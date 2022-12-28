У «Бенфики» нет предложений по Энцо, как и переговоров с «Реалом», «Челси» и «Ливерпулем». С другими клубами общается агент игрока (Педру Сепульведа)

Теги Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Энцо Фернандес Футбол

Официальных предложений по хавбеку «Бенфики» Энцо Фернандесу пока не поступало.

Как утверждает журналист Педру Сепульведа, ни от «Челси», ни от «Ливерпуля», ни от «Реала» официальных документов в лиссабонский клуб пока не приходило. Также «Бенфика» на данный момент ни с кем не ведет переговоров и не продаст 21-летнего игрока менее чем за 120 млн евро.

В то же время отмечается, что переговоры с другими командами ведет агент аргентинского футболиста.

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10 комментариев

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Vinnipukh Vinni
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Ответ aseke
Стесняюсь сказать, но я этого игрока не особо помню по ЧМ. У Аргентины помню Месси, Мартинесов, Альвареса, Ди Марию, Де Пауля, Мак Алистера.
Он играл в опорной, что именно ты хотел заметить?
Заметить можно в сравнении с тем, как Аргентина выглядела с ним и без него.
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Павел Ларичев
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Ответ aseke
Стесняюсь сказать, но я этого игрока не особо помню по ЧМ. У Аргентины помню Месси, Мартинесов, Альвареса, Ди Марию, Де Пауля, Мак Алистера.
Как можно не помнить класснейший гол в ворота Мексики?
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aseke
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Стесняюсь сказать, но я этого игрока не особо помню по ЧМ. У Аргентины помню Месси, Мартинесов, Альвареса, Ди Марию, Де Пауля, Мак Алистера.
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зак
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Если за него предложили бы 120 млн..Бенфика сама его привезла в коробочной упаковке, это игры агента и самого клуба, я сейчас пойдут байки про то что игрок сам хочет отстаться и тд..
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corazón blanco
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Ответ ts_vlad
Биллингем точно не замена Тони. Ближе к Модричу. И даже в случае с Модричем, замена не прямая.
Замена не в плане игровых качеств. Крооса и Модрича сейчас в мире то могут заменить единицы, я говорю про функционал.
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Val Smith
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Ответ ts_vlad
Биллингем точно не замена Тони. Ближе к Модричу. И даже в случае с Модричем, замена не прямая.
Модрич тоже не молодеет, Реалу нужен полузащитник с точным пасом который может отдавать разрезающие передачи. Чуа, Вальверде и Камавиега про другое.
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SWAGG
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Ответ DolJun
что и требовалось доказать)
щас тебе объяснят, что это лучший полузащитник планеты и заслуженно стоит всех денег мира)
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ts_vlad
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Ответ corazón blanco
Ну Мадрид тут точно не на главных ролях в гонке за Энцо. Мадрид сосредоточен на покупке Беллингема. Все больше ходят слухов, что Тони все-таки не продлит контракт и завершит карьеру и в Джуде видят его прямую замену. Энцо рассматривают в качестве альтернативы, если с Джудом дело прогорит.
Биллингем точно не замена Тони. Ближе к Модричу. И даже в случае с Модричем, замена не прямая.
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DolJun
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что и требовалось доказать)
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corazón blanco
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Ну Мадрид тут точно не на главных ролях в гонке за Энцо. Мадрид сосредоточен на покупке Беллингема. Все больше ходят слухов, что Тони все-таки не продлит контракт и завершит карьеру и в Джуде видят его прямую замену. Энцо рассматривают в качестве альтернативы, если с Джудом дело прогорит.
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