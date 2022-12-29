Штефан Эффенберг: «В «Барселоне» у Левандовского нет таких партнеров, как в «Баварии», и неудивительно, что они в Лиге Европы»

Экс-хавбек сборной Германии Штефан Эффенберг поделился мнением о .

«Уход Левандовского и летом ударил по Бундеслиге. Мы потеряли двух действительно выдающихся игроков. Но если ты получаешь 50 миллионов евро за почти 34-летнего футболиста, как « », то все делаешь правильно.

Но в этом сезоне также стало очевидно, насколько выдающиеся партнеры были у Левандовского в «Баварии». Они помогли ему дважды стать лучшим игроком мира.

В «Барселоне» у него нет настолько умелых партнеров, и неудивительно, что они играют только в », – написал Эффенберг.

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