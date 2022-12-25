Сборная России о смене фамилии Сычевого: «Может дебютировать дважды, получается?»

В сборной России прокомментировали переход Владимира Сычевого в «Крылья Советов».

«Получается, Владимир может дважды дебютировать за сборную России? Как Сычевой – уже было, теперь – как Писарский?», – написал телеграм-канал сборной России, репостнув объявление « » о трансфере нападающего.

Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» будет играть под фамилией Писарский.

Сычевой теперь Писарский. Сменил фамилию сразу после перехода в «Крылья»