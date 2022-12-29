Роланду хотел бы, чтобы Роналду перешел в «Марсель»: «Он бы забил не менее 10 голов. Уверен, Криштиану помог бы клубу»

Теги Марсель Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу лига 1 Франция Роланду Футбол

Роланду хотел бы, чтобы Криштиану Роналду перешел в «Марсель». 

«Я бы хотел [чтобы Роналду присоединился к «Марселю»], это было бы еще одной причиной прийти на «Велодром» (улыбается). 

Не будем врать: Роналду остается Роналду. Если бы он пришел в такую команду, как «Марсель», он бы забил не менее десяти голов. Я уверен, что он хорошо помог бы клубу. 

Посоветовал бы я это ему? Конечно, я бы посоветовал всем игрокам перейти в «Марсель». Но я бы также посоветовал ему хорошо подготовиться, потому что здесь непросто. Нужно учиться марсельской жизни, жить в полной мере.

Футбол в Марселе – это не только матчи, это 24 часа в сутки. Но это волшебное место, и оно отличается от всех остальных», – сказал бывший защитник французского клуба и сборной Португалии

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23 комментария

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Denchik 1980 23
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Ответ Александр Елисеев
Прочитал, как Роналду хотел бы, чтобы Роналду перешел в «Марсель» и думаю – что за?!
Это так почти все сделали...факт
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Человек из футбола
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Роланду с Роналду перешли в Нидерланды
Роналду с Роланду украли кларнет
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Кино Музыка
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Страшный текст.
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Vladis2009
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Роналду хотел что бы роналду?
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Bdv68
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Ответ Акира_1
В психологии нарциссы часто общаются сами с собой и говорят о себе, так что было бы логично.
Мы не часто с собой общаюсь 😭
Неужели Мы плохой нарцисс?
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Роман Мещерский
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Аршавин хотел бы видеть Аравина))
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olimbek
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Лапорта хотел бы подписать Лапорта
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Добрый Ретроград
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Пьяным или накуренным такое лучше не читать.
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romanisti89
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Гвардиола хотел бы видеть Гвардиола
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AF007
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*не более
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therealgreenman
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По заголовку, шизофр*нии попахивает
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повар спрашивает повара
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Mega• Battman
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Я подумал сначала что кукушка поехал. Роналду говорит о себе в третьем лице. Но потом перечитал и все стало ясно )))
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уличный иуда
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Там Пеле умер(
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Этот Райола хочет денег
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Роланду хотел бы, чтобы Роналду вылавировал в топ-клуб, но он вряд ли вылавирует!...)
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Матрёшка Ефросиьевна
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Показалось...
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psycho killer
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Кстати, Роланду тоже 37 лет.
Совпадение? Не думаю 😶
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Александр Елисеев
Прочитал, как Роналду хотел бы, чтобы Роналду перешел в «Марсель» и думаю – что за?!
Это же легендарный Роланду, любимец заголовков и спонсор сердечных приступов у всех игроков в ФИФУ, открывающих пакетики с игроками😏
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Акира_1
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Ответ Александр Елисеев
Прочитал, как Роналду хотел бы, чтобы Роналду перешел в «Марсель» и думаю – что за?!
В психологии нарциссы часто общаются сами с собой и говорят о себе, так что было бы логично.
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gamechanger
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Прочитал, как "Роналду хотел бы, чтобы Роналду перешёл в Марсель". В принципе, это было бы недалеко от правды
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•milord•
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Адская новость для людей с дислексией))
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GuruFutbola
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Нашему кринжу уже лет 5 место на дне азиатских лиг
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Александр Елисеев
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Прочитал, как Роналду хотел бы, чтобы Роналду перешел в «Марсель» и думаю – что за?!
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