«Ливерпуль» не делал предложений о трансфере Энцо Фернандеса. Интерес к игроку есть

Теги Ливерпуль высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия возможные трансферы Энцо Фернандес Фабрицио Романо Футбол

«Ливерпуль» не делал предложений о переходе Энцо Фернандеса.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб не направлял «Бенфике» официальных предложений о переходе 21-летнего центрального полузащитника. При этом мерсисайдцы проявляют серьезный интерес и общаются с португальской стороной. Источник отмечает, что борьба за футболиста продолжается.

Ранее сообщалось, что отступные Энцо – 120 млн евро. Появилась информация, что эту сумму готов выплатить «Челси».

На прошедшем ЧМ-2022 Фернандес был признан лучшим молодым игроком. Его статистика – здесь.

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5 комментариев

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Давид Agabekyan
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Ответ corazón blanco
Трансферная сага Энцо и Беллингема будет до начала лета, каждый день будет читать о их переходах в ту или иную команду.
А потом опровержения переходов
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corazón blanco
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Трансферная сага Энцо и Беллингема будет до начала лета, каждый день будет читать о их переходах в ту или иную команду.
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Vadia
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Сейчас бы Беллингема подписали еще, как Гакпо.
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А.Э.РАСИМ
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Я запутался.
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Алексей Прядко
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Энцо топ, но ценник конечно ломит Бенфика, его цена +- 50 мультов.
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