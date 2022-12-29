Первый тренер Дзюбы: «Артем до сих пор заряжен. Он шоумен и отлично себя показывает в роли комика, но пока у него есть порох в пороховницах»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Футбол

Александр Шупляков, первый тренер Артема Дзюбы, высказался о будущем форварда.

34-летний Дзюба с ноября находится без клуба, тогда он разорвал контракт с турецким «Адана Демирспор».

«На турнире выпускников академии «Спартака» мне удалось пообщаться с Артемом Дзюбой. Ситуация такова: ни мне, ни кому-то еще не стоит волноваться о его будущем.

Артем сказал, что вокруг него сейчас ходит множество слухов, но конкретного предложения он до сих пор не получил. Лишь добавил с улыбкой: «Все идет по плану. Дождемся января».

Видно, что у нашего российского бомбардира до сих пор горят глаза. Артем до сих пор заряжен. На товарищеском турнире он был в отличной физической форме.

Верю, что Дзюба скоро найдет себе команду. Да, он шоумен и отлично себя показывает в роли комика, но пока у Артема есть порох в пороховницах. Еще поиграет в футбол на высоком профессиональном уровне», – заявил Шупляков.

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10 комментариев

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костянчик1918
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Ответ Человек1991
Видели мы его порох в пороховнице ))
Реально смотрел ? 🤦‍♂️🤦‍♂️
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Cantstoped
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Видели мы его порох в пороховнице
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Dinamik1
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Еще не комик уже не футболист но гнилой до нельзя это точно.
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Знатный стахановец
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Шупляков, как первый тренер, просто обязан всех убеждать в незаменимости и величии своего воспитанника. Что ж! Работа такая.
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Dmitry Orlov
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И ягоды в ягодицах (с)
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Тиджани Бабангида
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В Турции не получилась ни шоу ни яркой вспышки.
В его возрасте такая пассивность может быть черевата завершением карьеры
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pvh-82
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На счет комика согласен, над его видеошаржем у меня вся работа до слез смеялась!)))
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pvh-82
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Ответ Человек1991
Видели мы его порох в пороховнице ))
Держит порох сухим)))
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Aidos9419
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Шоумен, комик но уже не футболист...
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Человек1991
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Видели мы его порох в пороховнице ))
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