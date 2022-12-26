Левандовски о причинах перехода в «Барсу»: «Я выиграл все с «Баварией», нужен был новый вызов. Хочу помочь клубу снова стать лучшим»

рассказал, почему решил перейти из «Баварии» в «Барселону».

«Я знаю, что выиграл все с «Баварией», но для меня это новый шаг в моей карьере, движение вперед. Быть частью «Барсы». Не только из-за клуба, но и на личном уровне. Это вызов.

Побеждать, снова стать лучшим клубом, с лучшими игроками, играющим в лучший футбол. Я хотел быть частью этого момента и не только прожить этот опыт, но и привнести свое мастерство, внести свой вклад.

Я знаю, что могу оставаться на этом уровне в течение следующих трех лет, ведь я работал так десять или пятнадцать лет, чтобы играть как можно больше.

Я не чувствую себя старше своих товарищей по команде, дело не в возрасте. Я в очень хорошей физической форме, есть много способов это почувствовать. «Барса» – это огромный вызов, и я хотел стать частью этого нового проекта.

Если ты выиграл все, нужно найти новые ощущения, новые вызовы, опыт... И теперь все, что я испытываю, останется со мной. Не только в течение карьеры футболиста, но и до конца моей жизни», – сказал нападающий «Барселоны».

В этом сезоне Ла Лиги Левандовски провел 14 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 4 ассиста. Подробную статистику форварда можно найти здесь.

Левандовски о победе в Ла Лиге и Лиге Европы: «Шансы у «Барсы» есть. Принимаем этот вызов»

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