Ломбертс взял бы автограф у Петра Первого: «Он был великим лидером. Читал его биографию»

рассказал, чей автограф хотел бы получить.

– У кого бы ты хотел попросить автограф?

– Наверное, у Петра Великого – но его уже нет в живых.

Я читал его биографию. Он был великим лидером, – заявил бывший защитник « ».

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