«Месси опережает Роналду. Нет сомнений, что Лео сейчас на шаг впереди». Верон о форвардах
Хуан Себастьян Верон высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Этот спор продолжится, но я считаю, что Месси опережает Роналду, помимо того, что его уровень выше, чем у большинства игроков современности и прошлого.
Нет сомнений в том, что Лео сейчас на шаг впереди», – сказал бывший полузащитник сборной Аргентины.
И даже португальцы.
Причём тут Аргентинцы?
Последние 16 17 лет он играет на высочайшее уровне.
Сравнение с Месси вполне корректно.
Но Месси конечно же всетаки приди Роналду.
А вот клубника интровертами - очень может быть
Вы когда снижайте уровень мастерство Роналду сами того не замечая и снижайте одновременно и мастерство Месси.
А для чего тогда последние 16 лет сравнивают Месси именно с Роналду и не скем другим?
Я считаю Роналду великолепным футболистом.
Столько рекордов поставил и сколько лигу чемпионов выиграл.
Не ценит всего этого проста преступления перед футболом.
Но Месси всё равно ЛУЧШИЙ!
5 золотых мячей просто так не вручают. Есть ли у кого то больше? Только у Месси
А крутым страйкерам вручают золотую бутсу. У Криша 4 золотые бутсы, а у тех с кем Вы его сравнили по две.
Я не фанат Месси , мне больше нравится Роналду .
Но я буду глупцом , если заявлю обратное .
Месси , на прошедшем ЧМ всем все доказал .