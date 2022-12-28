«Ливерпуль» не делал предложений о трансфере Энцо Фернандеса. Интерес к игроку есть
«Ливерпуль» не делал предложений о переходе Энцо Фернандеса.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, английский клуб не направлял «Бенфике» официальных предложений о переходе 21-летнего центрального полузащитника. При этом мерсисайдцы проявляют серьезный интерес и общаются с португальской стороной. Источник отмечает, что борьба за футболиста продолжается.
Ранее сообщалось, что отступные Энцо – 120 млн евро. Появилась информация, что эту сумму готов выплатить «Челси».
На прошедшем ЧМ-2022 Фернандес был признан лучшим молодым игроком. Его статистика – здесь.
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