Заседание исполкома РФС начнется в 14:00. На нем могут принять решение о переходе в Азию

На сегодняшнем заседании исполкома могут принять решение о переходе в АФК.

По данным «РБ Спорт», сегодняшнее заседание исполкома РФС начнется в 14:00 по московскому времени. Оно пройдет в формате видеосвязи.

Это, вероятно, последнее заседание исполкома РФС в году. До 31 декабря федерации необходимо решить вопрос о выходе из и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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