Исполком РФС о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола состоится 30 декабря

Решение о переходе в Азиатскую конфедерацию футбола могут принять 30 декабря.

В пятницу состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, посвященного этому вопросу, сообщает «РБ Спорт».

Изначально переход из в Азиатскую конфедерацию футбола обсуждался на исполкоме 23 декабря, но принятие решения было перенесено.

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