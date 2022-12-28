Ломбертс взял бы автограф у Петра Первого: «Он был великим лидером. Читал его биографию»

Теги Зенит премьер-лига Россия Николас Ломбертс история Футбол

Николас Ломбертс рассказал, чей автограф хотел бы получить.

– У кого бы ты хотел попросить автограф?

– Наверное, у Петра Великого – но его уже нет в живых.

Я читал его биографию. Он был великим лидером, – заявил бывший защитник «Зенита».

Ломбертс о том, чего не хватает после России: «Чувства, что позволено больше. В Бельгии за превышение отнимут права, в РФ чувствовал: плачу, и все хорошо»

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10 комментариев

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Abdulla
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Топил народы в крови, как и все правители России 300 лет.
А так - да. С точки зрения расширения земель и "оевропеивания" бородатых бояр - да, был новатором.
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Hitgoe Himgob
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И начал Петр Первый воевать с турками. С огромным трудом взял Азов. Да и отдал потом, не выстоял. В Молдавию с Валахией пошел («Прутский поход» называется), так в плен попал, жена потом его выкупала из плена. Дербентский поход тоже ничем закончился – Османская империя тогда еще сильная была, России не по зубам. Затеяли со шведами Северную войну. Почти двадцать лет воевали. Получила Россия доступ к морю. Торговлишку какую-никакую завела. Но ведь главного вопроса не решила. Как теперь модно говорить, «вопроса о продовольственной безопасности страны». Пахотных, плодородных земель-то не прибавилось. Да и порты нужны незамерзающие.
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Трампист
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Петр идёт сразу же за Ярославом и Александром вторым. Петр современный для своего времени, чистый гениальный вояка, Екатерина тоже казалось бы много для империи сделала, но на тот момент свобода человека уже существовала, поэтому и близко нет, в Петровские времена - нет, ну или да, но это было ещё не в тенденции, и он этому не учился. Александр Второй - единственный, кто за 700 лет мог изменить Россию (с времён Калиты) построив ее по здравому смыслу, но не повезло, дальше и до сей поры, один краше другого. Ельцин, Горбачев, Путин и близко нет тоже. Можно ещё выделить Годунова, ему тоже не проперло учитывая конечно же время. Ольга хороша, наверняка в топе. Ну а Ярослав Мудрый просто гений. Тут без комментариев. После ига Россия/Украина уже совершенно разные государства со своими ценностями
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Давид Agabekyan
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Ответ Jeicob Harlon
Он ещё киселёва не слушал
В чем связь Киселёва и Петра первого? Или Пётр не великий император и это всё Киселёв выдумал?
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Барсик Юрана
Семья. Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" А он говорит: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: "А мы здесь при чем?" "А мы ввели санкции против русских", [ответил отец]. [Сын:] "Зачем?" [Папа ответил:] "Чтобы им было плохо". [Сын:] "А мы что, русские?»
Вот ты пошутил чуточку лучше.
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Барсик Юрана
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Ответ А.Э.РАСИМ
Мы все разные, но плоские шутки не любит никто.
Семья. Сын спрашивает у папы: "Папа, почему так холодно?" А он говорит: "Потому что Россия напала на Украину". Ребенок спрашивает: "А мы здесь при чем?" "А мы ввели санкции против русских", [ответил отец]. [Сын:] "Зачем?" [Папа ответил:] "Чтобы им было плохо". [Сын:] "А мы что, русские?»
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Alex Legend
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Ответ Барсик Юрана
Есть петр первый, а есть адольф второй
Ничего, скоро Шольцу импичмент объявят
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Jeicob Harlon
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Он ещё киселёва не слушал
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А.Э.РАСИМ
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Ответ Барсик Юрана
Есть петр первый, а есть адольф второй
Мы все разные, но плоские шутки не любит никто.
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Барсик Юрана
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