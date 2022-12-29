Рауль Рианчо: «Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в Азии. Наконец-то увидим «Спартак» в ЛЧ, он выиграет ее»
Рауль Рианчо считает, что клубы Мир РПЛ могут создать конкуренцию в Азии.
«Будет фантастично, если при переходе российского футбола в АФК местные клубы будут участвовать в международных турнирах. Клубы РПЛ создадут отличную конкуренцию в азиатском футболе.
Наконец-то мы увидим «Спартак» в азиатской Лиге чемпионов. Уверен, что с таким составом и главным тренером красно-белые одержат победу в этом турнире», – сказал бывший тренер «Спартака».
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