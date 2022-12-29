Ломбертс о россиянах «Зенита»: «Сложные ребята. Но поэтому мы и были такими сильными. Аршавин – лучший русский, с кем я играл, Денисов мог добиться большего»

Николас Ломбертс вспомнил период игры за «Зенит».

Бельгиец выступал за петербуржцев с 2007 по 2017 год, выиграв с командой Кубок и Суперкубок УЕФА, а также четырежды став чемпионом России.

– Тебе нравится Андрей Аршавин как человек?

– Да. У меня никогда не было никаких проблем с Андреем. Это определенно лучший русский футболист, с которым я играл. Думаю, что он мог выжать из своей карьеры больше.

Он мог стать ключевым игроком для «Арсенала». Да, уже одно попадание туда – достижение. Но задержаться на этом уровне гораздо сложнее. Уверен, он мог бы остаться там дольше. Или даже поиграть в команде посерьезнее «Арсенала». Почему не получилось, я не знаю.

– Твой самый памятный момент, связанный с ?

– Наверное, его гол в финале Кубка УЕФА. Я тогда был на трибуне. Он прекрасный парень. Всегда был честным и прямолинейным. Может, он был чересчур прямым.

С ним не пошутишь. Зная его, я понимал, что я мог ему сказать, а чего не стоило. И мне такой подход нравится больше, чем когда человек начинает юлить.

– Многие думают, что его прямота стоила ему карьеры.

– Без сомнений. Уверен, что он мог добиться большего.

– Русские футболисты из той команды – сезон 2007, 2008 – золотое поколение Санкт-Петербурга. С ними было комфортно? Или они были непростыми ребятами?

– Были сложными. Особенно на тренировках. Там было не до шуток. Мне тоже всегда хотелось побеждать, как и им. В итоге получались жаркие матчи. Но поэтому наша команда и была такой сильной, – сказал экс-защитник « ».

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