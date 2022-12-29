Радимов за переход РФС в Азию: «Не лучше зарабатывать, а не смотреть на фигу от УЕФА? Страна поворачивается на Восток, туда идет и спорт»
Владислав Радимов поддерживает идею перехода РФС в Азию.
«Конечно, можно сидеть под вывеской УЕФА еще лет пять, десять, двадцать. И ждать, пока господа в Ньоне сделают шажок вам навстречу.
А пока на этот неопределенный срок давайте доведем наш футбол до ручки и переведем его полностью в медиалигу. Потому что только этого уровня он скоро будет заслуживать.
Не нужно напоминать об очевидном, кричать и махать листком с напечатанными суммами доходов от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также в Лиге наций. Эти деньги вам все равно больше никто не даст заработать. Эта сказка в прошлом.
А раз так, не лучше ли играть в турнирах с менее громкой вывеской, но играть, зарабатывать меньше, но зарабатывать, а не смотреть на фигу, нарисованную для нас на сайте УЕФА?
Государство, страна, бизнес уже повернулись или поворачиваются на Восток. Туда идет и российский спорт», – сказал бывший футболист сборной России.
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Тебя пытали китайцы, поэтому уехал?
И стали в коленно-локтевую позу
Сколько там со времен Потемкина прошло? Мало что поменялось.
Это холопам рассказывают сказки про "агрессивный блок НАТО" и гонят умирать в окопе под Бахмутом за дворец под Геленджиком.
Китайцы уничтожили всю природу в Китае. Теперь делают это с Сибирью, Байкалом, ДВ...
Есть ли хорошие страны?! Японию обожаю, Швейцарию, Канаду, США... много хороших стран, Лихтеншейн тот же, Норвегия, Финляндия... очень много.
Может быть в такое суровое время надо вообще прекратить гос. финансирование ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО спорта?
Ну и если говорить о природе Сибири, то уничтожают ее не китайцы, а наши - продавая лесные участки китайцам.