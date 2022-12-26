«Эта «Азия» напоминает анекдот, как мартышка таксиста #######: пятерку дала, а сама не поехала». Уткин об участии России в отборе на ЧМ-2026 в составе АФК

Теги Василий Уткин премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Азиатская футбольная конфедерация ЧМ-2026 брань контент Футбол

Василий Уткин высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию. 

Журналист отреагировал на новость о том, что ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ-2026 в случае ее перехода в АФК. 

«Ну да. Правда, ФИФА и против нашего участия в отборе к ЧМ-2022 не была. А до начала отбора к ЧМ-2026 еще полтора года. За полтора года позицию не определяют, если говорить серьезно. Полтора года назад, например, никому бы в голову не могли прийти те проблемы, которые существуют сейчас. А чемпионат мира, напомню, будет в США.

У нас сейчас много команд выезжает в США на соревнования? На сборы? Ну, ФИФА, допустим, сейчас не против участия в отборе. А от ФИФА зависит, выдадут ли, например, сборной России визы?

И что будет, например, если европейские соперники по финальной части чемпионата не изменят свою позицию и не согласятся с нами играть?.. Ой, ребята.

Эта вся «Азия» больше всего мне напоминает детский анекдот, как мартышка таксиста ####### (обманула – прим.). Пятерку дала, а сама не поехала…» – написал Уткин в своем телеграм-канале. 

