У «МЮ» почти нет шансов на Беллингема, «Ливерпуль», «Реал» и «Ман Сити» поборются за него. Сумма трансфера – до 150 млн евро

У нет шансов на Джуда Беллингема – за него поборются три клуба.

Как пишет Sky Sport Deutschland, полузащитник дортмундской и сборной Англии есть в списках почти всех топ-клубов мира, но у «Манчестер Юнайтед» практически нет шансов на его трансфер.

Бороться за Беллингема следующим летом будут «Ливерпуль», и .

Английский клуб хочет перестроить полузащиту, в Беллингеме видят игрока, который ознаменует новую эру. Тренер Юрген Клопп очень поддерживает идею о приглашении Джуда и настаивает на трансфере.

«У «Ливерпуля» очень, очень хорошие шансы», – сказал трансферный эксперт Sky Флориан Плеттенберг.

Однако для осуществления трансфера «Ливерпулю» придется повысить предложение. Сейчас клуб готов заплатить около 100 млн евро. Также проблемой для трансфера может стать скорая смена владельца в .

По данным Плеттенберга, сумма трансфера может составить до 150 млн евро.

В этом сезоне у 19-летнего центрального полузащитника 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол в 2 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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