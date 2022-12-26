Левандовски о причинах перехода в «Барсу»: «Я выиграл все с «Баварией», нужен был новый вызов. Хочу помочь клубу снова стать лучшим»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски рассказал, почему решил перейти из «Баварии» в «Барселону».

«Я знаю, что выиграл все с «Баварией», но для меня это новый шаг в моей карьере, движение вперед. Быть частью «Барсы». Не только из-за клуба, но и на личном уровне. Это вызов.

Побеждать, снова стать лучшим клубом, с лучшими игроками, играющим в лучший футбол. Я хотел быть частью этого момента и не только прожить этот опыт, но и привнести свое мастерство, внести свой вклад.

Я знаю, что могу оставаться на этом уровне в течение следующих трех лет, ведь я работал так десять или пятнадцать лет, чтобы играть как можно больше.

Я не чувствую себя старше своих товарищей по команде, дело не в возрасте. Я в очень хорошей физической форме, есть много способов это почувствовать. «Барса» – это огромный вызов, и я хотел стать частью этого нового проекта.

Если ты выиграл все, нужно найти новые ощущения, новые вызовы, опыт... И теперь все, что я испытываю, останется со мной. Не только в течение карьеры футболиста, но и до конца моей жизни», – сказал нападающий «Барселоны».

В этом сезоне Ла Лиги Левандовски провел 14 матчей, в которых забил 13 мячей и сделал 4 ассиста. Подробную статистику форварда можно найти здесь.

Левандовски о победе в Ла Лиге и Лиге Европы: «Шансы у «Барсы» есть. Принимаем этот вызов»

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raul14
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С баном конечно переборщили )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
человек умелый
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так может попробовать что-нибудь выиграть на уровне сборной (да что уж там, какое выиграть, хотя бы не опозориться)?
Чем не вызов?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ DolJun
новый вызов - найти клуб в европе, с кем в 34 можно подписать долгосрочный контракт) судя по роналду - с этим бывают проблемки)
Ну всё видели как Роб с самим топарём мессе может бодаться , и даже мяч у него может отнять почти без нарушения 😎
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
новый вызов - найти клуб в европе, с кем в 34 можно подписать долгосрочный контракт) судя по роналду - с этим бывают проблемки)
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Люблю игру Роберта .
Сначала поунижал мессе в ЛЧ , ну а затем руководство барки само выбрало лучшего в атаке 😃
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Замаруев
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Обидно, что ему дали дисквалификацию на 3 матча. Просто так.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
v.belorussky
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Респект, что пошёл на повышение, о чём сам и сказал.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Роберт очень здорово влился в игру Барселоны, топ-игрок, который без раскачки сразу принялся за дело. Очень рад, что такие игроки приезжают в Примеру.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий