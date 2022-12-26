высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую футбольную конфедерацию.

Журналист отреагировал на новость о том, что ФИФА не будет препятствовать участию сборной России в отборе на ЧМ-2026 в случае ее перехода в АФК.

«Ну да. Правда, ФИФА и против нашего участия в отборе к ЧМ-2022 не была. А до начала отбора к ЧМ-2026 еще полтора года. За полтора года позицию не определяют, если говорить серьезно. Полтора года назад, например, никому бы в голову не могли прийти те проблемы, которые существуют сейчас. А чемпионат мира, напомню, будет в США.

У нас сейчас много команд выезжает в США на соревнования? На сборы? Ну, ФИФА, допустим, сейчас не против участия в отборе. А от ФИФА зависит, выдадут ли, например, сборной России визы?

И что будет, например, если европейские соперники по финальной части чемпионата не изменят свою позицию и не согласятся с нами играть?.. Ой, ребята.

Эта вся « » больше всего мне напоминает детский анекдот, как мартышка таксиста ####### (обманула – прим.). Пятерку дала, а сама не поехала…» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!