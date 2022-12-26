Кавазашвили о Дзюбе: «Ему надо заканчивать и не мучить ни себя, ни других. Или приехать в деревню, где ему заплатят арбузами и тыквами»

Теги Артем Дзюба премьер-лига Россия Анзор Кавазашвили Александр Кокорин Футбол

Анзор Кавазашвили поразмышлял о будущем Артема Дзюбы

Ранее сообщалось, что «Торпедо» отказалось от подписания форварда. Он остается в статусе свободного агента после расторжения контракта с турецким клубом «Адана Демирспор». 

– Я давно говорю, что ему давно надо уехать в заграничную страну, где платят большие деньги и футбол совсем не развит. В другом месте он играть не сможет.

Это не тот Дзюба, что раньше мог все сделать. Он сейчас не может двигаться на поле. Ему заканчивать надо. И не надо мучить ни себя, ни других. Или приехать в деревню, где ему заплатят арбузами и тыквами.

– Может, тогда на Кипр к Кокорину?

– Может быть. Но Кокорин-то нашел себе место. Искал и нашел. А этот не может себе найти место. В Турции для него было так хорошо. Чего он там не задержался, я не знаю.

– Правильно ли тогда поступил Дзюба, уйдя из «Зенита»?

– Я не могу ничего сказать. Деньги у него есть, бизнес, наверняка, есть. Пускай занимается бизнесом, если хватит возможностей, – сказал бывший вратарь «Спартака». 

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14 комментариев

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pvh-82
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Перестаньте этого дела со Спартаком отождествлять! Он за Торпедо играл в 4 раза больше чем за Спартак, это их легенда....
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Писанная торба Месси
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Измученный прямо дед этот Кавазашвили. Вот закончил бы Дзюба карьеру, и жизнь у этого старпёра наладилась бы, а так..
Артём, заканчивай уже, пожалей старого!
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Владислав Бондарчук
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Анзорыч выдаёт перлы все мощнее и мощнее
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NIK7478
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Между тем, мы не видим очереди за Дзюбой! И это факт. Даже в Торпедо отказались от него.
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А.Э.РАСИМ
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Кавазашвили пора заканчивать.
Надоел всем.

Дзюбе же еще рано.
Скажем, в чемпионате Сербии, Греции или Беларуси может сыграть.

Форму надо набрать.
Я имел ввиду клубы маленькие.
Зачем заканчивать?
Веселый парень, пусть побегает еще.
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Teodrakis
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Есть два уровня гниения личности:
1. Опускать Роналду за неудачу в один год.
2. Опускать Дзюбу за неудачу в Турции.
Первые хотя бы Мессифилы.
Вторые просто завидуют размеру
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xQcoW
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В турецкой лиге все серьезно. Это тебе не договорняки катать в Газпром лиге
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Pertinax Gandi
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А кого других мучает Дзюба?
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Иван Рыбаков
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Ответ Дмитрий Турецкий
Такого хама называть уважаемый.. Ну такое🙃
Ну хам не хам, а вежливое обращение никогда не лишнее.
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Михаил1970
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Кавазашвили на спортсе давно платят бражкой и самогонкой.
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Иван Рыбаков
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Ответ Bartez1986
Спортс, а чо вы все время пишете Анзора бывшим вратарём Спартака? Так-то он, в первую очередь, ветеран Торпедо. Вы там повнимательнее будьте
Даëт больше просмотров.
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Дмитрий Турецкий
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Ответ Иван Рыбаков
Уважаемый, Кавазашвили, воспользуйтесь своим же советом и не мучайте ни себя, ни других.
Такого хама называть уважаемый.. Ну такое🙃
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Bartez1986
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Спортс, а чо вы все время пишете Анзора бывшим вратарём Спартака? Так-то он, в первую очередь, ветеран Торпедо. Вы там повнимательнее будьте
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Иван Рыбаков
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Уважаемый, Кавазашвили, воспользуйтесь своим же советом и не мучайте ни себя, ни других.
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