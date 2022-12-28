У «Бенфики» нет предложений по Энцо, как и переговоров с «Реалом», «Челси» и «Ливерпулем». С другими клубами общается агент игрока (Педру Сепульведа)
Официальных предложений по хавбеку «Бенфики» Энцо Фернандесу пока не поступало.
Как утверждает журналист Педру Сепульведа, ни от «Челси», ни от «Ливерпуля», ни от «Реала» официальных документов в лиссабонский клуб пока не приходило. Также «Бенфика» на данный момент ни с кем не ведет переговоров и не продаст 21-летнего игрока менее чем за 120 млн евро.
В то же время отмечается, что переговоры с другими командами ведет агент аргентинского футболиста.
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