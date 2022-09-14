Широков, Аленичев, Титов, Билялетдинов и Ребров – в составе команды РФС «Наши парни» на сезон Winline Медиалиги

Команда РФС «Наши Парни» огласила первую часть состава на второй сезоне Winline Медилиги.

В завяку команды попали: Артем Ребров, Андрей Бухлицкий, Александр Филимонов, Егор Титов, Андрей Тихонов, Дмитрий Аленичев, Динияр Билялетдинов, Игорь Семшов, Руслан Пименов, Роман Шишкин, Алексей Игонин, Ренат Янбаев, Роман Широков, Константин Головской, Евгений Алдонин, Антон Шкарин, Борис Никоноров, Елена Медведь, Елена Терехова. Главный тренер – Сергей Овчинников – сообщает телеграм-канал «НАШИ ПАРНИ | Медиакоманда»

Напомним, что «Наши Парни» попали группу Б и сыграют с 2Drots, и ФК «Деньги».

16 сентября «Наши Парни» дебютируют на турнире матчем с 2Drots. Начало матча в 21:45.