«На Месси перекладывают ответственность в любой сложной ситуации. Все хотят отдать ему пас». Алдонин назвал главную проблему Аргентины

высказался о роли в сборной Аргентины.

Накануне южноамериканцы проиграли Саудовской Аравии (1:2) в 1-м туре .

«На Месси проклятие? Перестаньте. На Лео лежит большая ответственность за команду — он и сам это чувствует. Но в этом и кроется основная проблема сборной : в любой сложной ситуации игроки перекладывают ответственность на Месси.

Во втором тайме Мартинес мог завершать атаку, но посчитал нужным отдать пас на Лео — в итоге того накрыли в подкате. Лионель всем видом показывал, что надо было самому бить… Но почему-то все хотят отдать пас Месси, чтобы он принимал самые сложные решения.

Думаю, такой мастер, как Месси, уже привык к ответственности. Я слежу за ним и переживаю. Это была бы крутая история, если бы он выиграл чемпионат мира. Считаю, что Месси — величайший, которому не хватает титула чемпиона мира», — сказал экс-игрок сборной России.

❗️ 5 главных минут в истории сборной Саудовской Аравии! Сенсация началась с потери Месси в центре поля