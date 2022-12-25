«Думбия валял дурака на тренировках: ха-ха, хи-хи, мяч отскакивает на 10 метров. Деревяшка деревяшкой. На игру выходил – лучший». Экс-вратарь ЦСКА Исупов о Сейду

Теги ЦСКА Евгений Алдонин Вагнер Лав премьер-лига Россия Sports.ru Зоран Тошич Сейду Думбия Вячеслав Исупов Футбол

Экс-голкипер ЦСКА Вячеслав Исупов поделился впечатлениями от ведущих футболистов клуба.

– Кто из звезд ЦСКА тебя больше всего впечатлил?

– Сложно выбрать между Вагнером и Тошичем, но, наверное, бразилец. Когда играли на сближенные ворота, он забирал мяч почти у меня из рук. Дальше – раздавал передачи, брал на себя. То же самое Тошич. Это его стихия. Мог любого обыграть и забить за счет быстрых ножек.

Еще отмечу Думбия. На тренировках валял дурака: ха-ха, хи-хи, мяч отскакивает на десять метров. Деревяшка деревяшкой. На игру выходил – лучший. У него еще своеобразная координация: сложно понять, что он сделает в следующий момент. За счет этого и обыгрывал.

Пацаны из дубля выделяли Алдонина. Он жестко пихал всем молодым, даже когда они вроде все сделали правильно. Всегда требовал от них максимум, – сказал Исупов в интервью Sports.ru.

«Если бы в России было столько возможностей, я бы остался». Он тренировался в ЦСКА Слуцкого, а теперь живет в Майами и рвется в МЛС

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8 комментариев

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Дмитрий Формусатий
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Ответ AF007
У роналду наоборот всë
Шиза, забирайте пациента
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здоровяк
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Ответ Kenai Tahov
Ни Вагнер, ни Муса, ни Думбия ни в одном топ-клубе Европы так и не заиграли. Магия Гигера.
Вагнеру тяжеловато было проявить в клубе Европы с учетом, что он туда не уезжал даже)
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ВладимирНеПутин
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Ответ Kenai Tahov
Ни Вагнер, ни Муса, ни Думбия ни в одном топ-клубе Европы так и не заиграли. Магия Гигера.
Красич, кстати, тоже. В начале блеснул в Юве немного и всё. Жо тоже провалился в Европе.
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Kenai Tahov
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Ни Вагнер, ни Муса, ни Думбия ни в одном топ-клубе Европы так и не заиграли. Магия Гигера.
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timosha
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Восхищение игрой Роналду, который даже на лавке МЮ не выдержал конкуренцию-вот он, уровень Великого Алонсо🤓
Даже тут кто-то обсуждает Роналду
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Великий Алонсо
Восхищение игрой Тошича, который даже на лавке МЮ не выдержал конкуренцию - вот он уровень РПЛ.
Восхищение игрой Роналду, который даже на лавке МЮ не выдержал конкуренцию-вот он, уровень Великого Алонсо🤓
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AF007
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У роналду наоборот всë
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Великий Алонсо
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Восхищение игрой Тошича, который даже на лавке МЮ не выдержал конкуренцию - вот он уровень РПЛ.
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