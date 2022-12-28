Николас Ломбертс: «В Петербурге меня остановил полицейский – учуял, что я пил. Просил 60 тысяч, сошлись на 20»

Теги Зенит премьер-лига Россия Николас Ломбертс деньги алкоголь и спорт Футбол

Николас Ломбертс вспомнил о том, как дал взятку полицейскому в России.

– Самый крупный штраф в твоей жизни?

– Из-за футбола у меня никогда не было штрафов. Но помню, однажды в Петербурге меня остановил полицейский. Это было в начале моей карьеры в «Зените». Я выпил один бокал. И он, видимо, учуял, что я что-то пил.

– Что было дальше?

– Он такой: дуй в трубочку. Причем держал он ее в метре от моего лица. Я дунул, а он: ха! 2,5 промилле. Какого хрена? Я выпил один бокал! А он: нет, ты должен платить!

Просил 60 тысяч рублей! Я отвечаю: ты с ума сошел? Забирай меня в тюрьму. Окей-окей, давай меньше. Сошлись, кажется, на 20 тысячах. Я потом ему сказал: «Теперь ты должен довести меня до дома, потому что, может, там за углом твой друг стоит и мне придется платить снова», – рассказал экс-защитник «Зенита».

Ломбертс о том, чего не хватает после России: «Чувства, что позволено больше. В Бельгии за превышение отнимут права, в РФ чувствовал: плачу, и все хорошо»

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8 комментариев

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Евгений Цыбулин
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Ответ Laidinen
Удобно когда можно оплатить штраф на месте, добавил Николас.... ;)
Еще и снизить сумму штрафа)))
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BigPapa
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Недалёкий этот Ломбертс
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Spaten
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Полицейский ещё должен был говорить: если в крови покажет, я уже ничем не смогу тебе помочь!
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ВладимирНеПутин
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20 тысяч в 2007/08 это приличная сумма была
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Tigo_Volchara93
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Ай красавец ! Наш человек !
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Laidinen
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Удобно когда можно оплатить штраф на месте, добавил Николас.... ;)
+11
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Леша Реш
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Врать плохо
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Serge Vendino
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Ломбертс в курсе, что это был не штраф?)
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