силы .
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corazón blanco
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Из-за отсутствия мотивации и желания, а также мнения многих людей. Ага, именно поэтому и в конце матча против Айнтрахта, штурмовали ворота соперника и пытались всячески переломить ситуацию на поле в свою пользу.
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Пользователь заблокирован
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Господи, оно незатыкуемо как прорыв канализации
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Magmi
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А, ну то есть все люди виноваты, что вы вылетели
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SCHOKKKK
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Ответ Ruslan3132
то ли дело ЛЕ-22/23! Весь мир в ожидании этого МЕГА турнира )))))))))
Чаве не сдается и идёт за желанным трофеем до конца. Не получилось один раз, авось во второй 😂
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Ruslan3132
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то ли дело ЛЕ-22/23! Весь мир в ожидании этого МЕГА турнира )))))))))
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SCHOKKKK
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Отмазки за двести пошли. Айнтрахт размазал ФК цирк на спотифай арене, переплюнув по количеству и громкости местное глорье, а этот говорит "мы в турнир не слишком верили". 😂 Эль балаболло
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therealgreenman
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Ага, типо если выиграли бы его и не праздновали и в музей не поставили, да и вообще на том же стадионе его оставили…
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