Кавазашвили о Дзюбе: «Ему надо заканчивать и не мучить ни себя, ни других. Или приехать в деревню, где ему заплатят арбузами и тыквами»
Анзор Кавазашвили поразмышлял о будущем Артема Дзюбы.
Ранее сообщалось, что «Торпедо» отказалось от подписания форварда. Он остается в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор».
– Я давно говорю, что ему давно надо уехать в заграничную страну, где платят большие деньги и футбол совсем не развит. В другом месте он играть не сможет.
Это не тот Дзюба, что раньше мог все сделать. Он сейчас не может двигаться на поле. Ему заканчивать надо. И не надо мучить ни себя, ни других. Или приехать в деревню, где ему заплатят арбузами и тыквами.
– Может, тогда на Кипр к Кокорину?
– Может быть. Но Кокорин-то нашел себе место. Искал и нашел. А этот не может себе найти место. В Турции для него было так хорошо. Чего он там не задержался, я не знаю.
– Правильно ли тогда поступил Дзюба, уйдя из «Зенита»?
– Я не могу ничего сказать. Деньги у него есть, бизнес, наверняка, есть. Пускай занимается бизнесом, если хватит возможностей, – сказал бывший вратарь «Спартака».
Артём, заканчивай уже, пожалей старого!
Надоел всем.
Дзюбе же еще рано.
Скажем, в чемпионате Сербии, Греции или Беларуси может сыграть.
Форму надо набрать.
Я имел ввиду клубы маленькие.
Зачем заканчивать?
Веселый парень, пусть побегает еще.
1. Опускать Роналду за неудачу в один год.
2. Опускать Дзюбу за неудачу в Турции.
Первые хотя бы Мессифилы.
Вторые просто завидуют размеру