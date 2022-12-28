Корнеев о переходе в Азию: «Грубейшая ошибка. Невероятные расходы, надо будет дробить календарь, начинать с нулевого уровня»
Игорь Корнеев высказался против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.
«Надеюсь, что эта грубейшая ошибка не случится. Можно отбросить многие моменты, в том числе логистику – слетать в один конец может стоить 40 миллионов рублей. 80 миллионов – одна поездка. Это невероятные расходы. Надо будет дробить календарь.
Что это дает нам? Мы должны будем начать с нулевого уровня, непонятно, когда мы сможем набрать достаточное количество очков, чтобы участвовать в азиатской Лиге чемпионов.
Минусов столько, что я не понимаю, как можно это расценивать как реальный, серьезный ход. Единственное – это давление, чтобы показать УЕФА и ФИФА, чтобы они зашевелились», – сказал экс-игрок «Барселоны».
Ранее сообщалось, что заседание исполкома РФС по вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию назначено на 30 декабря.
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Ввязаться в войну легко, развязаться - сложно.
Если же спасует Зеленский и активные боевые действия закончатся, то все равно там будет партизанщина и санкции со стороны Европы автоматом. Да Европа и так не простит свою морозную зиму, свой рост цен, и свой страх перед всем этим. С Европой рассорились надолго и надежно. А значит, санкции будут продолжаться. Да и вообще контакты будут ослабевать. Европа - умирающая структура, это понятно. Там нет производства, нет природных ресурсов, нет ничего, кроме растущих проблем с сокращением реальной сферы производства, растущей безработицей и перенаселением. Поэтому нет никаких предпосылок, чтобы Россия опять задружила с Европой в ближайшее время. Скорее всего продолжится разворот политики на Восток. Один Афган с его неосвоенными природными ресурсами более лакомый кусок, чем вся старушка Европа. Производственно в лидерах сейчас Китай, Тайвань, и прочие азиатские тигры, даже Вьетнам не спит, развивается.
Так что думаю, в ближайшие годы внезапной дружбы с Европой не случится ни при Путине ни без него. И никуда российские сборные и клубы не пустят. А поэтому уход в Азиатскую федерацию стал бы нормальным и логичным шагом.
Поэтому Азия - как бы вариант, если хотеть вообще международных встреч.