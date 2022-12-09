Беллингем после ЧМ сообщит «Боруссии», что намерен уйти. Отец Джуда хочет, чтобы он перешел в «Ливерпуль», но клуб пока не готов платить 150 млн евро

«Ливерпуль» лидирует в борьбе за Джуда Беллингема, который хочет уйти из .

По данным Sport Bild, после ЧМ-2022 полузащитник сообщит руководству дортмундского клуба, что хочет уйти, хотя его контракт действует до 2025 года.

Англичанин интересен «Реалу», и «Ливерпулю», который сейчас является фаворитом в борьбе за игрока.

Со стороны футболиста переговоры ведут его отец Марк, мать Дениз и советник Марк Беннетт. Отмечается, что отец Беллингема очень хочет, чтобы Джуд перешел в «Ливерпуль».

Стороны уже ведут переговоры, но пока «Ливерпуль» сталкивается с финансовыми препятствиями. «Боруссия» требует 150 млн евро за хавбека, однако английский клуб пока готов заплатить лишь 100 млн евро. Несмотря на близкие отношения Юргена Клоппа и генерального директора «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке, немецкий клуб не сделает такую скидку.

У «Ливерпуля» скоро сменится владелец – Fenway Sports Group решила продать клуб. Возможно, новый владелец будет готов увеличить трансферный бюджет. Если этого не случится, высокая цена на Беллингема может стать проблемой для .

Для «Реала» трансфер хавбека не является приоритетным – клуб рассчитывает на Орельена Тчуамени, Эдуардо Камавинга и Феде Вальверде в полузащите. Несмотря на это, очень высоко оценивает Беллингема.

«Манчестер Сити» тоже не считает 19-летнего полузащитника своей главной целью, но внимательно следит за ситуацией вокруг него.

В этом сезоне у центрального полузащитника 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 4 играх за сборную Англии на .

Полную статистику футболиста можно найти здесь.

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