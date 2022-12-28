У «Бенфики» нет предложений по Энцо, как и переговоров с «Реалом», «Челси» и «Ливерпулем». С другими клубами общается агент игрока (Педру Сепульведа)

Официальных предложений по хавбеку «Бенфики» Энцо Фернандесу пока не поступало.

Как утверждает журналист Педру Сепульведа, ни от «Челси», ни от « », ни от « » официальных документов в лиссабонский клуб пока не приходило. Также «Бенфика» на данный момент ни с кем не ведет переговоров и не продаст 21-летнего игрока менее чем за 120 млн евро.

В то же время отмечается, что переговоры с другими командами ведет агент аргентинского футболиста.

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