«Поздравляем, Лео❤️». Сборная России поздравила Месси, выложив фото с Ерохиным

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Сборная России по футболу поздравила Лионеля Месси с победой на ЧМ-2022.

На официальной странице национальной сборной «ВКонтакте» появился пост со словами на испанском языке: «Поздравляем, Лео❤️».

К посту была прикреплена фотография, на которой Александр Ерохин приветствует Месси во время товарищеского матча сборных России и Аргентины в 2017 году. Тогда аргентинцы обыграли Россию со счетом 1:0. Голом отметился Серхио Агуэро.

 

Фото: vk.com/teamrussia 

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