«Реалу» интересен хавбек «Бенфики» Энцо Фернандес, забивший Мексике за Аргентину. В нем видят альтернативу Беллингему

«Реалу» интересен хавбек сборной Аргентины и «Бенфики» Энцо Фернандес.

Как пишет Marca, приоритетным вариантом усиления центра полузащиты для остается хавбек сборной Англии и Джуд Беллингем. Однако «Реал» не хочет участвовать в аукционе за него, поэтому начал искать альтернативные варианты.

В связи с этим мадридский клуб обратил внимание на Энцо Фернандеса. Его игру детально изучают.

«Реал» уже хотел подписать этого игрока в прошлом, но тогда клубу помешало отсутствие свободных слотов для футболистов без паспорта страны-члена Евросоюза. Сейчас такого препятствия нет, так как Винисиус Жуниор, Родриго Гоэс и Эдер Милитао получили испанские паспорта. Кроме того, в прошлом «Реал» сомневался, что Энцо адаптируется к европейскому футболу. Глядя на его игру за «Бенфику», «Реал» таких сомнений больше не испытывает.

купила Фернандеса у «Ривер Плейт» за 10+8 млн евро. После успешной игры за лиссабонский клуб и сборную Аргентины цена на полузащитника возросла в несколько раз, но все еще далека от 100 млн евро.

Отмечается, что тренерский штаб «Реала» уверен в качествах этого игрока.

Фернандес перешел в «Бенфику» в июле этого года. В 24 матчах за клуб во всех турнирах он забил 3 гола и отдал 4 результативные передачи.

На ЧМ-2022 хавбек вышел на замену в обоих матчах сборной на ЧМ-2022. В игре против он забил второй гол команды.

Полную статистику 21-летнего полузащитника можно найти здесь.