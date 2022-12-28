Депутат Валуев за переход РФС в Азию: «УЕФА не проявляет никакой самостоятельности. Ждать бесполезно»

Теги Николай Валуев премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация Политика Спорт-Экспресс Футбол

Депутат Госдумы Николай Валуев выступил за переход РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Ждать бесполезно. УЕФА не проявляет никакой самостоятельности. А играть хотя бы как-то надо. Южная Корея и Япония – хорошие команды. Понятно, что европейский футбол в целом классом выше. Но ради того, чтобы не сидеть дома и играть только в СНГ, есть смысл переходить.

Не говорю, что в Азии высокий уровень футбола. Но ради самой игры, почему бы и нет?» – сказал бывший боксер.

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38 комментариев

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Ответ Алексей ПК
откуда пишешь-то?
Улица Пушкина, дом Колотушкина.
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Алексей ПК
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Ответ Pb-SE
А ещё я туда ем
молодец, все едят, слава Богу.
кроме тех, кому внутривенно вводят
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Алексей ПК
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Ответ Pb-SE
Как бы кокаиновому наркоману скоро не пришлось решать судьбу ещё 140 млн.
Это вряд ли, хотя конечно пока что гарантий никаких
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Pb-SE
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Ответ Алексей ПК
откуда пишешь-то?
Из ФСБ. Номер паспорта сообщите, пожалуйста.
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Pb-SE
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Ответ Алексей ПК
это лучше, чем когда судьбу 30 миллионов человек решает кокаиновый наркоман
Как бы кокаиновому наркоману скоро не пришлось решать судьбу ещё 140 млн.
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Pb-SE
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Ответ Алексей ПК
Валуев хороший и для боксера реально умный
А ещё я туда ем
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Алексей ПК
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Ответ Spartakus1984
Он вроде бы собирался на СВО?
Милонов собирался на СВО и давно уже там.
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Алексей ПК
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Ответ инок
Валуев депутат и бывший боксер, он точно знает куда нам нужно переходить)
Валуев высказал свое мнение
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Алексей ПК
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Ответ karlsson27
Интересно, Коля правила игры знает?
да, знает и не только этой игры
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Ответ MikhaL
А еще я в неё ем, неожиданно добавил он через несколько минут.
также как и все остальные
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Алексей ПК
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Да пусть рфс катится куда угодно, мировой футбол ничего не потеряет. Больше шума, чем реальных действий. Тоже мне футбольная держава.
откуда пишешь-то?
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Алексей ПК
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Ответ леонардий
Лучше бы ты сам Коля ушёл в Азию в Бутан например в какой-нибудь храм на горе где нет интернета и мы больше бы не слышали твоего мнение
Валуев хороший и для боксера реально умный
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Алексей ПК
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Ответ Дмитрий9779
Плохо,когда судьбу футбола решают борцы,биатлонисты,фигуристы,космонавты...
это лучше, чем когда судьбу 30 миллионов человек решает кокаиновый наркоман
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Alexandr Sokolov
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Ответ s_h_a_m_a_n
Каменная башка. Кроме играть где-то хоть как-то аргументы у него есть?
ну... это... мне так на бумажке написали, а если не согласен - давай раз на раз
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Дмитрий Молчанов
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Ответ леонардий
Лучше бы ты сам Коля ушёл в Азию в Бутан например в какой-нибудь храм на горе где нет интернета и мы больше бы не слышали твоего мнение
Я согласен с Валуевым, бесполезно ждать, организация fifa продажная
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А.Э.РАСИМ
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Давайте Москву, Питер, Сталинград, Самару,Смоленск, Ростов-на-Дону, Калининград, Ульяновск, Нижний Новгород, Краснодар перенесем в Азию, а Уральские Горы превратим в Гималаи своими вонючими идеями.
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s_h_a_m_a_n
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Ответ Alexander Rakhilkin
И каски
Зачем каска Каменной башке?)) 😏😏
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Ответ karlsson27
Интересно, Коля правила игры знает?
Он больше по хоккею с мячом (бенди)
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Alexander Rakhilkin
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Ответ s_h_a_m_a_n
Бронежилета по размеру нет
И каски
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Maxim Vasnechov
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Ответ Spartakus1984
Кого и для чего все эти умники пытаюстя убедить?Ну хотите переходите в Азию,но потом не нойте что футбол у нас полное дно стал и болельщику не интересен.
Ты же вроде за стабильность. Непонятно кого? Того, кого интересуют олимпиады по футболу. Вдруг на стол положат.
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s_h_a_m_a_n
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Ответ Spartakus1984
Он вроде бы собирался на СВО?
Бронежилета по размеру нет
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Spartakus1984
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Кого и для чего все эти умники пытаюстя убедить?Ну хотите переходите в Азию,но потом не нойте что футбол у нас полное дно стал и болельщику не интересен.
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Spartakus1984
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Он вроде бы собирался на СВО?
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Геннадий Тимченко
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Ответ Дмитрий9779
Плохо,когда судьбу футбола решают борцы,биатлонисты,фигуристы,космонавты...
Вместо того, чтобы сформировать отдельный батальон и на деле доказать свою преданность идеям пαρтии и вοждя🤔
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Nastia Sergey
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Видимо, УЕФА стоит поучиться самостоятельности и самостоятельного кнопкодава Валуева
+4
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