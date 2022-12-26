«Месси опережает Роналду. Нет сомнений, что Лео сейчас на шаг впереди». Верон о форвардах

высказался о противостоянии и .

«Этот спор продолжится, но я считаю, что Месси опережает Роналду, помимо того, что его уровень выше, чем у большинства игроков современности и прошлого.

Нет сомнений в том, что Лео сейчас на шаг впереди», – сказал бывший полузащитник сборной .