Заседание исполкома РФС начнется в 14:00. На нем могут принять решение о переходе в Азию

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Азиатская футбольная конфедерация Футбол

На сегодняшнем заседании исполкома РФС могут принять решение о переходе в АФК.

По данным «РБ Спорт», сегодняшнее заседание исполкома РФС начнется в 14:00 по московскому времени. Оно пройдет в формате видеосвязи.

Это, вероятно, последнее заседание исполкома РФС в году. До 31 декабря федерации необходимо решить вопрос о выходе из УЕФА и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

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26 комментариев

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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ RSM-1930
Скорее всего зассут и решат остаться в Европе, а зря, нам с ними не по пути. Большинство россиян считают себя азиатами и это наш путь
Большинство? Мало кто так говорит. Ну если в даже и Азиаты, то почему наука говорит, что вы чистейшие Европейцы? Против нее я надеюсь не пойдёте?
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goshforever
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Нужен текстовый онлайн для бОльшего градуса бурления)
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Gustav Forsberg
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Перейдут в Азию, чтобы главный бурят страны с гордостью мог говорить, что санкции Запада нам нипочём, что им не удалось изолировать наш спорт. В ответ на это ура-патриоты будут стоя аплодировать очередному проявлению его мудрости, остальные – покрутят у виска.
так он же удмурт
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Я Антиспартаковец
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Ответ Рука Ноги
Менталитет у нас византийский. А это не совсем Европа. Поэтому католики/протестанты нас никогда в покое не оставят.
Что такое "византийский менталитет"?
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ARIGAMI ARIGAMI
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Надеюсь, этого никогда не будет.
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Рука Ноги
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Ответ s_h_a_m_a_n
Общего с сербами, немцами, хорватами у нас меньше, чем с китайцами и филлипинцами???
Менталитет у нас византийский. А это не совсем Европа. Поэтому католики/протестанты нас никогда в покое не оставят.
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Кино Музыка
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Какая видеосвязь... а тяпнуть?
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s_h_a_m_a_n
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Ответ Максим Бегун
Даже СССР до такого треша не доходил(((
СССР Олимпиаду в Москве проводил при бойкоте, а не Кубки Содружества с белоруссами
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Максим Бегун
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Даже СССР до такого треша не доходил(((
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angry horse
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Надеюсь, что этого позора не совершится😎
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RLVedter
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Какое заседание? Старый Год будут провожать🍽️🎂
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lovec23
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Да не будут с нами играть Япония , Корея и Австралия . Почему так все бездарно и глупо . Нужно просто дождаться окончания войны , зачем сейчас творить эту дичь
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Михаил1970
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вопрос о переходе РФС в Азию не может быть решен на исполкоме РФС. Только сама "Азия" может решить этот вопрос)
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
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Я реально буду ржать, если они решение примут за переход в Азию, а Азия нас не примет)))
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s_h_a_m_a_n
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Ответ RSM-1930
Скорее всего зассут и решат остаться в Европе, а зря, нам с ними не по пути. Большинство россиян считают себя азиатами и это наш путь
Общего с сербами, немцами, хорватами у нас меньше, чем с китайцами и филлипинцами???
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RSM-1930
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Скорее всего зассут и решат остаться в Европе, а зря, нам с ними не по пути. Большинство россиян считают себя азиатами и это наш путь
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T622222
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Теперь уже официально не Евразия, а Азия
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Cantstoped
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Перейдем в Азию там будет рай земной. Там будут куртизанки И Азиатский Чемпионат.
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Ron_Jeremy
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Интересно, а в АФК знают об этом? Прямо индонезийские команды (например) мечтают летать на игры в Россию. Это же экономически совсем не затратно и престижно)
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Lionel Andres Messi 10
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Перейдут в Азию, чтобы главный бурят страны с гордостью мог говорить, что санкции Запада нам нипочём, что им не удалось изолировать наш спорт. В ответ на это ура-патриоты будут стоя аплодировать очередному проявлению его мудрости, остальные – покрутят у виска.
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Savarona25
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Конечно утвердят. Тенденция последнего времени - самые худшие решения в итоге принимаются как самые лучшие. Думают, что Азия будет рай на земле абсолютно не принимая в расчет менталитет азиатов, которые любят выдоить "партнеров" под ноль исключительно в свою пользу. Азия это другой мир вообще с небольшими исключениями.
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Alex1005
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Вчера не стало Пеле, а сегодня не станет российского футбола
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Streetbor
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подарок с душком под Новый год готовят.
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Ezra-Matthew Miller
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After the new club competitions ranking out last week, today we release the slot allocations for each countries in the 2024-25 AFC club competitions revamp.

Credits to @Martin_Lowe_ for the slot allocation news.

Check out the slot allocation here
footyrankings.com/crank2022/
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Hunteralex
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Пива попьют, отлржат решение и разойдутся по домам. Инфа 100%
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