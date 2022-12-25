У «Реала» есть преимущество в борьбе за Беллингема, так как «Ливерпуль» сосредоточился на трансферах Энцо и Амрабата (As)
«Реал» и «Ливерпуль» ведут борьбу за полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема.
Как пишет As, сейчас мадридский клуб получил преимущество в борьбе за 19-летнего хавбека, так как «Ливерпуль» сосредоточился на подписании Энцо Фернандеса из «Бенфики» и Софьяна Амрабата из «Фиорентины». Это облегчает «Реалу» переговоры с Беллингемом.
Ожидается, что на трансфер Джуда нужно будет потратить 100-150 млн евро.
«Реал» привлекает игрока своей историей. Кроме того, «Мадрид» – действующий победитель Лиги чемпионов и Ла Лиги, в составе которого играет действующий обладатель «Золотого мяча».
Важную роль при организации сделки могут сыграть хорошие отношения «Реала» и «Дортмунда» – Флорентино Перес и Ханс-Йоахим Ватцке дружат с 2011 года, когда «Мадрид» подписал Нури Шахина. С тех пор клубы организовали несколько трансферов.
В этом сезоне у Джуда 9 голов и 3 результативные передачи в 22 матчах за «Боруссию» во всех турнирах. Он забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 5 играх за сборную Англии на ЧМ-2022.
Полную статистику 19-летнего футболиста можно найти здесь.
Положения Мадрида и Ливера в плане финансов думаю почти одинаковые. У обоих за каждое ТО будет где 200-250 млн на трансферы..
А с этим я хочу сказать что выбор остаётся только за Джудом.