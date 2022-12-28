Энцо Фернандес не хочет покидать «Бенфику» зимой. 120 млн евро отступных – единственный вариант для «Челси»
«Бенфика» не планирует отпускать Энцо Фернандеса зимой.
Как сообщает журналист Бен Джейкобс, португальский клуб не хочет расставаться с Энцо посреди сезона. 21-летний полузащитник также не планирует уходить из клуба в январе, поэтому «Челси», который проявляет конкретный интерес к игроку, сможет осуществить трансфер, только заплатив сумму отступных в размере 120 млн евро.
Фернандес интересен «Ливерпулю» и «Реалу», но клубы рассматривают переход игрока только в летнее трансферное окно. «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» также следят за ситуацией вокруг аргентинца.
В текущем сезоне Фернандес провел 13 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Подробно со статистикой чемпиона мира можно ознакомиться здесь.
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