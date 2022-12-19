«Поздравляем, Лео❤️». Сборная России поздравила Месси, выложив фото с Ерохиным
Сборная России по футболу поздравила Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.
На официальной странице национальной сборной «ВКонтакте» появился пост со словами на испанском языке: «Поздравляем, Лео❤️».
К посту была прикреплена фотография, на которой Александр Ерохин приветствует Месси во время товарищеского матча сборных России и Аргентины в 2017 году. Тогда аргентинцы обыграли Россию со счетом 1:0. Голом отметился Серхио Агуэро.
Фото: vk.com/teamrussia
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