Роланду хотел бы, чтобы Роналду перешел в «Марсель»: «Он бы забил не менее 10 голов. Уверен, Криштиану помог бы клубу»
Роланду хотел бы, чтобы Криштиану Роналду перешел в «Марсель».
«Я бы хотел [чтобы Роналду присоединился к «Марселю»], это было бы еще одной причиной прийти на «Велодром» (улыбается).
Не будем врать: Роналду остается Роналду. Если бы он пришел в такую команду, как «Марсель», он бы забил не менее десяти голов. Я уверен, что он хорошо помог бы клубу.
Посоветовал бы я это ему? Конечно, я бы посоветовал всем игрокам перейти в «Марсель». Но я бы также посоветовал ему хорошо подготовиться, потому что здесь непросто. Нужно учиться марсельской жизни, жить в полной мере.
Футбол в Марселе – это не только матчи, это 24 часа в сутки. Но это волшебное место, и оно отличается от всех остальных», – сказал бывший защитник французского клуба и сборной Португалии.
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Совпадение? Не думаю 😶