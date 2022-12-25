У «Реала» есть преимущество в борьбе за Беллингема, так как «Ливерпуль» сосредоточился на трансферах Энцо и Амрабата (As)

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«Реал» и «Ливерпуль» ведут борьбу за полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.

Как пишет As, сейчас мадридский клуб получил преимущество в борьбе за 19-летнего хавбека, так как «Ливерпуль» сосредоточился на подписании Энцо Фернандеса из «Бенфики» и Софьяна Амрабата из «Фиорентины». Это облегчает «Реалу» переговоры с Беллингемом.

Ожидается, что на трансфер Джуда нужно будет потратить 100-150 млн евро.

«Реал» привлекает игрока своей историей. Кроме того, «Мадрид» – действующий победитель Лиги чемпионов и Ла Лиги, в составе которого играет действующий обладатель «Золотого мяча».

Важную роль при организации сделки могут сыграть хорошие отношения «Реала» и «Дортмунда» – Флорентино Перес и Ханс-Йоахим Ватцке дружат с 2011 года, когда «Мадрид» подписал Нури Шахина. С тех пор клубы организовали несколько трансферов.

В этом сезоне у Джуда 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.

Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.

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16 комментариев

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Кирилл Голивец
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Ответ Болельщик МГ
Уверен на 100 %, что Амбрабат и Энцо больше никогда не будут показывать такой футбол как на ЧМ. В принципе Ливерпуль никогда не блистал удачными подписаниями, с этим у них проблемы.
По мне Энцо топовый тотальный полузащитник для прессинг-команды без ярко выраженных слабых мест. Амрабат да, аналог греков своего времени типа Карагуниса. Там и возраст, и умения сильно ограничены.
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f1ngaz
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Переоцены чемпионата мира , что Арг, что Марокканец
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Болельщик МГ
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Уверен на 100 %, что Амбрабат и Энцо больше никогда не будут показывать такой футбол как на ЧМ. В принципе Ливерпуль никогда не блистал удачными подписаниями, с этим у них проблемы.
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Олег910
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Энцо покруче Белингема будет. Аргентинец конечно в плане истерик на поле уступает, но в остальном на голову лучше.
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udod
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да причём тут отношения Переса и Ватцке, решать то будет Беллингем, и никакие отношения не будут иметь значение, если он выберет Ливер, а сумма за него будет устраивать Дортмунд
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aseke
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Заметка старательно высосана из пальца.
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белошип
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Ответ ман сити фейк
Если Сити хочет Беллингема, тема будет закрыта. Никакой Реал не будет конкурентом. В итоге мадридцы получат подделочного Беллингема. Как с Мбаппе
Только 🤡 может поставить в один ряд с Реалом позорный ’фк0лч’)
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corazón blanco
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Ответ Олег Дорожкин
Реал собирает объедки
За такими "объедком" выстроились в очередь многие клубы мира.
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corazón blanco
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Беллингем хорош, но что-то мне кажется, что все же он предпочтет выбрать английскую команду. Хотя хотелось бы видеть такого игрока в Мадриде. Замена Модричу и Кроосу необходима.
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ман сити фейк
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Если Сити хочет Беллингема, тема будет закрыта. Никакой Реал не будет конкурентом. В итоге мадридцы получат подделочного Беллингема. Как с Мбаппе
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Raul14
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Если учитывать финансовые показатели Ливерпуля, они вполне могут подписать Беллингема. Но думаю останется одним только трансфером англичанина.

Положения Мадрида и Ливера в плане финансов думаю почти одинаковые. У обоих за каждое ТО будет где 200-250 млн на трансферы..

А с этим я хочу сказать что выбор остаётся только за Джудом.
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Евгений Громов 22
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Понятно, Реал с Боруссией дружит а Клопп с Боруссией не дружит.
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sᴇʀᴘɪᴇɴᴛᴇ
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Ну это прекрасно. Обновление команды, талантливой молодёжью
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ситинец
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Ответ Олег Дорожкин
Реал собирает объедки
Ты походу Реал с Ювентусом перепутал
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ARIGAMI ARIGAMI
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Ответ Олег Дорожкин
Реал собирает объедки
Сложно Беллингемом назвать объедками
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Олег Дорожкин
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Реал собирает объедки
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