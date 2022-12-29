Штефан Эффенберг: «В «Барселоне» у Левандовского нет таких партнеров, как в «Баварии», и неудивительно, что они в Лиге Европы»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Штефан Эффенберг Ла Лига Лига Европы УЕФА Роберт Левандовски Эрлинг Холанд Футбол

Экс-хавбек сборной Германии Штефан Эффенберг поделился мнением о Роберте Левандовском.

«Уход Левандовского и Холанда летом ударил по Бундеслиге. Мы потеряли двух действительно выдающихся игроков. Но если ты получаешь 50 миллионов евро за почти 34-летнего футболиста, как «Бавария», то все делаешь правильно.

Но в этом сезоне также стало очевидно, насколько выдающиеся партнеры были у Левандовского в «Баварии». Они помогли ему дважды стать лучшим игроком мира.

В «Барселоне» у него нет настолько умелых партнеров, и неудивительно, что они играют только в Лиге Европы», – написал Эффенберг.

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12 комментариев

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Правдоруб Денисов
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Барселона и Бавария вообще на разных уровнях своего развития. Немцы по всем показателям сильнее. Нет смысла вообще сравнивать.
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Roman Betenya
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Затралиравал
стафь левандовский анито у тибя барсилона!111!)00))ноль))0
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Inside 88 LW
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Главное не говорите деду что Барса в этом году в ЛЧ забила 12 голов. За судейство промолчите. Этап везения. Ну и соперников по группе не забудьте. Травмы практически всей линии обороны. И самое важное что тренер всего это - ХАВИ!
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Валентин Шишкин
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Зато Лёва без своих немецких друзей играл в плей-офф ЧМ, а вот сами они быстро и дружно убыли кататься на горных лыжах, скромно уступив своё место Японии
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инок
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Лева после стыковых матчей ЛЕ - мы принимаем это поражение. Но мы идем дальше
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Aleksandr Danilov
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В целом по потениалу равные команды, просто у Баварии больше опыта и менталитет победителя
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Schiaff1no
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Тяжело что-то ответить глядя на результативность Чупо-Мотинга
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nobrainnopain
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Рыжий знает только в троллинге)
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Пенс
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В смысле нет? Там же два футбольных бога гиви с педри. Учитывая, как их пиарят, то они очень-очень сильные футболисты.
Так же не будем забывать про Неймара 2.0 из Лидса.
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Zakal
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Просто по фактам
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Budabuda
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Имеет право унижать свою собственность.
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Мадрид наказывает!
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Ахахахахааха)))
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