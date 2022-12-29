«Бенфика» выпустила заявление о намерении сохранить Энцо до конца сезона

Теги Челси Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика Руй Кошта премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Энцо Фернандес Футбол

«Бенфика» не собирается продавать полузащитника Энцо Фернандеса этой зимой.

В среду распространились слова Руя Кошты, президента клуба, якобы сказанные им в интервью DAZN: «Нам не хотелось бы продавать Энцо Фернандеса в январе, но мы готовы порадовать парня, если получим 120 млн евро».

Клуб опубликовал заявление, в котором опроверг эту информацию.

«Бенфика» сообщает, что президент Руй Кошта не произносил слов, которые распространяет в Италии DAZN.

Клуб подтверждает свое намерение сохранить футболиста Энцо Фернандеса до конца сезона», – говорится в сообщении на сайте лиссабонцев.

Ранее сообщалось, что аргентинский хавбек интересен «Челси», «Ливерпулю» и «Реал Мадрид».

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Live_Kost
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Купили бы лучше Де Пауля
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Просто Кот
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ corazón blanco
Энцо в любом случае надо доиграть сезон в Бенфике. Во-первых отдать дань уважения клубу (все-таки только летом перешёл и благодаря этому переходу и партнёрам попал в сборную), во-вторых могут сотворить ещё одну, а может и несколько в Лиге чемпионов, потому что в группе против ПСЖ и Ювентуса смотрелись очень здорово, в том числе и благодаря Энцо. Ну и надо чтобы улеглось вот это все информационное поле вокруг Энцо. Провел великолепно групповом этап Лиги чемпионов, только что выиграл Мундиаль, стал лучшим молодым игроком, так ещё и топ-клубы за ним выстроились в очередь.
Жесть, ты спишь когда нибудь или ты на зарплате тут? В каждом посте тебя вижу))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
borchinec-05
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
мне кажется никто и не планировал покупать за 120. все новости о покупке видимо от агентов для хайпа. Летом максимум за 60-70 возьмут его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KaizerSoze
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Lavinka
Если его реально хотят купить за 120 лямов то зря Бенфика не отпускает .
Если дадут 120 бенфика не может не отпустить, 120 это его отступные
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Эдвард Джеймс Кенуэй
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Бенфика дала сигнал, что торги не уместны. Или 120 или он спокойно доиграет сезон до лета. Бенфика никуда не спешит, они продавать умеют и уверены в своем активе, в лице Энцо
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
зак
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Было ясно что он никому не нужен за такие деньги..
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
На хайпе бы продали за 100, а к лету он может наполовину подражать, тем более Бенфика всё равно его продаст - это их хлеб.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Энцо в любом случае надо доиграть сезон в Бенфике. Во-первых отдать дань уважения клубу (все-таки только летом перешёл и благодаря этому переходу и партнёрам попал в сборную), во-вторых могут сотворить ещё одну, а может и несколько в Лиге чемпионов, потому что в группе против ПСЖ и Ювентуса смотрелись очень здорово, в том числе и благодаря Энцо. Ну и надо чтобы улеглось вот это все информационное поле вокруг Энцо. Провел великолепно групповом этап Лиги чемпионов, только что выиграл Мундиаль, стал лучшим молодым игроком, так ещё и топ-клубы за ним выстроились в очередь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
d.xoxlov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А как, тогда, работает пункт с отступными? Если их платят, то клуб не может препятствовать переговорам. Или ещё как-то?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lavinka
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Если его реально хотят купить за 120 лямов то зря Бенфика не отпускает .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aleksandr Danilov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Для чего? Набивание цены.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Арсен Алимов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вот и дураки...самый раз продавать,когда такая цена....потом может и не быть...тем более с такой результативностью как у него на чемпионате,др.команды могут и не купить
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий