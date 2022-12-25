Сборная России о смене фамилии Сычевого: «Может дебютировать дважды, получается?»
В сборной России прокомментировали переход Владимира Сычевого в «Крылья Советов».
«Получается, Владимир может дважды дебютировать за сборную России? Как Сычевой – уже было, теперь – как Писарский?», – написал телеграм-канал сборной России, репостнув объявление «Крыльев Советов» о трансфере нападающего.
Ранее сообщалось, что в «Крыльях Советов» Владимир Сычевой будет играть под фамилией Писарский.
Сычевой теперь Писарский. Сменил фамилию сразу после перехода в «Крылья»
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