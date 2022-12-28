Корнеев о переходе в Азию: «Грубейшая ошибка. Невероятные расходы, надо будет дробить календарь, начинать с нулевого уровня»

высказался против перехода в Азиатскую конфедерацию.

«Надеюсь, что эта грубейшая ошибка не случится. Можно отбросить многие моменты, в том числе логистику – слетать в один конец может стоить 40 миллионов рублей. 80 миллионов – одна поездка. Это невероятные расходы. Надо будет дробить календарь.

Что это дает нам? Мы должны будем начать с нулевого уровня, непонятно, когда мы сможем набрать достаточное количество очков, чтобы участвовать в азиатской Лиге чемпионов.

Минусов столько, что я не понимаю, как можно это расценивать как реальный, серьезный ход. Единственное – это давление, чтобы показать и , чтобы они зашевелились», – сказал экс-игрок «Барселоны».

Ранее сообщалось, что заседание исполкома РФС по вопросу перехода в Азиатскую конфедерацию назначено на 30 декабря.

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