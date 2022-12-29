«Челси» и Канте добились прогресса в переговорах по контракту. «Синие» хотят подписать еще одного хавбека зимой или летом

Теги Боруссия Дортмунд Челси высшая лига Португалия Бенфика премьер-лига Англия бундеслига Германия Нголо Канте Энцо Фернандес Джуд Беллингем Футбол

Нголо Канте может продлить контракт с «Челси». 

Лондонский клуб и хавбек добились прогресса в переговорах, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Сделка еще не оформлена, но, вероятно, «Челси» все же продлит соглашение с игроком на фоне интереса конкурентов. 

Действующий контракт Канте с «синими» рассчитан до конца этого сезона. 

Также лондонцы рассматривают возможность подписания еще одного полузащитника зимой или летом. В частности, обсуждаются трансферы Джуда Беллингема и Энцо Фернандеса

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Правдоруб Денисов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Челси необходимо приложить усилия для того, чтобы Канте остался. Он сильнее любого полузащитника англичан. Игрок топовый же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Кайзер
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
С продлением его можно хотя бы продать летом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
чего только не сделает игрок лишь бы не ехать в блауграновый середняк)
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Kenai Tahov
Челси хочет и Канте оставить, и Райса подписать, и Беллингема купить и Фернандеса взять?
Беллингем невозможный трансфер при такой сумме и конкуренции, интерес к Фернандешу небось СМИ сочинили, а вот Райс давно напрашивается на смену Канте и Жоржиньо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надо бы половину врачей нынешних уволить в Челси и тогда не будет таких историй, как с Канте и Джеймсом. Я уверен, что будь они в форме, то Челси бы сейчас был среди лидеров лиги, а так по сути весь сезон слит..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kenai Tahov
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Челси хочет и Канте оставить, и Райса подписать, и Беллингема купить и Фернандеса взять?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пирс Морган
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Давай, Канте, верим в тебя
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mazzari2.0
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Карте с его характером по клубам метаться не будет, но травмы подвели.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Ткач
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Лучшая новость за зиму от Челси.
Даже играющий матч через 3 Канте явно полезнее любого Жоржа или Галлахера.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий