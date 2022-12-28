Ломбертс взял бы автограф у Петра Первого: «Он был великим лидером. Читал его биографию»
Николас Ломбертс рассказал, чей автограф хотел бы получить.
– У кого бы ты хотел попросить автограф?
– Наверное, у Петра Великого – но его уже нет в живых.
Я читал его биографию. Он был великим лидером, – заявил бывший защитник «Зенита».
Ломбертс о том, чего не хватает после России: «Чувства, что позволено больше. В Бельгии за превышение отнимут права, в РФ чувствовал: плачу, и все хорошо»
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
А так - да. С точки зрения расширения земель и "оевропеивания" бородатых бояр - да, был новатором.