«Бенфика» выпустила заявление о намерении сохранить Энцо до конца сезона

« » не собирается продавать полузащитника этой зимой.

В среду распространились слова Руя Кошты, президента клуба, якобы сказанные им в интервью DAZN: «Нам не хотелось бы продавать Энцо Фернандеса в январе, но мы готовы порадовать парня, если получим 120 млн евро».

Клуб опубликовал заявление, в котором опроверг эту информацию.

«Бенфика» сообщает, что президент не произносил слов, которые распространяет в Италии DAZN.

Клуб подтверждает свое намерение сохранить футболиста Энцо Фернандеса до конца сезона», – говорится в сообщении на сайте лиссабонцев.

Ранее сообщалось, что аргентинский хавбек интересен «Челси», «Ливерпулю» и «Реал Мадрид».

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!