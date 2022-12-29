«Бенфика» выпустила заявление о намерении сохранить Энцо до конца сезона
«Бенфика» не собирается продавать полузащитника Энцо Фернандеса этой зимой.
В среду распространились слова Руя Кошты, президента клуба, якобы сказанные им в интервью DAZN: «Нам не хотелось бы продавать Энцо Фернандеса в январе, но мы готовы порадовать парня, если получим 120 млн евро».
Клуб опубликовал заявление, в котором опроверг эту информацию.
«Бенфика» сообщает, что президент Руй Кошта не произносил слов, которые распространяет в Италии DAZN.
Клуб подтверждает свое намерение сохранить футболиста Энцо Фернандеса до конца сезона», – говорится в сообщении на сайте лиссабонцев.
Ранее сообщалось, что аргентинский хавбек интересен «Челси», «Ливерпулю» и «Реал Мадрид».
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