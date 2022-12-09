Беллингем после ЧМ сообщит «Боруссии», что намерен уйти. Отец Джуда хочет, чтобы он перешел в «Ливерпуль», но клуб пока не готов платить 150 млн евро
«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Джуда Беллингема, который хочет уйти из «Боруссии».
По данным Sport Bild, после ЧМ-2022 полузащитник сообщит руководству дортмундского клуба, что хочет уйти, хотя его контракт действует до 2025 года.
Англичанин интересен «Реалу», «Манчестер Сити» и «Ливерпулю», который сейчас является фаворитом в борьбе за игрока.
Со стороны футболиста переговоры ведут его отец Марк, мать Дениз и советник Марк Беннетт. Отмечается, что отец Беллингема очень хочет, чтобы Джуд перешел в «Ливерпуль».
Стороны уже ведут переговоры, но пока «Ливерпуль» сталкивается с финансовыми препятствиями. «Боруссия» требует 150 млн евро за хавбека, однако английский клуб пока готов заплатить лишь 100 млн евро. Несмотря на близкие отношения Юргена Клоппа и генерального директора «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке, немецкий клуб не сделает такую скидку.
У «Ливерпуля» скоро сменится владелец – Fenway Sports Group решила продать клуб. Возможно, новый владелец будет готов увеличить трансферный бюджет. Если этого не случится, высокая цена на Беллингема может стать проблемой для «Ливерпуля».
Для «Реала» трансфер хавбека не является приоритетным – клуб рассчитывает на Орельена Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Феде Вальверде в полузащите. Несмотря на это, «Мадрид» очень высоко оценивает Беллингема.
«Манчестер Сити» тоже не считает 19-летнего полузащитника своей главной целью, но внимательно следит за ситуацией вокруг него.
В этом сезоне у центрального полузащитника 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 4 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.
Полную статистику футболиста можно найти здесь.
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