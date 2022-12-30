Экс-директор австралийской федерации против перехода РФС в Азию: «Надо спросить у ФИФА, почему членство России вообще поддерживают»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Федерация футбола Австралии Азиатская футбольная конфедерация Политика Футбол

В Австралии выступили против вступления России в Азиатскую футбольную конфедерацию. 

«Членство России в УЕФА либо же АФК не имеет никакого значения для основного вопроса, который заключается в том, что России следует запретить участвовать в международных спортивных соревнованиях.

Они лишили себя права быть частью мирового спортивного сообщества. Следует задать вопрос ФИФА о том, почему они вообще поддерживают членство России в настоящее время», – сказала бывший исполнительный директор Федерации футбола Австралии Бонита Мерсиадес в разговоре с The Guardian.

Исполком РФС о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола состоится 30 декабря

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37 комментариев

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Mega• Battman
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Ответ Schiaff1no
А вы не спрашивайте, загуглите, решили что не хотят играть с любителями- попросились- перевелись.
А че не в южную Америку или в Европе не присоединились если они такие крутые в обминку с британцами.
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Mega• Battman
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Ну если бабла дать азиятам, то они без проблем выгонят Австралию обратно в свой континент который называется океяния.
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Pigmalion
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Ответ Ярик01
Эти голоса должны быть за. И нафига части даже условно нейтральных стран голосовать за, уменьшая свои шансы на попадания в группы? Они просто воздержутся при голосовании и хрен 3/4 наберёшь.
По твоей логике и Австралию тогда бы никто не принял, но нет - за неё, вроде, даже единогласно проголосовали.
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Pigmalion
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Ответ topeleven
Ну, 12 голосов против тоже могут набраться. Корея, Япония, Австралия, Тайвань, плюс 8 стран, которые будут претендовать на дополнительные 4 путевки на ЧМ, тоже могут быть против.
Кто? Узбекистан, Китай? Очень сомнительно, максимум только пара арабов каких-нибудь будет против.
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S1rAlex
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вы сами знаете, когда ваша сво закончится?
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Ярик01
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Ответ Pigmalion
Ну 3/4 голосов - норм, можно спокойно набрать.
Эти голоса должны быть за. И нафига части даже условно нейтральных стран голосовать за, уменьшая свои шансы на попадания в группы?
Они просто воздержутся при голосовании и хрен 3/4 наберёшь.
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Дым под водой
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Кто это блин такой, и почему его сборная не играет с островами Кука и Антарктидой?
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topeleven
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Ответ Pigmalion
Ну 3/4 голосов - норм, можно спокойно набрать.
Ну, 12 голосов против тоже могут набраться. Корея, Япония, Австралия, Тайвань, плюс 8 стран, которые будут претендовать на дополнительные 4 путевки на ЧМ, тоже могут быть против.
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Владимир Акимов
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Вообще пусть валят в Океанию к себе и там командуют
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Pigmalion
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Ответ Ярик01
Вот зачем ерунду множить, что вбросили ради красного словца журналисты на кормушке РФС. . Членство затрагивает устав AFC, где эти члены прописаны, а значит all amendments and alterations to the Statutes shall only be adopted with the approval of three-quarters (3/4) of the votes cast by the Member Associations present and eligible to vote.
Ну 3/4 голосов - норм, можно спокойно набрать.
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Vy_Ao
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Ответ ингибитор с ногиБатр
Согласен .... но в Европе нас ожидает полный ноль (вы уже НОЛЬ в школе проходили ?), а в Азии хоть что то. Азия (если нас туда пустят) это будет безумная удача.
В Европе нас реабилитируют, и довольно быстро. Деньги Газпрома там освоили хорошо, другой вопрос ,что пока это подвешенное состояние и не понятно, что грядущий день готовит, мы, конечно, в Европе играть не будем. Просто даже в Азии это будет какая-то пародия на футбол, нужно ли это..
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Арсений Элин
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Забыли кенгуру спросить?)
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atomio
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Ответ ammonit
Ну было уже такое в истории, Германию, например, из ФИФА исключали. В 1942-ом. Потом назад приняли, когда одного деда по зубам после пожара в бункере опознали.
А ты красава))) лови плюс.
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BaltikaSPb
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Следует задать вопрос ФИФА о том, почему они вообще поддерживают членство России в настоящее время
=============
Меня то же интересует вопрос почему до сих пор не прилетел ядрен-батон на головы этих потомков британских зеков устроивших геноцид коренного населения
Континент долеко, ходят вверх ногами, хороших людей радиация не заденет
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Дмитрий Чидакин
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Австралия чего вякает? Обратно в Океанию захотела?
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Ярик01
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Ответ Таир Бакиев
Для входа достаточно простого большинства, никакого права вето ни у кого в АФК нет. Голоса Японии, Южной Кореи и Австралии значат ровно столько же, сколько голоса Сирии, Ирана или КНДР
Вот зачем ерунду множить, что вбросили ради красного словца журналисты на кормушке РФС.
.
Членство затрагивает устав AFC, где эти члены прописаны, а значит all amendments and alterations to the Statutes shall only be adopted with the approval of three-quarters (3/4) of the votes cast by the Member Associations present and eligible to vote.
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Александр Савицкий
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Что вы курите, мисс?..
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Беня_Финитас
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да погоди ты ! что же ты такая торопыга? дай людям вначале из УЕФА выйти , сегодня выходить начнут
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errny
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Так она же пол поменяла! Теперь от чьего имени и пола вещает?
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ингибитор с ногиБатр
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Ответ Vy_Ao
Да на сборную в общем-то всем плевать. С кем они там играют, всё равно, ибо это мучения в большинстве случаев. А на крупных турнирах магию может даже саудовская аравия или марокко показывать. Проблема в клубах, финансирование урежут, звёзды уедут, интерес общества к футболу спадёт, молодым футболистам и так нереально пробиться куда-то в этой системе, так они ещё меньше будут сами хотеть, ибо перспектив мало. Раньше у нас стабильно 1-2 гранда за сезон приезжало в Россию, это куда больший праздник футбола, чем любой матч сборной, кроме турниров раз в 2 года (а с переходом в Азию, раз в 4 года).
Согласен .... но в Европе нас ожидает полный ноль (вы уже НОЛЬ в школе проходили ?), а в Азии хоть что то.

