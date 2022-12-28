Депутат Терюшков: «Переход РФС в Азию неизбежен. Нахождение в УЕФА противоречит национальным интересам России»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает, что переход РФС в Азию неизбежен.

«В текущих геополитических реалиях нахождение в противоречит национальным интересам России. На диктате и постоянных тычках от коллективного Запада спортивной дружбы с недружественными нам странами не построить.

Переход в Азию неизбежен, а это значит, что он состоится. Плюсы очевидны: мы начнем плотное взаимодействие со странами, где проживает 3/4 населения планеты и производится 90% товаров спортивной индустрии», – заявил бывший член наблюдательного совета «Химок».

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

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