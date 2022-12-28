Анастасия Мыскина: «Как-то играли микст: я с Дзюбой против Булыкина и Дементьевой. Такие фееричные игры надо на центральные корты ставить»

Теги Артем Дзюба Дмитрий Булыкин Анастасия Мыскина WTA Теннис

Первая российская чемпионка турнира «Большого шлема» Анастасия Мыскина рассказала, как играла в теннис с Артемом Дзюбой и Дмитрием Булыкиным.

– В свое время общались с Артемом Дзюбой – в теннис играли. Кстати, он очень хорошо играет. Поэтому, когда Артем выходил на поле за «Зенит», переживала за него и хотела, чтобы его команда выиграла. Но, в целом, повторюсь, очень спокойно к этому отношусь.

– Артем Дзюба на корте такой же, как на футбольном поле?

– Вообще огонь! Вы даже не представляете. Мы как-то играли микст: я с Артемом против Димы Булыкина и Лены Дементьевой. Фееричная была игра! Считаю, такие игры надо на центральные корты ставить.

– Кто тогда выиграл?

– Хороший вопрос… К сожалению, вроде бы – они. Кстати, Дима Булыкин тоже очень хорошо играет в теннис. Мне кажется, его иногда не приглашают на любительские турниры, потому что он для них слишком хорош.

– Если поставить друг против друга Дзюбу и Булыкина в одиночном разряде, что получится?

– А вот это интересно, я бы тоже с удовольствием посмотрела бы на это (смеется).

– В «Зените» Дзюба был главным по юмору. На корте так же?

– За кортом. А на нем Артем очень серьезен и точно так же хочет победить, бьется, борется, не любит проигрывать. А вне корта с ним можно смеяться и веселиться до упаду.

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11 комментариев

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EVERGREEN
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Вот вы смеётесь, а у человека определенно есть способности - рукастый ведь парень
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Marcus-light
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Ответ Cantstoped
Хотел бы я посмотреть, как Мыскина намыливает Дзюбу.
Зачем?
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Сергей Иванчук
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Okazaki
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"Артём, держи ракетку. - Спасибо, у меня есть".
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Cantstoped
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Ответ Glukinho
Мылись люди, наверное?
Хотел бы я посмотреть, как Мыскина намыливает Дзюбу.
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Glukinho
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Ответ T622222
Все бы хотели посмотреть что было после матча в душе?
Мылись люди, наверное?
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T622222
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Костя Костенко
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На порнхаб такое нужно ставить, а не на центральный корт
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NaGLiY
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Привык в руках ракетку держать.
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Мукунку хороший
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Фамилия дзюбы в любой новости вызывает только негатив и агрессию..
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maks44
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Оказывается Дзюба и руками хорошо играет.
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