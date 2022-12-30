Экс-директор австралийской федерации против перехода РФС в Азию: «Надо спросить у ФИФА, почему членство России вообще поддерживают»

В Австралии выступили против вступления России в Азиатскую футбольную конфедерацию.

«Членство России в УЕФА либо же АФК не имеет никакого значения для основного вопроса, который заключается в том, что России следует запретить участвовать в международных спортивных соревнованиях.

Они лишили себя права быть частью мирового спортивного сообщества. Следует задать вопрос о том, почему они вообще поддерживают членство России в настоящее время», – сказала бывший исполнительный директор футбола Австралии Бонита Мерсиадес в разговоре с The Guardian.

Исполком РФС о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола состоится 30 декабря

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