«Месси опережает Роналду. Нет сомнений, что Лео сейчас на шаг впереди». Верон о форвардах

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Хуан Себастьян Верон ЧМ-2022 Футбол

Хуан Себастьян Верон высказался о противостоянии Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Этот спор продолжится, но я считаю, что Месси опережает Роналду, помимо того, что его уровень выше, чем у большинства игроков современности и прошлого.

Нет сомнений в том, что Лео сейчас на шаг впереди», – сказал бывший полузащитник сборной Аргентины.

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33 комментария

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Максим Кутузов
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Ответ Топлю за барсу 10 лет
У Аргентины то сетка тяжёлая была, до финала проходные команды и в каждом матче пенка, уже можно сразу было начинать игру с одним голом от аргов. Ни у одной команды в мире не было такого, странно это, не находишь?
Заговор?.)) Сетка до начала турнира строится, сынок
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Станислав Л
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Ответ 5hxrb7mywu
А что должен еще сказать аргентинец 🤦‍♂️
а что, не аргентинцы это не говорят?
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Станислав Л
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Ответ Топлю за барсу 10 лет
У Аргентины то сетка тяжёлая была, до финала проходные команды и в каждом матче пенка, уже можно сразу было начинать игру с одним голом от аргов. Ни у одной команды в мире не было такого, странно это, не находишь?
и что, нужно не назначать пенальти за нарушения, как этого хочешь ты?
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nikitosdaipoltos
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Ответ Мохнатый55
Какой ещё король ЛЧ? Он всего лишь временно лучший бомбардир турнира, но Месси это изменит довольно скоро.
Много ли кто выигрывал сильнейший клубный турнир 5 раз?
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Ol Good
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Разница между ними одна, ещё, с Месси хотят играть все, а с Роналду, никто.
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Abdul Aziz
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Ответ Я Гражданин Мира
Я с вами не совсем согласен. Вы когда снижайте уровень мастерство Роналду сами того не замечая и снижайте одновременно и мастерство Месси. А для чего тогда последние 16 лет сравнивают Месси именно с Роналду и не скем другим? Я считаю Роналду великолепным футболистом. Столько рекордов поставил и сколько лигу чемпионов выиграл. Не ценит всего этого проста преступления перед футболом. Но Месси всё равно ЛУЧШИЙ!
Месси сравнивают с Пеле и Марадоной. Никогда Месси с Роном не сравнивали. Вот Кристиану постоянно сравнивают с Месси
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Яйца Тен Хага
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Ответ 20!8
Скажите спасибо Роналду , если бы его не было , не было бы и у Лионеля столько мотивации впахивать, как говорится , если есть монополист , это ведёт к его деградации, а конкуренция рождает прогресс
Плак, Плак
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Топлю за барсу 10 лет
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Как они уже надоели...Нет никакого соревнования.Раньше было,и то только в головах криштианолюбов.Нормальные люди и до ЧМ прекрасно понимали,что Лео Месси на несколько шагов впереди Криштиану.Роналду пока впереди только по забитым мячам.И то только потому,что на полторы сотни матчей съиграл больше.И кстати если убрать мячи забитые с пенальти у того и другого.То Месси впереди с запасом...По всем остальным параметрам Месси намного впереди.Кол-во титулов,голевые передачи,Золотые Мячи,Золотые бутсы и т.д..Ну и главное Лео добыл Аргентине Кубок Америки и ТИТУЛ ЧЕМПИОНОВ МИРА.Где стал и там и там МВП(при чем более чем заслужено).Единственное,что есть у Роналду это ЧЕ....Но все помнят прыжки у бровки,весь турнир наилегчайшая сетка(единственная сильная команда в финале Франция(но Роналду вней участие не принимал)).На том турнире кстати Роналду не попал в 50 лучших футболистов,не забил очень важный пенальти.Всего забил 3 гола за весь турнир(1 с пенальти) ни одной голевой передачи.Поправьте ,если не прав.
У Аргентины то сетка тяжёлая была, до финала проходные команды и в каждом матче пенка, уже можно сразу было начинать игру с одним голом от аргов. Ни у одной команды в мире не было такого, странно это, не находишь?
