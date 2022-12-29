Матыцин о переходе в Азию: «В РФС неоднозначное мнение по этому вопросу. Надо оценить, что потеряем и что приобретем»

Министр спорта РФ высказался о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

— Если до конца года РФС объявит о решении перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола, не будет ли оно поспешным?

— Европейцы уже приняли решение в отношении наших команд, ограничив участие во всех клубных турнирах и соревнованиях сборных. Сейчас речь уже идет о возможности отбора на следующий чемпионат мира 2026 года. Надо уже мыслить долгосрочными категориями. Решение пока не принято, мы его ждем. Исполком РФС переносил его и заявил, что определится до 31 декабря. Там неоднозначное мнение по этому вопросу.

Позиция Министерства спорта и моя личная: надо очень внимательно оценить возможности нашего футбола. Что мы потеряем и что приобретем. Если у нас пока вообще нет никаких шансов участвовать в соревнованиях с европейскими командами, то, наверное, участие в азиатских турнирах должно положительно сказаться на развитии российского футбола.

Но надо понимать, готова ли нас принимать. Одного нашего желания мало. Если РФС пойдет на такой шаг, то дальше предстоит все согласовывать с Азиатской конфедерацией футбола. При этом, насколько мне известно, взаимодействие РФС с ФИФА и конструктивное. И в ФИФА тоже понимают, что такой переход может потом затруднить взаимодействие и проведение турниров, – сказал Олег Матыцин.

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