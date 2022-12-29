«Челси» и Канте добились прогресса в переговорах по контракту. «Синие» хотят подписать еще одного хавбека зимой или летом

может продлить контракт с « ».

Лондонский клуб и хавбек добились прогресса в переговорах, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн. Сделка еще не оформлена, но, вероятно, «Челси» все же продлит соглашение с игроком на фоне интереса конкурентов.

Действующий контракт Канте с «синими» рассчитан до конца этого сезона.

Также лондонцы рассматривают возможность подписания еще одного полузащитника зимой или летом. В частности, обсуждаются трансферы и .

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