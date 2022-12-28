Хави о вылете из ЛЕ-21/22: «Барса» не слишком верила в этот турнир. Трудно бороться за титул, на который люди не настроены всерьез»

рассказал, почему « » вылетела из в прошлом сезоне.

«Мы хотим выиграть четыре титула, и мы собираемся сделать это. Проблема в том, что нас посчитали фаворитом и чемпионом Лиги Европы заранее [в прошлом сезоне].

Я думаю, мы не совсем верили в этот турнир. Трудно бороться за титул, на который не настроены всерьез ни болельщики «Барселоны», ни окружение, ни многие другие люди», – сказал главный тренер «Барселоны» в документальном фильме, вышедшем на Amazon Prime Video 28 декабря.

В сезоне-2021/22 «Барселона» вылетела из Лиги Европы на стадии 1/4 финала, проиграв « » со счетом 3:4 по сумме двух матчей.

Хави о вылете в Лигу Европы: «В тот день мы как зомби вышли против «Баварии». Бесит участие в турнире, в котором не хотим играть»

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