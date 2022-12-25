Левандовски о победе в Ла Лиге и Лиге Европы: «Шансы у «Барсы» есть. Принимаем этот вызов»

Теги Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски оценил шансы «Барселоны» на победу в Ла Лиге и Лиге Европы.

– Вы просили набраться терпения, но «Барса» занимает первое место в Ла Лиге. Можем ли мы рассчитывать на победу в чемпионате и Лиге Европы в этом сезоне?

– Конечно, мы должны подумать об этом. Это большой и трудный вызов. И мы должны принять его, не говоря, что у нас нет шансов. Нет, они у нас есть, потому что мы первые в Ла Лиге.

В Лиге Европы, возможно, еще слишком рано [делать прогнозы]. Сначала надо думать о «Манчестер Юнайтед», но в Ла Лиге стоит уделять много внимания каждой игре. Если мы будем идти от победы к победе, то и в чемпионате станем ближе к победе, – сказал форвард «Барселоны».

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18 комментариев

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Natalia Antonova
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Ответ ЫЫыыы
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А что не так с комментариями?)
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Рэд Уайт
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Ответ Амин Чич
2:8, это тебе вместо оберега, изыди)))
В 1/8 очередной раз двинут покорят фермерлигу
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оформление комментов - кровь из глаз
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as009595@icloud.com
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Ответ Человек1991
Барселона по игре спокойно должна выигрывать Ла Лигу и Лигу Европы .
Какая игра? Владение и навесы?
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Youzhny23
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Ответ Человек1991
Барселона по игре спокойно должна выигрывать Ла Лигу и Лигу Европы .
Лч уже выиграли спокойно )
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Человек1991
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Барселона по игре спокойно должна выигрывать Ла Лигу и Лигу Европы .
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predMBAPPE
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Да заткнись ты уже
И ты вместе с ним
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predMBAPPE
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Ответ Амин Чич
2:8, это тебе вместо оберега, изыди)))
Ты прям жестоко обидел фаната Астон виллы
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Karl0709
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Да Барселона ######## всех на своём пути , ну а Реал будет смотреть со 2 места на чемпионов Испании.
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Амин Чич
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Ответ Vahe Sardaryan
Ну с подлецами в руководстве так и бывало, но вскоре Жоан Лапорта опять поднимет команду на вершину, как в прошлый раз
Болельщики всегда миру будут только рады)
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ALMANAC
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Лева после стыковых матчей: мы принимаем это поражение, принимаем. Но мы идем дальше
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Vahe Sardaryan
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Ответ Амин Чич
Из группы не вылетают, а остаются в ней )
Ну с подлецами в руководстве так и бывало, но вскоре Жоан Лапорта опять поднимет команду на вершину, как в прошлый раз
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Оливер Кан удаляет Роберту
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Да заткнись ты уже
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Амин Чич
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Ответ Vahe Sardaryan
Уверен под руководством Лапорты это последный сезон когда Барса вылетает из группавого этапа ЛЧ
Из группы не вылетают, а остаются в ней )
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Vahe Sardaryan
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Уверен под руководством Лапорты это последный сезон когда Барса вылетает из группавого этапа ЛЧ
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Амин Чич
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Ответ Рэд Уайт
Бавария в 1/8 поедят пиво пить,даже смешно когда их каждый год в фавориты приписывают
2:8, это тебе вместо оберега, изыди)))
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Рэд Уайт
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Ответ Амин Чич
Если Барса выиграет ЛЕ, а Бавария ЛЧ, а там финал за супер кубок.... то Хави этого не переживет )))
Бавария в 1/8 поедят пиво пить,даже смешно когда их каждый год в фавориты приписывают
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Амин Чич
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Если Барса выиграет ЛЕ, а Бавария ЛЧ, а там финал за супер кубок.... то Хави этого не переживет )))
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