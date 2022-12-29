Гаранин о переходе РФС в Азию: «Хочется остаться в европейском футболе. Но руководителям виднее»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Спорт-Экспресс Вадим Гаранин Футбол

Вадим Гаранин высказался о возможном переходе РФС в Азию.

«Я не копал глубоко в этом вопросе. Хочется, чтобы у нас была международная жизнь. Но есть много вопросов, о которых говорят юристы. Нужно знать ответы на них. Нужно ли летать по десять часов ради того, чтобы наша страна жила международным футболом?

Понятно, хочется, чтобы мы вернулись на международную арену. Конечно, хочется оставаться и в европейском футболе. Но руководителям виднее. Думаю, они задаются такими же вопросами», – сказал бывший тренер «Сочи». 

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17 комментариев

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denis_wtf
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Ответ ЫЫыыы
А если представить , что на 20-25 лет Европа для Росс футбола закрыта... все равно ждать ?
МЛС не играет же в Европе и нормально существует
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СИ
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Ответ Александр Кошечкин
Что-то я не улавливаю связь про коммунистах внутри страны и либерало-демократов вне ее
Да дело не в коммунистах и либералах - дело в том кто раньше работал в рфс и кто нынче. Раньше работали грамотные профессиональные ответственные люди. А теперь - смотрите на результат.
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Юрий Кечко
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Ответ ЫЫыыы
А если представить , что на 20-25 лет Европа для Росс футбола закрыта... все равно ждать ?
Дед столько не проживёт
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ЫЫыыы
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Ответ denis_wtf
Да вы все устанете летать в эту Азию. С Урала перелет в Тайланд или Вьетнам занимает 9часов, а у нас футбол развит в Европейской части, а им еще больше лететь
А если представить , что на 20-25 лет Европа для Росс футбола закрыта... все равно ждать ?
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SAF22
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Ответ frol92
Но руководителям виднее.  Вся соль нашего общества, которая мешает сделать шаг вперёд. Вот этот менталитет, что руководство умнее меня, знает что то такое, что мне неведомо и приводит к такой ситуации в стране.
зашел сюда, чтобы оставить этот комментарий, но, смотрю, здесь все такие) Радостно видеть, что таких много
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s_h_a_m_a_n
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Какая международная жизнь?
ФИФА бан снимать не собирается.
Принимайте Крым уже и развивайте внутренние соревнования.
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Фанат Сан-Марино
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Я прям представляю ультрас из Мальдив, Восточного Тимора, Непала и прочих стран, где они такие в одежде C. P. Company, Fred Perry и др. будут устраивать засады против фанатов условной Балтики из Калининграда
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каток Третьяка
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Хочется жить, но диктаторам виднее
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SultanSuleymanKhan
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кто такой Гаранин? из группы СерьГа?
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RUS>
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что лучше: не играть совсем или играть в лиге чемпионов несколькими командами, зарабатывая деньги? я за второй вариант
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denis_wtf
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Да вы все устанете летать в эту Азию. С Урала перелет в Тайланд или Вьетнам занимает 9часов, а у нас футбол развит в Европейской части, а им еще больше лететь
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Александр Кошечкин
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Ответ Dinamik1
При СССР и коммунистах ни кто даже тявкнуть не мог.У нас поддержка была пол мира а сейчас при либерало демократов нас кто хочет тот и пнет.Позорище.
Что-то я не улавливаю связь про коммунистах внутри страны и либерало-демократов вне ее
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Dinamik1
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При СССР и коммунистах ни кто даже тявкнуть не мог.У нас поддержка была пол мира а сейчас при либерало демократов нас кто хочет тот и пнет.Позорище.
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Тиджани Бабангида
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«Руководителям виднее» - абсолютно рабская и стыдная позиция
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frol92
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Но руководителям виднее. 

Вся соль нашего общества, которая мешает сделать шаг вперёд. Вот этот менталитет, что руководство умнее меня, знает что то такое, что мне неведомо и приводит к такой ситуации в стране.
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Sinister Kid
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Нет, футбольное руководство никаких вопрос не задаёт, а исполняет распоряжения свыше. А свыше, тем более плевать, что там с футболом сейчас и потом.
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Толик Изверг
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Вот эта вот аксиома "руководителям виднее" привела нас туда, где мы сейчас находимся.
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