Левандовски о трехматчевой дисквалификации в Ла Лиге: «Это несправедливо, я ее не заслужил. Ничего не говорил судье»

Теги Барселона Хави Ла Лига судьи Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски раскритиковал решение о дисквалификации в Ла Лиге.

«Не понимаю этого, ведь я ничего не говорил судье. Я обращался к тренеру, к Хави. И ничего ужасного я не сказал. Не понимаю, за что получил трехматчевую дисквалификацию, по правде говоря. Я ее точно не заслужил.

Удаление было справедливым, потому что фол действительно был. Но отстранения за то, что я сделал потом, не должно было быть. Я не сказал ничего особенного.

Я обращался к Хави и Карлосу, нашему делегату, который находился рядом с четвертым судьей, потому что мы знаем, о чем говорили за неделю или две до этого. Вот и вся история, которая за этим стояла, я не понимаю причины такой санкции. Это несправедливо», – сказал нападающий «Барселоны».

Левандовски был дисквалифицирован на три матча в Ла Лиге за поведение в матче против «Осасуны» (2:1). «Барселона» обжаловала решение дисциплинарного комитета, но апелляция была отклонена.

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26 комментариев

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Александра Александрова
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Ответ Данияр Жумабекович
Слишком много воды
На смотри без воды и это только 10 часть всех судейских ошибок в пользу реала https://m.youtube.com/watch?v=v6Z2rhnaEwA
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Данияр Жумабекович
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Ответ Александра Александрова
Самое позорное судейство было в кубках кашшаи ,а эти два матча Барселона Челси даже разбирал английский комментатор тут ссылка была ,там было 7 грубеших ошибок арбитров в пользу Челси ,все началось с первого матча где Штарк ,просто спас задницу Челси ,так там оба матча Челси играл в 10 ом ! Та к и Барселона показала Реалу потом его уровень вынесла его 5-0 те ,показала уровень Барселоны и Реала на тот момент !
Слишком много воды
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Dinamik1
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Больше надо было дать
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Luffy Die
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Ответ atomio
Роберт, привыкай к кабинету. Если Мадрид не может - обычно судья поможет 🤷🏻‍♂️
А причём Мадрид? Этот Мадрид размазал вашу бабсу
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Karl0709
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Да по ### на эту дисквалификацию, Реал как был на 2 месте так и останется!!!
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Александр Гуреу
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Ну ребята из Сб. России тоже не наговорили на не желание польских футболистов играть.... Жизнь бумеранг....
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Алекс Самойлов
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Ответ андрей калуцких
Вот же лживый клоун. "Я ничего не говорил судье". Ты показывал жест и показал пальцем на главного судью, потом тот же жест показал резервному. А как впаяли дискву, сразу святой стал. В Испании всем плевать, кто ты....Роналду, Месси, Рамос, Пуйоль, Рональдиньо и т.д. Там за любой жест в адрес арбитра дают жесткие дисквалификации.
Ну ну . Видно ты Ла лигу не смотришь . Там судьи совсем а. уели в край. Для наглядности матч Нидерланды - Аргентина тому доказательство. Лаос считается одним из топов в Испании
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Александра Александрова
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Ответ Данияр Жумабекович
На досуге посмотрите и это видео, самое позорное судейство в истории футбола https://youtu.be/KBH69OlAvcc
Самое позорное судейство было в кубках кашшаи ,а эти два матча Барселона Челси даже разбирал английский комментатор тут ссылка была ,там было 7 грубеших ошибок арбитров в пользу Челси ,все началось с первого матча где Штарк ,просто спас задницу Челси ,так там оба матча Челси играл в 10 ом ! Та к и Барселона показала Реалу потом его уровень вынесла его 5-0 те ,показала уровень Барселоны и Реала на тот момент !
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Ванька-Манька
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Ответ Данияр Жумабекович
На досуге посмотрите и это видео, самое позорное судейство в истории футбола https://youtu.be/KBH69OlAvcc
Да, левейшее удаление Абидаля - это позор, конечно
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андрей калуцких
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Вот же лживый клоун. "Я ничего не говорил судье". Ты показывал жест и показал пальцем на главного судью, потом тот же жест показал резервному. А как впаяли дискву, сразу святой стал. В Испании всем плевать, кто ты....Роналду, Месси, Рамос, Пуйоль, Рональдиньо и т.д. Там за любой жест в адрес арбитра дают жесткие дисквалификации.
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Данияр Жумабекович
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Ответ Александра Александрова
На смотри как покупали Ла лигу 16/17 https://m.youtube.com/watch?v=QogM5RS0Sc8 если у тебя есть конечно глаза , теории заговора это как раз для фанатиков судейского ,а я футбол смотрю своими глазами и думаю своей головой
На досуге посмотрите и это видео, самое позорное судейство в истории футбола https://youtu.be/KBH69OlAvcc
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Геннадий Тимченко
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Ответ Александра Александрова
Привыкай Роберт ,если играешь против реала будь готов играть против судей или ты уже забыл кубки кашшаи ,как вас выкинул судья !
Чёт я не припоминаю, чтобы пешехода на столько дисквалифицировали - если бы Ле́ва так повел себя, как великий после матча с голландцами, то схлопотал бы как минимум год дисквалификации👍
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Moscwow
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Ответ Александра Александрова
Привыкай Роберт ,если играешь против реала будь готов играть против судей или ты уже забыл кубки кашшаи ,как вас выкинул судья !
Реалу вообще плевать на завсегдатаев Лиги Европы
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Александра Александрова
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Ответ Данияр Жумабекович
Как вы задолбали со своими теориями заговора. Понятно, что готовите почву на случай бестрофейного года и очередного позорного вылета с ЛЕ
На смотри как покупали Ла лигу 16/17 https://m.youtube.com/watch?v=QogM5RS0Sc8 если у тебя есть конечно глаза , теории заговора это как раз для фанатиков судейского ,а я футбол смотрю своими глазами и думаю своей головой
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Ванька-Манька
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Ответ Данияр Жумабекович
Как вы задолбали со своими теориями заговора. Понятно, что готовите почву на случай бестрофейного года и очередного позорного вылета с ЛЕ
Любит: Реал Мадрид

