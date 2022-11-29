«Реалу» интересен хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес, забивший Мексике за Аргентину. В нем видят альтернативу Беллингему
«Реалу» интересен хавбек сборной Аргентины и «Бенфики» Энцо Фернандес.
Как пишет Marca, приоритетным вариантом усиления центра полузащиты для «Мадрида» остается хавбек сборной Англии и «Боруссии» Джуд Беллингем. Однако «Реал» не хочет участвовать в аукционе за него, поэтому начал искать альтернативные варианты.
В связи с этим мадридский клуб обратил внимание на Энцо Фернандеса. Его игру детально изучают.
«Реал» уже хотел подписать этого игрока в прошлом, но тогда клубу помешало отсутствие свободных слотов для футболистов без паспорта страны-члена Евросоюза. Сейчас такого препятствия нет, так как Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Эдер Милитао получили испанские паспорта. Кроме того, в прошлом «Реал» сомневался, что Энцо адаптируется к европейскому футболу. Глядя на его игру за «Бенфику», «Реал» таких сомнений больше не испытывает.
«Бенфика» купила Фернандеса у «Ривер Плейт» за 10+8 млн евро. После успешной игры за лиссабонский клуб и сборную Аргентины цена на полузащитника возросла в несколько раз, но все еще далека от 100 млн евро.
Отмечается, что тренерский штаб «Реала» уверен в качествах этого игрока.
Фернандес перешел в «Бенфику» в июле этого года. В 24 матчах за клуб во всех турнирах он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.
На ЧМ-2022 хавбек вышел на замену в обоих матчах сборной Аргентины на ЧМ-2022. В игре против Мексики он забил второй гол команды.
Полную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь.
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