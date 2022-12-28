Корнеев о переходе в Азию: «Грубейшая ошибка. Невероятные расходы, надо будет дробить календарь, начинать с нулевого уровня»

Теги Игорь Корнеев премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу ФИФА РФС Азиатская футбольная конфедерация Матч ТВ Футбол

Игорь Корнеев высказался против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Надеюсь, что эта грубейшая ошибка не случится. Можно отбросить многие моменты, в том числе логистику – слетать в один конец может стоить 40 миллионов рублей. 80 миллионов – одна поездка. Это невероятные расходы. Надо будет дробить календарь.

Что это дает нам? Мы должны будем начать с нулевого уровня, непонятно, когда мы сможем набрать достаточное количество очков, чтобы участвовать в азиатской Лиге чемпионов.

Минусов столько, что я не понимаю, как можно это расценивать как реальный, серьезный ход. Единственное – это давление, чтобы показать УЕФА и ФИФА, чтобы они зашевелились», – сказал экс-игрок «Барселоны».

Ранее сообщалось, что заседание исполкома РФС по вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию назначено на 30 декабря.

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7 комментариев

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Madhamish
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Ответ Zver
при определенных раскладах мы можем уже в 26 году вернуться в цивилизованный мир.
Смешно. Идет активное бодание с НАТО. Война! Даже если представить, что Путин уйдет и Россия пойдет на отказ от Украины, что станет сильнейшим крахом для Российской внешней политики со времен Крымской войны, то Россию будут додавливать, поставив ей такие унизительные условия, что пойти на это будет нельзя никак.
Ввязаться в войну легко, развязаться - сложно.
Если же спасует Зеленский и активные боевые действия закончатся, то все равно там будет партизанщина и санкции со стороны Европы автоматом. Да Европа и так не простит свою морозную зиму, свой рост цен, и свой страх перед всем этим. С Европой рассорились надолго и надежно. А значит, санкции будут продолжаться. Да и вообще контакты будут ослабевать. Европа - умирающая структура, это понятно. Там нет производства, нет природных ресурсов, нет ничего, кроме растущих проблем с сокращением реальной сферы производства, растущей безработицей и перенаселением. Поэтому нет никаких предпосылок, чтобы Россия опять задружила с Европой в ближайшее время. Скорее всего продолжится разворот политики на Восток. Один Афган с его неосвоенными природными ресурсами более лакомый кусок, чем вся старушка Европа. Производственно в лидерах сейчас Китай, Тайвань, и прочие азиатские тигры, даже Вьетнам не спит, развивается.
Так что думаю, в ближайшие годы внезапной дружбы с Европой не случится ни при Путине ни без него. И никуда российские сборные и клубы не пустят. А поэтому уход в Азиатскую федерацию стал бы нормальным и логичным шагом.
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Balt
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Ответ HoratioH
Все чинуши сейчас на полном серьезе обсуждают, какие перспективы откроются после перехода в Азию (спойлер: никакие), но никто даже не заикнулся, что в крахе нашего футбола виновато правительство со своими геополитическими амбициями. Предположим, Азия нас примет, а завтра Вова решил денацифицировать условный Казахстан. И что тогда? Будем переходить в Океанию, чтобы играть с Тринидадом и Тобаго?
Тринидад и Тобаго это в Карибском море, это КОНКАКАФ.
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Zver
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Ответ Madhamish
Ну, сидите на жопе ровно. Надо понимать, что Европа для российского футбола закрыта на лет 20, не меньше. Поэтому Азия - как бы вариант, если хотеть вообще международных встреч.
при определенных раскладах мы можем уже в 26 году вернуться в цивилизованный мир.
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Иван Левин
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Ответ HoratioH
Все чинуши сейчас на полном серьезе обсуждают, какие перспективы откроются после перехода в Азию (спойлер: никакие), но никто даже не заикнулся, что в крахе нашего футбола виновато правительство со своими геополитическими амбициями. Предположим, Азия нас примет, а завтра Вова решил денацифицировать условный Казахстан. И что тогда? Будем переходить в Океанию, чтобы играть с Тринидадом и Тобаго?
Казахстан играет в Европе, умник
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Madhamish
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Ну, сидите на жопе ровно. Надо понимать, что Европа для российского футбола закрыта на лет 20, не меньше.
Поэтому Азия - как бы вариант, если хотеть вообще международных встреч.
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HoratioH
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Все чинуши сейчас на полном серьезе обсуждают, какие перспективы откроются после перехода в Азию (спойлер: никакие), но никто даже не заикнулся, что в крахе нашего футбола виновато правительство со своими геополитическими амбициями. Предположим, Азия нас примет, а завтра Вова решил денацифицировать условный Казахстан. И что тогда? Будем переходить в Океанию, чтобы играть с Тринидадом и Тобаго?
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aza_inso
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Да все адекватные понимают, что это дичь полная(
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