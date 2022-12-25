Сборная России о смене фамилии Сычевого: «Может дебютировать дважды, получается?»

Теги Крылья Советов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Оренбург соцсети Владимир Сычевой Футбол

В сборной России прокомментировали переход Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Получается, Владимир может дважды дебютировать за сборную России? Как Сычевой – уже было, теперь – как Писарский?», – написал телеграм-канал сборной России, репостнув объявление «Крыльев Советов» о трансфере нападающего.

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» Владимир Сычевой будет играть под фамилией Писарский.

Сычевой теперь Писарский. Сменил фамилию сразу после перехода в «Крылья»

11 комментариев

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Брулин
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А ещё жениться и взять фамилию жены. Ещё более благозвучную...
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Severfan
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Ответ Insan
В женском футболе такое возможно, в мужском о подобном никогда не слышал. Интересно, бывало ли такое раньше?
Гарин - Тихоновецкий, например
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Insan
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В женском футболе такое возможно, в мужском о подобном никогда не слышал. Интересно, бывало ли такое раньше?
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poolshh
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Интересно - в трансферном листе какая фамилия и как они эдакую формальность разруливать будут)
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Артём Сергеев
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Я прочитал "пи*арский"
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Дмитрий Пузырёв
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Какая-то детективная история вырисовывается... :-)
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Причёска Бэйла
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Ответ Барсик Юрана
Кринжевой
Твоя фамилия?
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s_h_a_m_a_n
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Покупали Сычевого-получили Писарского
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prus_3
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А что замуж вышел?
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Андрей Яськевич
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хаахахаххахахах хотя нет, не смешно
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Барсик Юрана
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Кринжевой
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