Энцо Фернандес не хочет покидать «Бенфику» зимой. 120 млн евро отступных – единственный вариант для «Челси»

Теги Манчестер Юнайтед Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика Ньюкасл премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Сборная Аргентины по футболу возможные трансферы Энцо Фернандес Футбол

«Бенфика» не планирует отпускать Энцо Фернандеса зимой.

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, португальский клуб не хочет расставаться с Энцо посреди сезона. 21-летний полузащитник также не планирует уходить из клуба в январе, поэтому «Челси», который проявляет конкретный интерес к игроку, сможет осуществить трансфер, только заплатив сумму отступных в размере 120 млн евро.

Фернандес интересен «Ливерпулю» и «Реалу», но клубы рассматривают переход игрока только в летнее трансферное окно. «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл» также следят за ситуацией вокруг аргентинца.

В текущем сезоне Фернандес провел 13 матчей в чемпионате Португалии и забил 1 гол. Подробно со статистикой чемпиона мира можно ознакомиться здесь.

«Челси» готов отдать 120 млн евро отступных за Энцо и сообщил об этом «Бенфике». Клуб сохраняет интерес к Райсу и Беллингему

«Бенфика» получила два 127-миллионных предложения по Энцо. Готовится и третье (A Bola)

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Кошечкин
Чел, тут до ЧМ Бенфика была бы рада его и за 40 отдать, а теперь она отдаст только по отступным🤦🏻‍♂️
Им и до чемпионата мира интересовались клубы, после того, как он показал блестящую игру на групповом этапе в Лиге Чемпионов против серьезных соперников в лице ПСЖ и Ювентуса.Конечно не за сумму отступных, но в районе 50-60 миллионов. Мундиаль провел на высоком уровне, одержал победу, получил индивидуальную награду, естественно, что Бенфика хочет на этом заработать и сделает это вновь. Селекционный отдел Бенфики действительно работают на высочайшем уровне, находят по всему миру таланты и затем продают их в 5-10 раз дороже, чем приобрели. Это тоже своего рода мастерство!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кошечкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Александр, никто не делал ему ценник больше ста миллионов, кроме Бенфики. Именно клуб и игрок прописали эту сумму отступных при подписании контракта с клубом. Но ведь клубы борются за него. а значит видят в нем перспективу и их даже не пугает эта цена. А это о чем-то, да говорит.
Чел, тут до ЧМ Бенфика была бы рада его и за 40 отдать, а теперь она отдаст только по отступным🤦🏻‍♂️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Александр Кошечкин
Я бы не сказал, что он вообще на ЧМ наиграл на какую-то индивидуальную награду, но ФИФА своей любовью к Аргентине сделали искусственно ценник больше сотки, хотя по факту тут и 50 - это много)
Александр, никто не делал ему ценник больше ста миллионов, кроме Бенфики. Именно клуб и игрок прописали эту сумму отступных при подписании контракта с клубом. Но ведь клубы борются за него. а значит видят в нем перспективу и их даже не пугает эта цена. А это о чем-то, да говорит.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Энцо конечно топ-игрок, но 120 млн. - это многовато, как мне кажется.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
JuVero
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Fan of Sport
Бенфика на данный момент идёт на первом месте с большим отрывом в чемпионате Португалии, в ЛЧ они вышли с первого места, а в одной группе с ними были Ювентус и ПСЖ, а в 1/8 они сыграют против Брюгге, есть ещё Кубок Португалии, также отмечу, что Бенфика ни разу не потерпела поражение в этом сезоне, я это все к тому, что Бенфика может отлично закончить сезон, а Энцо является одним из лидеров и его цена может даже подняться, если он даже будет играть на среднем уровне его цена точно не упадёт с такими результатами Бенфики. Кто бы что не говорил, но результаты команды также влияют на стоимость игрока.
Она поднимется только при продлении контракта.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Кошечкин
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я бы не сказал, что он вообще на ЧМ наиграл на какую-то индивидуальную награду, но ФИФА своей любовью к Аргентине сделали искусственно ценник больше сотки, хотя по факту тут и 50 - это много)
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
vzi
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vlad Emelin
Что-то сомнительно, что Бенфика не хочет. Врядли они получат большую сумму к лету, если не меньшую.
Большую не получат.
120 млн это предел. Отступные. Дальше все зависит от самого игрока.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рустам Гарипов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ зак
Да оставьте его, увидите сколько он будет стоить в конце сезона)
Еще больше?)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Энцо 🔝,если в Лондоне за него столько дают,значит эти парни что-то видят.
Не надо думать что сидя на диване разбираешься в футболе лучше профессионалов.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Евсюков
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Правильно,на кураже нужно ждать запроса от топ клуба, в середняк ещё успеешь перейти
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Fan of Sport
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ зак
Да оставьте его, увидите сколько он будет стоить в конце сезона)
Бенфика на данный момент идёт на первом месте с большим отрывом в чемпионате Португалии, в ЛЧ они вышли с первого места, а в одной группе с ними были Ювентус и ПСЖ, а в 1/8 они сыграют против Брюгге, есть ещё Кубок Португалии, также отмечу, что Бенфика ни разу не потерпела поражение в этом сезоне, я это все к тому, что Бенфика может отлично закончить сезон, а Энцо является одним из лидеров и его цена может даже подняться, если он даже будет играть на среднем уровне его цена точно не упадёт с такими результатами Бенфики.
Кто бы что не говорил, но результаты команды также влияют на стоимость игрока.
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Энцо в любом случае лучше остаться до лета в Бенфике, есть шанс продолжить писать историю с Бенфикой в Лиге чемпионов. Ну и главное, чтобы эти стремительные успехи (интерес топ-клубов, победа на Мундиале, лучший молодой игрок Мундиаля) не вскружили ему голову. Нравится мне его напор и универсальность.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Джа-Джа Бинкс
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А кто его спросит?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jordan95
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vlad Emelin
Что-то сомнительно, что Бенфика не хочет. Врядли они получат большую сумму к лету, если не меньшую.
А что изменится? Он разрывает в Бенфике.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ GuruFutbola
Что не сделаешь, чтобы не переходить в лондонский середняк
На этих ветках мы с тобой союзники))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Пишите прямо - Фернандес не дурак и не хочет идти в Чукотку, ждёт предложения от топклубов
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ bostonKG
Хочет в Реал?
Хотелось бы его в Реал
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DolJun
пранк который зашел слишком далеко
С 100% уверенностью можно сказать точно. Эпоха когда за каждого выстрелевшего футболиста будут давать 100 млн открыта!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GuruFutbola
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что не сделаешь, чтобы не переходить в лондонский середняк
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ljolik888
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо продавать сейчас . БЕНФИКА ЭТО МАШИНА ПО ТРАНСФЕРАМ . Конечно Энцо я желаю всего наилучшего , но пока он не топ игрок и в любой момент может поломаться. Португалия это не АПЛ и хреново его знает как он там будет играть. 120 миллионов - можно сделать скидку до 119
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vlad Emelin
Что-то сомнительно, что Бенфика не хочет. Врядли они получат большую сумму к лету, если не меньшую.
Теперь что, каждого выстрелевшего будем за 120+ млн оценивать?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
пранк который зашел слишком далеко
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
зак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да оставьте его, увидите сколько он будет стоить в конце сезона)
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vlad Emelin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Что-то сомнительно, что Бенфика не хочет. Врядли они получат большую сумму к лету, если не меньшую.
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Боэли пофиг сколько там отступные. Он же как в Фифа. 😄
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий