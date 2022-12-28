Николас Ломбертс: «Русское пиво – худшая вещь в моей жизни. И еще голландское»

Теги Зенит премьер-лига Россия Николас Ломбертс алкоголь и спорт Футбол

Николас Ломбертс назвал российское пиво худшей вещью в жизни.

– Ты чего-то боишься по-настоящему?

– Оказаться в замкнутом пространстве, где я не смогу двигаться. Конечно, маленькая комната меня не испугает. Но если мои движения будут ограничены, у меня может случиться небольшая паника.

А в остальном… Есть вещи, которых я боюсь, но не так сильно. Иногда я боюсь за своих детей. Думаю, когда они еще немного подрастут, я буду за них переживать еще сильнее. Когда им будет по 14-15, они начнут гулять до ночи, ходить на свидания, не приходить домой, когда я им буду говорить… Я боюсь этого. Особенно это касается моей дочери. Я за нее очень переживаю.

– Один день находиться в таком пространстве или один день пить русское пиво?

– Маленькие пространства, определенно. Я бы выдержал! Русское пиво – худшая вещь в моей жизни. И еще голландское пиво.

– Ты когда-нибудь напивался сильно?

– Конечно! Помню, я собирался кататься на лыжах с супругой. На следующий день мне нужно было провести за рулем около десяти часов. А за сутки до этого я загулял с друзьями и так напился – всю ночь гуляли.

– Так.

– На следующий день мне нужно за руль, а я не могу. В итоге жена вела машину два или три часа. После этому мы остановились на заправке, я купил три «Ред Булла» и кое-как смог подменить ее за рулем. Но чувствовал себя отвратительно, – сказал бывший защитник «Зенита».

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22 комментария

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trashbox
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Ответ Кино Музыка
Букет Чувашии отличное пиво. Лучше многих в Европе.
Было. Увы, было.
Как до них добрался голландский (!) концерн этот (название забыл ) - стали как все, гнать вал с изрядным снижением качества.
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trashbox
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Ответ Александра Александрова
Это он Балтику 9 наверное глушил ))
Ну а какое еще в Питере пиво может быть ? Бгг
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Извилина Заремы
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Westvleteren XII и "Клинское" - это же примерно одно и то же, Николас. Нормально же общались.
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Джавез Тилл
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"В организме мужчин при систематическом употреблении пива выделяется вещество, подавляющее выработку мужского полового гормона тестостерона."
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Дмитрий Осипов
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Ответ chugunok
Ну это он гонит, кстати. Нормальный пивас у нас варить научились. Единственное в чём импортозамещение хорошо работает
Какое импортозамещение, если весь хмель иностранный?) У нас только 2% используют отечественный хмель, и тот для совсем убогой варки. Снова все в Китае покупается.
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Сергей Орлов
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Абсолютно прав.
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Сергей Орлов
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Ответ Михо
Голландское пиво отличное, Хайнекен , классический качественный лагер) да среди российского есть хорошее, Хамовники например. Но пиво это бесконечность предпочтений)
Про голландское это обычная подколка от бельгийца) Постоянно пикируются.
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Мосгорсуд
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Сразу видно что не русский, и не знает обычаев, ведь русское пиво без водки, деньги на ветер))
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Гоги^^^^
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русское пиво - это ёрш
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Кондитер
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Ответ Лагер
Ой ладно, надо было к нам Самару на дно
Надо обходить это зловещее место . На футбол мало кто попадает если попадают на дно
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_FoX-
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В его бытность такое мнение вполне имело право быть. Сейчас, крафт вполне достойный. Но это от 200 руб за ноль пять.
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Александра Александрова
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Это он Балтику 9 наверное глушил ))
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zzzeeerrrooo
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Ответ Владимир Владимирович
Это он просто Охоту не пил
Походу ее он и пил
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ARTEM PROKAZOV
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Так
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Spartakus1984
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Ответ Кино Музыка
Букет Чувашии отличное пиво. Лучше многих в Европе.
Любое пиво хорошее,если не подделка порошковая
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chugunok
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Ну это он гонит, кстати. Нормальный пивас у нас варить научились. Единственное в чём импортозамещение хорошо работает
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Aleksey Yashin
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Когда привык к бельгийским блондам и траппистским элям, то Балтика может не зайти конечно)
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Ебздрогыч
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В средние века во фландрийском Генте (ныне - Бельгия) была профессия собирателя мочи. Из мочи потом добывали аммиак, который шёл на изготовление селитры для пороха.
По утрам собиратели ездили по городу с бочкой и платили деньги за мочу. Разумеется, нашлись хитрые горожане, которые стали разбавлять продукт. Тогда появилась новая профессия - дегустатор мочи, который органолептически определял качество и концентрацию драгоценного аммиака.
Но пришли Новые Времена, люди научились синтезировать аммиак или добывать его другими способами, а профессия дегустатора мочи стала ненужной. И вот все эти специалисты по моче покинули Фландрию, переехали в Амстердам и основали пивоварню Хайнекен.
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Кино Музыка
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Букет Чувашии отличное пиво. Лучше многих в Европе.
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Михо
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Голландское пиво отличное, Хайнекен , классический качественный лагер) да среди российского есть хорошее, Хамовники например. Но пиво это бесконечность предпочтений)
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Лагер
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Ой ладно, надо было к нам Самару на дно
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Владимир Владимирович
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Это он просто Охоту не пил
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