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89 комментариев

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Alexis80
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Назло маме отморожу уши. Те, кто реально поддерживают выход из УЕФА, абсолютно не понимают, что главное - это не сборная, а клубы. Потерю еврокубков никакие азиатские клубные соревнования не заменят ни по уровню, ни по доходам, наоборот будут дальние перелеты, ненужные игры с командами уровня второй лиги, все это окупаться не будет. Будет гораздо сложнее привлекать легионеров, местные игроки будут при первой возможности уезжать в Европу, как было в начале 90-х. Уровень чемпионата еще сильнее деградирует. Игры сборной не будут никому нужны, кроме финальных этапов, если они туда попадут. Футболисты будут стремиться сменить футбольное гражданство, играть за ту же Армению, но в Европе. И еще интересно, Белоруссия тоже в Азию переходить будет?
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Al561
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Ответ Ultimate7
Ты можешь не ехать. Только чем Бирма, Ирак хуже тех стран где нельзя сказать, что есть только два гендера?!
По твоему экзотичнее = хуже? Ну кому как))
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Mixos Demid
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Ответ инок
Если без Васиного анекдота, то пора уже этот бред с переходом заканчивать. Уверен что большинство специалистов и болел будет против перехода в азиатскую конференцию.
Вот только они ничего не решают!
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Astin
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Ответ bengalsckyzh
Футбол - футболом, но... Это только один вид спорта, а как быть со всеми остальными!??? Летними и зимними... Тоже все в Азию!? Скопом... И СВО не завершилась, и, когда это произойдёт никто не знает. В. Рудольфович открыто предлагает более не тянуть и ударить по ним и их друзьям полякам тактическим ядерным оружием... Это кажется безумием, а если они на своём Совбезе "порешают", и решатся!??? Какая там Азия...
так и по Азии (Казахстану) регулярно обещают вдарить!
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NRNG
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Ответ Helge
по башке уткину дала, вот он и выceрает всякий бред
Это типичное состояние Уаси. Дебил-с
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Ultimate7
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Ответ Al561
Ну играть то в отборе РФ будет, чего она и хочет, и для чего переходит в Азию. В отборе сыграет, но на ЧМ не поедет. В принципе другие азиатские страны это вполне устроит. Сильный, оригинальный спарринг-партнер и одновременно не конкурент за путёвку на ЧМ. Несомненный плюс для рос. болельщиков в том, что они наконец-то близко познакомятся с азиатским футболом. А кто-то пробьет экзотические выезды в Пакистан, Бирму, Ирак)))
Ты можешь не ехать. Только чем Бирма, Ирак хуже тех стран где нельзя сказать, что есть только два гендера?!
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ААГ
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Вася сделал мой день
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Валентин Шишкин
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Ответ Alex Mc
Кто тебе сказал, что на ЧМ не попасть? Мир не состоит только из команд Запада. В Азии могут нормально принять, тем более сами Фифа не против всего этого, и крысить отбор, как поляки, азиаты уже не будут. Война на Кокаине не их проблема
Ещё раз давай по буквам: Чемпионат Мира будет в США!
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Helge
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Ответ Ocelot
кто головой думает а не только ест тот понимает что идти в Азию ради участия в отборах к ЧМ 2026 тупо так как на ЧМ все равно не попасть, но зато сыграть кучу никому не нужных матчей со всякими Ираками, Бангладеш и остальными командами из второй сотни рейтинга ФИФА
так они и через УЕФА могут не пройти отбор, и какой смысл играть с Албанией, Люксембургом и остальными кипрами?
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Al561
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Ну играть то в отборе РФ будет, чего она и хочет, и для чего переходит в Азию.
В отборе сыграет, но на ЧМ не поедет.
В принципе другие азиатские страны это вполне устроит.
Сильный, оригинальный спарринг-партнер и одновременно не конкурент за путёвку на ЧМ.
Несомненный плюс для рос. болельщиков в том, что они наконец-то близко познакомятся с азиатским футболом.
А кто-то пробьет экзотические выезды в Пакистан, Бирму, Ирак)))
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Helge
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Ответ vlad_kuz
и какая мартышка кому дала и не поехала?
по башке уткину дала, вот он и выceрает всякий бред
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vlad_kuz
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анекдот был немного другой, я аналогии не вижу
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Lacrosse-style goal
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Переход в Азию напоминает лимит на легионеров – то и то мотивируют только одним: зато наши играть будут, – а приведёт ли это к развитию игроков и самого футбола их совсем не волнует.
Мы скорее направляясь в Азию, по традиции попадём в Аssию... И будем долго и упорно пытаться оттуда выбраться, а может и не особо то и будем пытаться...
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vlad_kuz
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и какая мартышка кому дала и не поехала?
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Ultimate7
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Кто такой Уткин?! Комментатор без канала, журналист без журнала бузящий по пьяни как правило на тех кто в своих профессиях добился большего. Чьи комментарии по старой памяти ещё публикуют на спортсе.
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vlad_kuz
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набманула?
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Dexter Dallas
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тише Вася. тише. тут вата депутатов поддерживает, а они говорят, что Азия ждет развернув руки.
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justbored
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Ну против анекдотов не пойдёшь, конечно. Конец дискуссии.
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catcher69
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азия и точка...ну или запятая...
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RussianKiwi
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Ответ Никому_никабельный
Я вот понять не могу, неужели в РФС сидят люди глупее Василия. Или они преследуют свои личные какие-то цели
Уткин вечная обиженка
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Michael Scott
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Переход в Азию напоминает лимит на легионеров – то и то мотивируют только одним: зато наши играть будут, – а приведёт ли это к развитию игроков и самого футбола их совсем не волнует.
Меткое наблюдение
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Sergei Zaika
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Ответ Sla Slo
Что предлагаешь то ? Ждать, не играть ииии ..дальше то что ?
Закончить войну. Хотя бы не идти туда в качестве мяса.
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Maxximus
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Вася, иди в ж...у
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Sovagr
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Ответ encaro_one
И чего? Предлагаешь только в полунейтральной Мексике играть, а если матчи не там, то отказаться? ))
Если в группе будет по 3 команды, то провести жеребьёвку нужным образом не составит труда. Касаемо же плей-офф, задачу невыхода сборная России решать, слава богу, научилась.
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Олег Новиков
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Ответ Lionel Andres Messi 10
Переход в Азию напоминает лимит на легионеров – то и то мотивируют только одним: зато наши играть будут, – а приведёт ли это к развитию игроков и самого футбола их совсем не волнует.
Т.е. все эти годы наши игроки развивались?
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