Снова беспристрастная аналитика подъехала
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Данияр Жумабекович
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Ответ Александра Александрова
Привыкай Роберт ,если играешь против реала будь готов играть против судей или ты уже забыл кубки кашшаи ,как вас выкинул судья !
Как вы задолбали со своими теориями заговора. Понятно, что готовите почву на случай бестрофейного года и очередного позорного вылета с ЛЕ
+13
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Вячеслав Новиков
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Это бредовая дисквалификация, Роберт даже не чего не говорил, со стороны выглядит мерзопакостно, и Ла Лига с лимитов тоже делов наворотила, везде пошли на уступки но не тут
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atomio
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Роберт, привыкай к кабинету. Если Мадрид не может - обычно судья поможет 🤷🏻‍♂️
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Mikel Dominator Arteta
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Заслуженная дисква. За своим языком нужно следить!
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Александра Александрова
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Кстати очень забавно выглядит ,как и без того дохлую Барселону ,душит ручной пересовский пёс тебас ,на давая подписывать игроков ,потом ручной судейский корпус , и это типо обладатель лиги чемпионов ,не может без помощи своих судей и этого ручного пса убрать Барселону , это по сути показывает , чего стоят все эти купленные блестяшки ,имени судей ! Из реала просто сделали культ ,но можно купить сколько угодно этих блестяшек ,но уровень игры , который был у Барсы на пике ,Реалу никогда не купить ,кто смотрит футбол глазами видит это всё ,получается реал это жалкий судейский клуб ,а его фанатики молятся на эти купленные цацки ,потому что игры как не было, так и не будет никогда ,хоть всех звёзд туда купи !
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yarmuck
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Придется Депая ставить в состав
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Teodrakis
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Когда нормальное комментирование вернут? Я до тех пор заходить не буду, чем душу то рвать
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rich.
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Это глупо конечно за две желтые давать 3 матча дисквалификации
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Александра Александрова
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Привыкай Роберт ,если играешь против реала будь готов играть против судей или ты уже забыл кубки кашшаи ,как вас выкинул судья !
+19
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Emma Nevskaia
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Роберт заразился от испанцев непониманием ?)))
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