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Игорь Климов
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Ответ Мадрид наказывает!
Щас каждый аргентинский лузер будет вылазить из чулана?
Ты разве аргентинец?!
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Мохнатый55
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Ответ nikitosdaipoltos
Просто крутой страйкер) ну хватит уже) Криш легенда) высочайший уровень более 10 лет, король ЛЧ 5 золотых мячей просто так не вручают. Есть ли у кого то больше? Только у Месси А крутым страйкерам вручают золотую бутсу. У Криша 4 золотые бутсы, а у тех с кем Вы его сравнили по две.
Какой ещё король ЛЧ? Он всего лишь временно лучший бомбардир турнира, но Месси это изменит довольно скоро.
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нелюбитель футбола
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Ответ Azamat Abdukadyroff
Роналду - спринтер и атлет ,Месси - гений и пешеход который впереди всей вселенной
В постели он только спринтер...
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нелюбитель футбола
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Ответ Терминатор///Айлбибекович
Как они уже надоели...Нет никакого соревнования.Раньше было,и то только в головах криштианолюбов.Нормальные люди и до ЧМ прекрасно понимали,что Лео Месси на несколько шагов впереди Криштиану.Роналду пока впереди только по забитым мячам.И то только потому,что на полторы сотни матчей съиграл больше.И кстати если убрать мячи забитые с пенальти у того и другого.То Месси впереди с запасом...По всем остальным параметрам Месси намного впереди.Кол-во титулов,голевые передачи,Золотые Мячи,Золотые бутсы и т.д..Ну и главное Лео добыл Аргентине Кубок Америки и ТИТУЛ ЧЕМПИОНОВ МИРА.Где стал и там и там МВП(при чем более чем заслужено).Единственное,что есть у Роналду это ЧЕ....Но все помнят прыжки у бровки,весь турнир наилегчайшая сетка(единственная сильная команда в финале Франция(но Роналду вней участие не принимал)).На том турнире кстати Роналду не попал в 50 лучших футболистов,не забил очень важный пенальти.Всего забил 3 гола за весь турнир(1 с пенальти) ни одной голевой передачи.Поправьте ,если не прав.
Месси провёл меньше на 140 матчей... А не на полтора десятка...
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Терминатор///Айлбибекович
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Как они уже надоели...Нет никакого соревнования.Раньше было,и то только в головах криштианолюбов.Нормальные люди и до ЧМ прекрасно понимали,что Лео Месси на несколько шагов впереди Криштиану.Роналду пока впереди только по забитым мячам.И то только потому,что на полторы сотни матчей съиграл больше.И кстати если убрать мячи забитые с пенальти у того и другого.То Месси впереди с запасом...По всем остальным параметрам Месси намного впереди.Кол-во титулов,голевые передачи,Золотые Мячи,Золотые бутсы и т.д..Ну и главное Лео добыл Аргентине Кубок Америки и ТИТУЛ ЧЕМПИОНОВ МИРА.Где стал и там и там МВП(при чем более чем заслужено).Единственное,что есть у Роналду это ЧЕ....Но все помнят прыжки у бровки,весь турнир наилегчайшая сетка(единственная сильная команда в финале Франция(но Роналду вней участие не принимал)).На том турнире кстати Роналду не попал в 50 лучших футболистов,не забил очень важный пенальти.Всего забил 3 гола за весь турнир(1 с пенальти) ни одной голевой передачи.Поправьте ,если не прав.
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Я Гражданин Мира
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Ответ 5hxrb7mywu
А что должен еще сказать аргентинец 🤦‍♂️
Это говорит практически вес мир!
И даже португальцы.
Причём тут Аргентинцы?
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Я Гражданин Мира
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Роналду простая супер футболист.
Последние 16 17 лет он играет на высочайшее уровне.
Сравнение с Месси вполне корректно.
Но Месси конечно же всетаки приди Роналду.
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Экзорцизм Глейзеров
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Ответ 20!8
Скажите спасибо Роналду , если бы его не было , не было бы и у Лионеля столько мотивации впахивать, как говорится , если есть монополист , это ведёт к его деградации, а конкуренция рождает прогресс
Есть подозрение, что интроверты не особенно мотивируются клубникой.
