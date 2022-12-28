Николас Ломбертс: «В Петербурге меня остановил полицейский – учуял, что я пил. Просил 60 тысяч, сошлись на 20»

вспомнил о том, как дал взятку полицейскому в России.

– Самый крупный штраф в твоей жизни?

– Из-за футбола у меня никогда не было штрафов. Но помню, однажды в Петербурге меня остановил полицейский. Это было в начале моей карьеры в «Зените». Я выпил один бокал. И он, видимо, учуял, что я что-то пил.

– Что было дальше?

– Он такой: дуй в трубочку. Причем держал он ее в метре от моего лица. Я дунул, а он: ха! 2,5 промилле. Какого хрена? Я выпил один бокал! А он: нет, ты должен платить!

Просил 60 тысяч рублей! Я отвечаю: ты с ума сошел? Забирай меня в тюрьму. Окей-окей, давай меньше. Сошлись, кажется, на 20 тысячах. Я потом ему сказал: «Теперь ты должен довести меня до дома, потому что, может, там за углом твой друг стоит и мне придется платить снова», – рассказал экс-защитник « ».

Ломбертс о том, чего не хватает после России: «Чувства, что позволено больше. В Бельгии за превышение отнимут права, в РФ чувствовал: плачу, и все хорошо»

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