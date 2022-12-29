«Вернемся сильнее! Не забывайте верить, надеяться и ждать». Сборная России поздравила болельщиков с Новым годом

поздравила болельщиков с наступающим Новым годом и Рождеством.

Игроки записали видеообращение, в котором подвели итоги 2022 года, поблагодарили болельщиков за поддержку и поздравили с наступающими праздниками.

«Прошедший год был трудным для нас. Только характер, стойкость и вера болельщиков помогли нам справиться и переключиться.

Внутренний чемпионат и обновленный формат Кубка России подарили нам невероятные эмоции и сумасшедшие по каналу матчи.

Мы обратили свое внимание на большие проекты внутри страны, которые развивают футбол. Юношеская футбольная лига объединила 167 команд из 63 регионов страны, а всероссийский проект «Футбол в школе» стремится в каждый уголок нашей страны.

Вернемся сильнее!

Новый год – это всегда новая страница, ожидание чуда и волшебства. Не забывайте верить, надеяться и ждать. Чудеса близко!» – говорят футболисты в ролике.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!