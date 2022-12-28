Депутат Терюшков: «Переход РФС в Азию неизбежен. Нахождение в УЕФА противоречит национальным интересам России»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Государственная дума Азиатская футбольная конфедерация Политика Роман Терюшков Футбол

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков считает, что переход РФС в Азию неизбежен.

«В текущих геополитических реалиях нахождение РФС в УЕФА противоречит национальным интересам России. На диктате и постоянных тычках от коллективного Запада спортивной дружбы с недружественными нам странами не построить.

Переход в Азию неизбежен, а это значит, что он состоится. Плюсы очевидны: мы начнем плотное взаимодействие со странами, где проживает 3/4 населения планеты и производится 90% товаров спортивной индустрии», – заявил бывший член наблюдательного совета «Химок».

Почему я не вижу в переходе России в Азию ничего хорошего

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43 комментария

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AuroraBorealis
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Все высказывания этого сказочного персонажа противоречат интересам России
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L.A.S_Vegas_777_
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Зачем у больного на голову терюшкова мнение спросили?
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евГений
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Ответ SlevinKelevra8
А я знаю, что еще противоречит национальным интересам россии. Депутат терюшков
Буквально так. Едросы присвоили себе термин "национальные интересы", подменив национальные интересы личными. Истинный интерес русского народа заключается в том, чтобы такие как Терюшков быстрее оказались на своих законных местах - на фонарях.
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United
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Ответ Anton Rubtsov
Почему-то вся эта не.чисть вылазит под Новый Год
В следующем году надеемся на лучшее!
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Евгений Цыбулин
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Ответ Jordan95
3/4 населения планеты вместе взятые играют в футбол слабее условной маленькой Хорватии. Голова не понимает, что несёт)
Ха,Хорватия!Узбекистан обыграть не можем,Таджикистан не можем)))
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Pb-SE
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Нахождение в УЕФА противоречит национальным интересам России. Сыграл с Барселоной- родину предал.
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Yndestad
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Давненько не было тут этого депутана)
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Dolphin Alex
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Ответ Wiley Fox
Дурак иди дебил, не пойму
Депутат РФ
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Pb-SE
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Построение коммунизма к 2000-му года неизбежно
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Kit244098
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Ответ Злобный Конь
С Терюшковым должны начать плотное взаимодействие специалисты по многим заболеваниям.
Главное, чтобы, в числе специалистов, студента Раскольникова позвать не забыли))
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Coodesnik
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Что он вообще несет?? Вот не поверила бы,если мне такое кто то, когда то рассказал(((
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Денис Давыдов
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Ответ Mihel
Страшно подумать что такое в этих головах - национальные интересы России
Врать и воровать
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Evil Man
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Ответ SlevinKelevra8
А я знаю, что еще противоречит национальным интересам россии. Депутат терюшков
Здравый смысл национальным интересам еще тоже противоречит
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Wiley Fox
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Дурак иди дебил, не пойму
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Геннадий Туник
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Послушай Терюшкова и поступи наоборот.Национальные интересы...
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s_h_a_m_a_n
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Национальные интересы России и интересы нескольких человек-немного разные вещи
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Злобный Конь
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С Терюшковым должны начать плотное взаимодействие специалисты по многим заболеваниям.
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Арсений Элин
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Давайте уже что то делать,хоть в Океанию!
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dinamo9777
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Голова говяжья, замолчи
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Jordan95
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3/4 населения планеты вместе взятые играют в футбол слабее условной маленькой Хорватии.

Голова не понимает, что несёт)
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Рахим Фунтик Стерлинг
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Терюшков, а сколько у вас клубов за Уралом?
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Superkenguroo
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Кто-то не закрыл дверь клетки.
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Sinister Kid
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Ого у нас появится мячи для игры в футбол и форма. Раньше же играли шариком с водой и кто в чём пришёл из-за злой УЕФА.
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TushcanRash
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Покажите человека который постоянно у него берет интервью, давайте просто обрушим ему соц сети , сайты
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Russ Ivan
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Мёртвая змея не шипит
Не щебечет дохлый щегол
Мёртвый депутат не идёт играть в футбо-о-ол
Только мёртвый депутат не идёт играть в футбол

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Убили депутата, убили
Я-я-я-я-яй! Ни за что, ни про что, суки, замочили
Ай-я-я-я-я-я-яй! Убили депутата
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Я-я-я-я-яй! Ни за что, ни про что, суки, замочили...
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