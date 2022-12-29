Рауль Рианчо: «Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в Азии. Наконец-то увидим «Спартак» в ЛЧ, он выиграет ее»

Теги Спартак премьер-лига Россия Лига чемпионов Азии Азиатская футбольная конфедерация Рауль Рианчо Футбол

Рауль Рианчо считает, что клубы Мир РПЛ могут создать конкуренцию в Азии.

«Будет фантастично, если при переходе российского футбола в АФК местные клубы будут участвовать в международных турнирах. Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в азиатском футболе.

Наконец-то мы увидим «Спартак» в азиатской Лиге чемпионов. Уверен, что с таким составом и главным тренером красно-белые одержат победу в этом турнире», – сказал бывший тренер «Спартака».

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8 комментариев

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Abu Ibrahim
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Ответ moldfan
Зенит наконец-то станет как Бавария... 11 воспитанников Краснодара выйдут в составе ЛЧ... Но есть одно но... Хотя совсем забавно будет если Саудиты и Корейцы с Японцами, нас выстегнут... И даже там мы будем в лучшем случае средняками...
Как ты живешь хоть , в таком мрачном пессимистичном мире .
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Do Cent
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Солнечный мечтатель
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Юрий Евсеев
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Всем привет народ. Всех с наступающим! Всем удачи, добра и счастья.
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igls54
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Солнце восходит на востоке, а заходит на западе...
С Новым Годом, Рауль!
С Новым Годом! Хэй хэй хей хэй хей
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s_h_a_m_a_n
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Он в курсе, что до ЛЧ ещё добраться надо?
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Sinister Kid
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Ого, вот это нож в спину.
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moldfan
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Зенит наконец-то станет как Бавария...
11 воспитанников Краснодара выйдут в составе ЛЧ...

Но есть одно но...

Хотя совсем забавно будет если Саудиты и Корейцы с Японцами, нас выстегнут... И даже там мы будем в лучшем случае средняками...
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Прессинг Рангника
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Нормально так попустил
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