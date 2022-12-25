«Думбия валял дурака на тренировках: ха-ха, хи-хи, мяч отскакивает на 10 метров. Деревяшка деревяшкой. На игру выходил – лучший». Экс-вратарь ЦСКА Исупов о Сейду

Экс-голкипер ЦСКА Вячеслав Исупов поделился впечатлениями от ведущих футболистов клуба.

– Кто из звезд ЦСКА тебя больше всего впечатлил?

– Сложно выбрать между Вагнером и , но, наверное, бразилец. Когда играли на сближенные ворота, он забирал мяч почти у меня из рук. Дальше – раздавал передачи, брал на себя. То же самое Тошич. Это его стихия. Мог любого обыграть и забить за счет быстрых ножек.

Еще отмечу Думбия. На тренировках валял дурака: ха-ха, хи-хи, мяч отскакивает на десять метров. Деревяшка деревяшкой. На игру выходил – лучший. У него еще своеобразная координация: сложно понять, что он сделает в следующий момент. За счет этого и обыгрывал.

Пацаны из дубля выделяли . Он жестко пихал всем молодым, даже когда они вроде все сделали правильно. Всегда требовал от них максимум, – сказал Исупов в интервью Sports.ru.

«Если бы в России было столько возможностей, я бы остался». Он тренировался в ЦСКА Слуцкого, а теперь живет в Майами и рвется в МЛС