Исполком РФС о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола состоится 30 декабря

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Ростов премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Динамо Москва Азиатская футбольная конфедерация Краснодар Футбол

Решение о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола могут принять 30 декабря.

В пятницу состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, посвященного этому вопросу, сообщает «РБ Спорт».

Изначально переход из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола обсуждался на исполкоме 23 декабря, но принятие решения было перенесено.

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67 комментариев

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Рязанский самбист
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Как бы ни критиковали РПЛ в последние 10-15 лет, но чемпионат России действительно был трамплином для многих футболистов, особенно адаптированных к пост-советской жизни, языку(Олич, Видич, Красич). Если отбросить Анжи, то да, за очень большие деньги, но ИГРАТЬ сюда приезжали Кураньи, Плетикоса в статусе одних из лучших в своём амплуа в Европе.
Теперь же люди такого уровня будут смотреть в сторону России только после 35 лет и воспринимать РПЛ как Катар или Саудовскую Аравию)
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psycho killer
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Прощай, немытая европка
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Leer_82
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Ответ Whiskeyman
Какие страны все футбольные, аж дух захватывает от предвкушения счастья! === Сейчас АФК объединяет 47 национальных ассоциаций, разделенных на пять регионов. АСЕАН: Австралия, Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины Центр: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан Восток: Гонконг, Гуам, Китай, КНДР, Корея, Макао, Монголия, Северные Марианские острова, Тайвань, Япония Юг: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка Запад: Бахрейн, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия
В зоне "Центр" (не путать с группой армий "Центр") шансы есть.
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SlevinKelevra8
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Ответ ẞADIM TM
Vuuuurgunum. Yoooorguunum.Senin yoluna(ладно, на эту тему не шутят)
Наверное. Тем более, что я вообще не понял, что это написано.
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s_h_a_m_a_n
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Ответ Whiskeyman
Какие страны все футбольные, аж дух захватывает от предвкушения счастья! === Сейчас АФК объединяет 47 национальных ассоциаций, разделенных на пять регионов. АСЕАН: Австралия, Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины Центр: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан Восток: Гонконг, Гуам, Китай, КНДР, Корея, Макао, Монголия, Северные Марианские острова, Тайвань, Япония Юг: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка Запад: Бахрейн, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия
Матчи с Йеменом и Ливаном очень нужны рос.футболу
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Mukunku 64
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РФС устал и делает ухажух в Азию..
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psa.1207
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В бункере связь починили?
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The.Kanonir
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А кто там писал что это бред, чтобы шантажировать УЕФА)
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Никита Филимонов
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Ответ Swhat
И много матчей было с условным Реалом и Барселоной ? Там маячило уже без клубов в ЛЧ. Так что условные Работнички или Врадер ...
А в АФК светит много матчей с азиатскими топами?
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Никита Плекан
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Ответ Калдариков Мерген
Игры политиков! Если брать за основу спортивную составляющую то необходимо оставаться в УЕФА.
А если брать игровую и временную,то лучше уж перейти,потому что играть мы врядли будем, а ждать тоже не известно сколько, может быть нас завтра пустят, а может и через 10 лет не пустят
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Whiskeyman
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Какие страны все футбольные, аж дух захватывает от предвкушения счастья!
===
Сейчас АФК объединяет 47 национальных ассоциаций, разделенных на пять регионов.
АСЕАН: Австралия, Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины
Центр: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан
Восток: Гонконг, Гуам, Китай, КНДР, Корея, Макао, Монголия, Северные Марианские острова, Тайвань, Япония
Юг: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка
Запад: Бахрейн, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ ẞADIM TM
Так и у нас язык не из легких, даже один из самых тяжелых в мире!
Зато тот, кто будет знать речь и буквы, не будет обращаться в международный фонетический словарь :)
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Никита Филимонов
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Ответ ẞADIM TM
Так и у нас язык не из легких, даже один из самых тяжелых в мире!
Название какого российского клуба неподьемно для европейца? Ну, кроме Факела.
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s_h_a_m_a_n
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Фундамент трещит-они все крышу красят
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sk0208827
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Троллейбус который идёт на восток! (с)
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Гоги^^^^
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Такие вещи без решения высшего руководства страны не принимаются. Путин должен выслушать весь спектр мнений. Миллер будет против, например.
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Слутск Халлского
потом можно на 32-е перенести
А потом и 33, 34, 35. © 12 Месяцев
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Isshin88
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Ответ Bigbadaboom
Золотая дремотная Азия, ну не Европа Россия-ментально. Так,что там самое место.
Россия всегда была и будет Европой. Что культурно, что ментально, что исторически. Не говоря уже о том, что у нас 80 процентов населения живёт в европейской части России.
+4
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ẞADIM TM
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Ответ SlevinKelevra8
Надо 31го. И это "Я устал. Я ухожу. В Азию"
Vuuuurgunum. Yoooorguunum.Senin yoluna(ладно, на эту тему не шутят)
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Ракелль
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Ответ Зизуха
Причём в бане, и отмечать каждый год
И улететь в Ленинград
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Ракелль
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Ответ Valencia 0306
Да к стати и на шашлыки заскочите😁
Оливье похавать можно
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ARIGAMI ARIGAMI
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Не будет никакого перехода в Азию, не переживайте.
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Swhat
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Ответ nicckk
Если наши спортивные чиновники реально примут это прекрасное решение, то это будет конец российского футбола. Вот просто если поставить себя на место простого зрителя с кем бы он хотел чтобы играл его любимый клуб? С условным Реалом или Барселоной в ЛЧ? Или с условными Гуанчжоу или прости Господи Аль Ахли?
И много матчей было с условным Реалом и Барселоной ? Там маячило уже без клубов в ЛЧ.
Так что условные Работнички или Врадер ...
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ẞADIM TM
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Ответ Pb-SE
Давайте будем скромнее. Хоть из какой-то группы смогут выйти российские клубы, пусть и азиатской ЛЧ.
Туда и попасть надо
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Колбаскер тут
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Завтра УЕФА сделает заявление. 146% начнут торговаться.
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