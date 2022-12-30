Заседание исполкома РФС начнется в 14:00. На нем могут принять решение о переходе в Азию
На сегодняшнем заседании исполкома РФС могут принять решение о переходе в АФК.
По данным «РБ Спорт», сегодняшнее заседание исполкома РФС начнется в 14:00 по московскому времени. Оно пройдет в формате видеосвязи.
Это, вероятно, последнее заседание исполкома РФС в году. До 31 декабря федерации необходимо решить вопрос о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
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