Экс-директор австралийской федерации против перехода РФС в Азию: «Надо спросить у ФИФА, почему членство России вообще поддерживают»
В Австралии выступили против вступления России в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Членство России в УЕФА либо же АФК не имеет никакого значения для основного вопроса, который заключается в том, что России следует запретить участвовать в международных спортивных соревнованиях.
Они лишили себя права быть частью мирового спортивного сообщества. Следует задать вопрос ФИФА о том, почему они вообще поддерживают членство России в настоящее время», – сказала бывший исполнительный директор Федерации футбола Австралии Бонита Мерсиадес в разговоре с The Guardian.
Исполком РФС о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола состоится 30 декабря
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Они просто воздержутся при голосовании и хрен 3/4 наберёшь.
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Меня то же интересует вопрос почему до сих пор не прилетел ядрен-батон на головы этих потомков британских зеков устроивших геноцид коренного населения
Континент долеко, ходят вверх ногами, хороших людей радиация не заденет
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Членство затрагивает устав AFC, где эти члены прописаны, а значит all amendments and alterations to the Statutes shall only be adopted with the approval of three-quarters (3/4) of the votes cast by the Member Associations present and eligible to vote.
Азия (если нас туда пустят) это будет безумная удача.
посмотрим, когда эти сборные (гиганты конфедерации) начнут голос поднимать свой