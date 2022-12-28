назвал российское пиво худшей вещью в жизни.

– Ты чего-то боишься по-настоящему?

– Оказаться в замкнутом пространстве, где я не смогу двигаться. Конечно, маленькая комната меня не испугает. Но если мои движения будут ограничены, у меня может случиться небольшая паника.

А в остальном… Есть вещи, которых я боюсь, но не так сильно. Иногда я боюсь за своих детей. Думаю, когда они еще немного подрастут, я буду за них переживать еще сильнее. Когда им будет по 14-15, они начнут гулять до ночи, ходить на свидания, не приходить домой, когда я им буду говорить… Я боюсь этого. Особенно это касается моей дочери. Я за нее очень переживаю.

– Один день находиться в таком пространстве или один день пить русское пиво?

– Маленькие пространства, определенно. Я бы выдержал! Русское пиво – худшая вещь в моей жизни. И еще голландское пиво.

– Ты когда-нибудь напивался сильно?

– Конечно! Помню, я собирался кататься на лыжах с супругой. На следующий день мне нужно было провести за рулем около десяти часов. А за сутки до этого я загулял с друзьями и так напился – всю ночь гуляли.

– Так.

– На следующий день мне нужно за руль, а я не могу. В итоге жена вела машину два или три часа. После этому мы остановились на заправке, я купил три «Ред Булла» и кое-как смог подменить ее за рулем. Но чувствовал себя отвратительно, – сказал бывший защитник « ».

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