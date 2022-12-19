«Поздравляем, Лео❤️». Сборная России поздравила Месси, выложив фото с Ерохиным

по футболу поздравила с победой на .

На официальной странице национальной сборной «ВКонтакте» появился пост со словами на испанском языке: «Поздравляем, Лео❤️».

К посту была прикреплена фотография, на которой приветствует Месси во время товарищеского матча сборных России и в 2017 году. Тогда аргентинцы обыграли Россию со счетом 1:0. Голом отметился Серхио Агуэро.

Фото: vk.com/teamrussia

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