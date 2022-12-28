Депутат Валуев за переход РФС в Азию: «УЕФА не проявляет никакой самостоятельности. Ждать бесполезно»
Депутат Госдумы Николай Валуев выступил за переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Ждать бесполезно. УЕФА не проявляет никакой самостоятельности. А играть хотя бы как-то надо. Южная Корея и Япония – хорошие команды. Понятно, что европейский футбол в целом классом выше. Но ради того, чтобы не сидеть дома и играть только в СНГ, есть смысл переходить.
Не говорю, что в Азии высокий уровень футбола. Но ради самой игры, почему бы и нет?» – сказал бывший боксер.
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