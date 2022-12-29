Гаранин о переходе РФС в Азию: «Хочется остаться в европейском футболе. Но руководителям виднее»

высказался о возможном переходе в Азию.

«Я не копал глубоко в этом вопросе. Хочется, чтобы у нас была международная жизнь. Но есть много вопросов, о которых говорят юристы. Нужно знать ответы на них. Нужно ли летать по десять часов ради того, чтобы наша страна жила международным футболом?

Понятно, хочется, чтобы мы вернулись на международную арену. Конечно, хочется оставаться и в европейском футболе. Но руководителям виднее. Думаю, они задаются такими же вопросами», – сказал бывший тренер «Сочи».

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