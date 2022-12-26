Тренер Волкова – о реакции Дзюбы на вызов Емельяненко: «Артем сразу сказал, что готов»

Тарас Кияшко, тренер , рассказал о реакции бывшего капитана «Зенита» и сборной России Артема Дзюбы на предложение провести поединок.

«Мы на самом деле посмеялись, и Артем сразу сказал: «Да я готов». Но в первую очередь его сейчас интересует профессиональная карьера.

Если бы он решил уже закончить с футболом, думаю, мы бы согласились, он бы потренировался, лагерь сделал и с удовольствием подрался там. Артема долго просить не надо.

Но, поскольку для него сейчас важен футбол, вся ставка на футбол. А это для Емельяненко шанс в очередной раз привлечь к себе внимание на имени Артема», – сказал Кияшко.

Дзюба не перейдет в «Торпедо», скорее всего. В клубе не уверены, что Артем поможет команде

Дзюба о жесте Мартинеса с перчаткой у паха: «Мне привет передавал 😂»