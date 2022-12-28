Исполком РФС о переходе из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола состоится 30 декабря
Решение о переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола могут принять 30 декабря.
В пятницу состоится заседание исполкома Российского футбольного союза, посвященного этому вопросу, сообщает «РБ Спорт».
Изначально переход из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола обсуждался на исполкоме 23 декабря, но принятие решения было перенесено.
Почему разворот в Азию кажется мне подозрительным
Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего
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Теперь же люди такого уровня будут смотреть в сторону России только после 35 лет и воспринимать РПЛ как Катар или Саудовскую Аравию)
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Сейчас АФК объединяет 47 национальных ассоциаций, разделенных на пять регионов.
АСЕАН: Австралия, Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины
Центр: Афганистан, Иран, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан
Восток: Гонконг, Гуам, Китай, КНДР, Корея, Макао, Монголия, Северные Марианские острова, Тайвань, Япония
Юг: Бангладеш, Бутан, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Шри-Ланка
Запад: Бахрейн, Иордания, Ирак, Йемен, Катар, Кувейт, Ливан, ОАЭ, Оман, Палестина, Саудовская Аравия, Сирия
Так что условные Работнички или Врадер ...