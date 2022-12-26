Тренер Волкова – о реакции Дзюбы на вызов Емельяненко: «Артем сразу сказал, что готов»

Теги Зенит Артем Дзюба Сборная России по футболу Александр Емельяненко Александр Волков Бокс/MMA/UFC

Тарас Кияшко, тренер Александра Волкова, рассказал о реакции бывшего капитана «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы на предложение Александра Емельяненко провести поединок.

«Мы на самом деле посмеялись, и Артем сразу сказал: «Да я готов». Но в первую очередь его сейчас интересует профессиональная карьера.

Если бы он решил уже закончить с футболом, думаю, мы бы согласились, он бы потренировался, лагерь сделал и с удовольствием подрался там. Артема долго просить не надо.

Но, поскольку для него сейчас важен футбол, вся ставка на футбол. А это для Емельяненко шанс в очередной раз привлечь к себе внимание на имени Артема», – сказал Кияшко.

Дзюба не перейдет в «Торпедо», скорее всего. В клубе не уверены, что Артем поможет команде

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6 комментариев

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pvh-82
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Ответ petrvolgograd
а победитель сразится с джигурдой
Главный приз - Панин
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Nekrasof
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Ответ de-fussball
и мы нашли промоутера Артема Дзюбы!
👍👍👍🤣🤣🤣
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Ovi174
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Дзюба так усердно душил своего удава, я бы не месте Сашки опасался от Артема сабмишена…
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petrvolgograd
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а победитель сразится с джигурдой
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de-fussball
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Ответ Пирс Морган
Дзюба: "Левой дрочу, правой колочу"
и мы нашли промоутера Артема Дзюбы!
+6
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Пирс Морган
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Дзюба: "Левой дрочу, правой колочу"
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