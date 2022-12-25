Левандовски о трехматчевой дисквалификации в Ла Лиге: «Это несправедливо, я ее не заслужил. Ничего не говорил судье»
Роберт Левандовски раскритиковал решение о дисквалификации в Ла Лиге.
«Не понимаю этого, ведь я ничего не говорил судье. Я обращался к тренеру, к Хави. И ничего ужасного я не сказал. Не понимаю, за что получил трехматчевую дисквалификацию, по правде говоря. Я ее точно не заслужил.
Удаление было справедливым, потому что фол действительно был. Но отстранения за то, что я сделал потом, не должно было быть. Я не сказал ничего особенного.
Я обращался к Хави и Карлосу, нашему делегату, который находился рядом с четвертым судьей, потому что мы знаем, о чем говорили за неделю или две до этого. Вот и вся история, которая за этим стояла, я не понимаю причины такой санкции. Это несправедливо», – сказал нападающий «Барселоны».
Левандовски был дисквалифицирован на три матча в Ла Лиге за поведение в матче против «Осасуны» (2:1). «Барселона» обжаловала решение дисциплинарного комитета, но апелляция была отклонена.
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