А вот клубника интровертами - очень может быть
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Я Гражданин Мира
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Ответ atomio
"Этот спор продолжится" (с) да где? между кем и кем?)) по-моему после финала ЧМ в Катаре уже только совсем отбитые (весь этот семейный табор во главе с сестрами не в счет) могут какие-то сравнения делать) всем и до ЧМ уже было все ясно. Есть три великих кита футбольных - Пеле, Марадона, Месси. вот и всё. А просто крутых страйкеров было много - тут и Левандовски, Суарес, Герд Мюллер и прочие, в том числе и португальская прима. Он просто долго себя поддерживал (как и Месси, кстате) - тут конечно респект обоим. Всё остальное - тупо раздуто СМИ, манагерами, агентами, ФИФА/УЕФА и прочими рекламщиками-спонсорами, чтобы создать видимое противостояние, нагнать хайпа и прочее. Ну может оно и правильно, иначе интерес бы спал, ведь если давать за скилы ЗМ - то Месси его бы получал каждый код)) А так хоть какая-то радость клубнике
Я с вами не совсем согласен.
Вы когда снижайте уровень мастерство Роналду сами того не замечая и снижайте одновременно и мастерство Месси.
А для чего тогда последние 16 лет сравнивают Месси именно с Роналду и не скем другим?
Я считаю Роналду великолепным футболистом.
Столько рекордов поставил и сколько лигу чемпионов выиграл.
Не ценит всего этого проста преступления перед футболом.
Но Месси всё равно ЛУЧШИЙ!
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nikitosdaipoltos
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Ответ atomio
"Этот спор продолжится" (с) да где? между кем и кем?)) по-моему после финала ЧМ в Катаре уже только совсем отбитые (весь этот семейный табор во главе с сестрами не в счет) могут какие-то сравнения делать) всем и до ЧМ уже было все ясно. Есть три великих кита футбольных - Пеле, Марадона, Месси. вот и всё. А просто крутых страйкеров было много - тут и Левандовски, Суарес, Герд Мюллер и прочие, в том числе и португальская прима. Он просто долго себя поддерживал (как и Месси, кстате) - тут конечно респект обоим. Всё остальное - тупо раздуто СМИ, манагерами, агентами, ФИФА/УЕФА и прочими рекламщиками-спонсорами, чтобы создать видимое противостояние, нагнать хайпа и прочее. Ну может оно и правильно, иначе интерес бы спал, ведь если давать за скилы ЗМ - то Месси его бы получал каждый код)) А так хоть какая-то радость клубнике
Просто крутой страйкер) ну хватит уже) Криш легенда) высочайший уровень более 10 лет, король ЛЧ
5 золотых мячей просто так не вручают. Есть ли у кого то больше? Только у Месси
А крутым страйкерам вручают золотую бутсу. У Криша 4 золотые бутсы, а у тех с кем Вы его сравнили по две.
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5hxrb7mywu
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А что должен еще сказать аргентинец 🤦‍♂️
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Злой Руся
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Что ещё может сказать легенда аргентинского футбола о лучшем футболисте за всю историю человечества ?
Я не фанат Месси , мне больше нравится Роналду .
Но я буду глупцом , если заявлю обратное .
Месси , на прошедшем ЧМ всем все доказал .
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20!8
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Ответ Leo
А по-моему он не только сейчас впереди, но и был впереди всю карьеру
Скажите спасибо Роналду , если бы его не было , не было бы и у Лионеля столько мотивации впахивать, как говорится , если есть монополист , это ведёт к его деградации, а конкуренция рождает прогресс
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GuruFutbola
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Каждый день на сайте унижают кринжеботов и конца этому не видно, как же прекрасно)
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Дмитрий Пузырёв
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На победный Евро Криштиану Роналду, у Лионеля Месси была победа на Кубке Америки, так-то... Это если меряться достижениями в сборных. И без учёта "крайнего" Кубка Мира. :-)
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Мадрид наказывает!
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Щас каждый аргентинский лузер будет вылазить из чулана?
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Rej1sta
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Там не шаг, а уже 10 минимум
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