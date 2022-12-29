Штефан Эффенберг: «В «Барселоне» у Левандовского нет таких партнеров, как в «Баварии», и неудивительно, что они в Лиге Европы»
Экс-хавбек сборной Германии Штефан Эффенберг поделился мнением о Роберте Левандовском.
«Уход Левандовского и Холанда летом ударил по Бундеслиге. Мы потеряли двух действительно выдающихся игроков. Но если ты получаешь 50 миллионов евро за почти 34-летнего футболиста, как «Бавария», то все делаешь правильно.
Но в этом сезоне также стало очевидно, насколько выдающиеся партнеры были у Левандовского в «Баварии». Они помогли ему дважды стать лучшим игроком мира.
В «Барселоне» у него нет настолько умелых партнеров, и неудивительно, что они играют только в Лиге Европы», – написал Эффенберг.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
стафь левандовский анито у тибя барсилона!111!)00))ноль))0
Так же не будем забывать про Неймара 2.0 из Лидса.