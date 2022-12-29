Ари: «УЕФА и ФИФА будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Скоро они признают ошибку и извинятся»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Ари Футбол

Ари в беседе прокомментировал возможный переход РФС в Азию.

«Переход в Азию – очень плохое решение, это однозначно. Наверное, даже очень странное, ведь вы теряете Лигу чемпионов, Лигу Европы. У меня нет никаких сомнений, что скоро все будет хорошо, я уверен, что Россия поедет на ЧМ-2026.

УЕФА и ФИФА все время будут жалеть, что Россия ушла в Азию. Думаю, они скоро признают свою ошибку, что исключили вашу страну отовсюду, потому что это идиотское решение. Они за это извинятся.

У вашего футбола много классных команд, игроков, денег, поэтому они будут сожалеть, что потеряли такую страну, как Россия», – заявил бывший футболист сборной России.

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40 комментариев

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Romeo Yankovich
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Да им будет всё равно. Даже без денег из России эти организации будут существовать как и до этих денег.
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frog19
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Да не смеши. Вот когда европейские гранды объявили о создании суперлиги, то в УЕФА паника и истерика была самая настоящая. А на возможный уход России им как видно совершенно насрано, ибо не чувствуют какой то супер потребности в ней. В футбольном мире она что есть что нет. Не будут они извиняться, чё за бред.

"У вашего футбола много классных команд, игроков, денег"
Человек забыл, что он гражданин этой страны
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<=Ubriaco_Belloccio=>
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Кресло депутата всё ближе
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Кавабунга Шреддоголовый
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Почему же тогда все так рвутся в УЕФА? Почему Бразилия и Аргентина до сих пор не в Азии?
Не будешь ты депутатом, хватит выслуживаться
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игрочишка всея руси
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Не велика потеря
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Dinamik1
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ФИФА уже сказала валите куда хотите.
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Pb-SE
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Ответ mastersolist
А что в азиатской прессе то говорят о нас? Есть какие-то переведенные статьи ? Такое ощущение, что мы трындим о переходе целыми сутками, а там об этом даже не слышали и не думают вовсе. Должны же быть уже гневные статьи типа "русские собираются к нам. проваливайте. вам здесь не рады..."
На Чемпе пару дней назад был обзор китайской, арабской, корейской и японской прессы. В основном там напрягаются из-за возможного появления дополнительного конкурента за путевку на ЧМ.
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Ksandvankneshas
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Мне понравилась шутка.
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Pb-SE
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Объясните по пунктам, что потеряют фифа и уефа?
Из очевидного - деньги Газпрома.
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Viktor Smolyanin
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Ответ frol92
Ну если Азия так хороша, то почему бразильцы до сих пор не попросились в эту конфедерацию? А если переход это плохо, то почему жалеть должны УЕФА и ФИФА, а не РФС? Мне кажется УЕФА будет жалеть только о том, что не сплавила РФС в Азию раньше.
Бразилия находится не в Азии))
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Safari
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Ари,я так понял,решил напомнить о себе.Прекрасно зная,что таких как он у нас не особо помнят.Тут такое ляпнул,хоть вспомнят.
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граф Якунин
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Ответ L.A.S_Vegas_777_
Объясните по пунктам, что потеряют фифа и уефа?
1. Возможность Месси стать признанным чемпионом мира
2. Возможность сыграть в Красноярске
3. Полицейских досмотр для российских болельщиков в России
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Павел Мельников
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Ответ Tigranodovar
"А еще Европа замерзнет без российского газа, но они скоро извинятся" - добавил гражданин России Ariclenes da Silva Ferreira.
Замерзнут же, вот увидите. Зима наступит, а там-то... Она просто ещё не такая холодная. Ещё доллар скоро рухнет - госдолг видели? Скоро вашей Америке киpдык... Мировые изменения уже начались! (можно подставить любую дату за ~100 лет)
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Цугундер Иваныч
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Ари наивный негритянский мальчик😁
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BeastI666I
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Ответ Alexandr Sokolov
беда у него с головой)
платят ему. если серьезно. плюс источники на спортсе стали мегаавторитетными.
это выглядит как кликбейт и реклама сайта букмекерской конторы.
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Iomov
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Это на вряд ли! То что это плохо для бизнеса они и так прекрасно знают! Но признавать это публично, да ещё и извиняться.... Ну нет конечно!скорее нас заставят извиняться, как одно из условий восстановления в правах! И ведь мы будем извиняться! И без флага будем играть! И без гимна согласимся!
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Alexandr Sokolov
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Ответ BeastI666I
ааааааааааа ахахах ))))) я Ору с Ари.... вот бред.
беда у него с головой)
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Tua
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Извинятся разве что за то, что не вытурнули еще раньше
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Грустный Тролль
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Да дайте уже ему пост в Госдуме. Задолбал чушь нести
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mastersolist
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А что в азиатской прессе то говорят о нас? Есть какие-то переведенные статьи ? Такое ощущение, что мы трындим о переходе целыми сутками, а там об этом даже не слышали и не думают вовсе. Должны же быть уже гневные статьи типа "русские собираются к нам. проваливайте. вам здесь не рады..."
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BeastI666I
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Ответ Новый тренер ФК Спартак
Мне кажется ты не в себе
опять необоснованная агрессия и обвинения с оскорблениями )))) ты русский что-ли?
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BeastI666I
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Ответ T622222
Я бы даже добавил, что они из-за этого перестанут существовать 🌹
из-за этого в них полетит ракета и они перестанут существовать... ты упустил деталь )))))))))
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BeastI666I
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Ответ БляхаджинсКарпина
в УЕФА и ФИФА только и говорят про уход России в Азию. спать не могут
— в УЕФА и ФИФА только и разговоров, что о России и об ее уходе в страны восходящего солнца. Там говорят о том, как чертовски здорово наблюдать за сборной России…
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Tigranodovar
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"А еще Европа замерзнет без российского газа, но они скоро извинятся" - добавил гражданин России Ariclenes da Silva Ferreira.
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L.A.S_Vegas_777_
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Объясните по пунктам, что потеряют фифа и уефа?
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