Азия (если нас туда пустят) это будет безумная удача.
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Kuznets 09
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Ответ Иван Бень
ну + 1 короче, не попадут русские в АФК. Доставит, Если решат войти, а их пошлют )))
ты наверно когда напьёшся бывшей звонишь,в любви признаёшся? Так и здесь ни одной новости о России не пропускаешь))))
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Иван Бень
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Ответ Таир Бакиев
Для входа достаточно простого большинства, никакого права вето ни у кого в АФК нет. Голоса Японии, Южной Кореи и Австралии значат ровно столько же, сколько голоса Сирии, Ирана или КНДР
ну ок
посмотрим, когда эти сборные (гиганты конфедерации) начнут голос поднимать свой
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Vy_Ao
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Ответ ингибитор с ногиБатр
Что в общем лучше чем ноль. В Европе игр не будет никаких, лет эдак 20 -25, а в Азии хоть что то... Как там - на безрыбье и .опа соловей.
Да на сборную в общем-то всем плевать. С кем они там играют, всё равно, ибо это мучения в большинстве случаев. А на крупных турнирах магию может даже саудовская аравия или марокко показывать. Проблема в клубах, финансирование урежут, звёзды уедут, интерес общества к футболу спадёт, молодым футболистам и так нереально пробиться куда-то в этой системе, так они ещё меньше будут сами хотеть, ибо перспектив мало. Раньше у нас стабильно 1-2 гранда за сезон приезжало в Россию, это куда больший праздник футбола, чем любой матч сборной, кроме турниров раз в 2 года (а с переходом в Азию, раз в 4 года).
+2
-2
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Plkhrdhh
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Если данный персонаж обладает столь тонкой душевной организацией, то его должно повергать в ужас членство в УЕФА минимум половины команд
+7
-10
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LLiriKK
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И забавно, и грустно осознавать, что спортивные чиновники всех мастей, отбросив всякий стыд, последние 10 месяцев только тем и заняты, что подменяют международный спорт политикой (нарушая главный постулат, на котором он, этот самый спорт в мире, держался веками), да ещё и кичатся этим. Такое просто немыслимо бы было себе представить даже ещё лет пять-семь назад, хотя уже тогда всякие «международные» организации начинали травить нашу страну. Теперь они сбросили маски окончательно.
+13
-15
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