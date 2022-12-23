Дмитрий Аленичев: «Дзюба, Соболев и Заболотный затерялись бы в Азии. Ошибаюсь? Пусть поедут и докажут обратное!»

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Дмитрий Аленичев назвал российских игроков, которые не смогли бы проявить себя в Азии.

«Я маленький, как японец или кореец. Думаю, что точно не потерялся бы в азиатских лигах. С техникой у меня все было нормально — их уровень потянул бы.

Смогли бы там играть российские футболисты? Дзюба, Заболотный, Соболев и Комличенко затерялись бы в Азии.

Я ошибаюсь? Пусть поедут туда и докажут обратное!» — сказал экс-тренер «Спартака».

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