Радимов за переход РФС в Азию: «Не лучше зарабатывать, а не смотреть на фигу от УЕФА? Страна поворачивается на Восток, туда идет и спорт»

Теги Владислав Радимов премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу Азиатская футбольная конфедерация Футбол

Владислав Радимов поддерживает идею перехода РФС в Азию.

«Конечно, можно сидеть под вывеской УЕФА еще лет пять, десять, двадцать. И ждать, пока господа в Ньоне сделают шажок вам навстречу.

А пока на этот неопределенный срок давайте доведем наш футбол до ручки и переведем его полностью в медиалигу. Потому что только этого уровня он скоро будет заслуживать.

Не нужно напоминать об очевидном, кричать и махать листком с напечатанными суммами доходов от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также в Лиге наций. Эти деньги вам все равно больше никто не даст заработать. Эта сказка в прошлом.

А раз так, не лучше ли играть в турнирах с менее громкой вывеской, но играть, зарабатывать меньше, но зарабатывать, а не смотреть на фигу, нарисованную для нас на сайте УЕФА?

Государство, страна, бизнес уже повернулись или поворачиваются на Восток. Туда идет и российский спорт», – сказал бывший футболист сборной России.

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78 комментариев

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lus
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Самое время для реформ в российском футболе. Реальных, а не на бумаге. Например, прозрачность бюджетов клубов и установление потолка зарплат для наших кривоногих "мастеров", скажем не больше 100 тыс.руб. в месяц. Впрочем, это из области фантастики.
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Ole Gunor
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Ответ Александр Гончаров
Для того, чтобы начать зарабатывать нужно убрать все государственные деньги из футбола. Урезать зарплаты футболистам до минимума, тогда они начнут играть, чтобы их продали за рубеж, грызть землю, чтобы их кто-то заметил. А пока в чемпе водокачки зарплаты как в АПЛ, никто играть тут не научится. Выход только такой, нужно убить финансово футбол, на дно затоптать, и тогда футболистам не останется ничего, кроме как рвать жопу, чтобы уехать отсюда, так в Хорватии,Сербии той же чемпионат работает. И ТОЛЬКО тогда , когда 20 из 25 сборников будут играть за границей, сборная будет сильной.
Все абсолютно верно и повторили мои мысли вслух.Радим вещает, получаю бабло на Матч ТВ от бюджета, как и в Зене тоже и рассказывает куда и что двигается. Балабол еще один при кормушке. Советник президента Зенита по молодежи. Создали для него спец стул теплый, после тренертсва, из которого его надо было выгонять после первого же алко скандала, как бы сделали не задумываясь и не считая прошлые регалии в той же Европе, потому что гнилой имидж. А после этого, оставшись бы без работы не советником, а идти детей тренировать, причем не в зените, а в районом клубе или частном, но не за такие бабки. Советник по развитию. В ситуации с Чистяковым, будучи его тренером по юношам даже рот не открыл.
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artpal
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Ответ BeastI666I
Китай страшнее и ужаснее США... не нужно к ним поворачиваться. Они уничтожают природу, жестоки к женщинам, чужакам. Они изобретательны в пытках, умеют улыбаться тебе, а потом также легко перережут глотку. Ненавижу китайцев. Вот честно. Потому уехал из Сибири в западную часть РФ
"Поэтому уехал из Сибири в западную часть РФ"
Тебя пытали китайцы, поэтому уехал?
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Izokot
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Может мои внуки и будут ждать премьер китайского кинематографа, балдеть от музыки Вьетнама и Сирии, следить за жизнью звезд Иордании, но у меня, в огромной мере пропитанного европейской и американской культурой, все эти развороты на Восток сейчас вызывают сплошное отторжение.
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centavr1
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а может один старичок из кремля сделает шажок на встречу здравому смыслу?
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Александр Гончаров
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Для того, чтобы начать зарабатывать нужно убрать все государственные деньги из футбола. Урезать зарплаты футболистам до минимума, тогда они начнут играть, чтобы их продали за рубеж, грызть землю, чтобы их кто-то заметил. А пока в чемпе водокачки зарплаты как в АПЛ, никто играть тут не научится. Выход только такой, нужно убить финансово футбол, на дно затоптать, и тогда футболистам не останется ничего, кроме как рвать жопу, чтобы уехать отсюда, так в Хорватии,Сербии той же чемпионат работает. И ТОЛЬКО тогда , когда 20 из 25 сборников будут играть за границей, сборная будет сильной.
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Vint-Z
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"Государство, страна, бизнес уже повернулись или поворачиваются на Восток"
И стали в коленно-локтевую позу
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Rio (BLR)
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Это называется не зарабатывать а гос бабки пилить на очередном безумном проекте.
Сколько там со времен Потемкина прошло? Мало что поменялось.
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fall_of_troy
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Ответ BigMousy
А есть хорошие страны? Все преследуют только свои интересы, что Европа, что США, что Китай. Ну и если говорить о природе Сибири, то уничтожают ее не китайцы, а наши - продавая лесные участки китайцам.
Есть разные страны. Россия если хочет стать нормальной страной, то нужно стремиться стать частью Европы. Что характерно, несмотря на всю пропагандистскую шелуху, то бункерная элита в личном качестве уже давно стала частью Европы - через гражданства, ВНЖ, покупку недвижимости и т.п.

Это холопам рассказывают сказки про "агрессивный блок НАТО" и гонят умирать в окопе под Бахмутом за дворец под Геленджиком.
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dimitrii36
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на востоке - на востоке, что за небо без луны, что за жизнь без чайханы...
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BeastI666I
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Ответ BigMousy
А есть хорошие страны? Все преследуют только свои интересы, что Европа, что США, что Китай. Ну и если говорить о природе Сибири, то уничтожают ее не китайцы, а наши - продавая лесные участки китайцам.
виновата пуля в убийстве или тот кто выстрелил. Ты об этом? Наверное, ты прав. Но я бы лучше отдавал землю в аренду европе или США... они бережливые люди. Я волонтер гринпис и работал на сборе мусора в международных командах на Байкале. Так вот европейцы и американцы работают как роботы, много, радотсно, качественно, а чистят россйиское озеро.

Китайцы уничтожили всю природу в Китае. Теперь делают это с Сибирью, Байкалом, ДВ...

Есть ли хорошие страны?! Японию обожаю, Швейцарию, Канаду, США... много хороших стран, Лихтеншейн тот же, Норвегия, Финляндия... очень много.
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Izokot
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Ответ RSM-1930
После прихода Газпрома будет больше чем в ЛЧ
Газпрому бы свой заработок сохранить.
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Максим Черкашин
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Ответ Алексей Полиенков
Расскажите этому идиоту что там победитель азиатской лч получает меньше, чем простой участник еврокубков за сам факт участия в еврокубках.
Бюджетники оплатят.😎
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Сергей Орлов
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Идиот. Извините.
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Grin of Ant
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Ответ Алексей Полиенков
Расскажите этому идиоту что там победитель азиатской лч получает меньше, чем простой участник еврокубков за сам факт участия в еврокубках.
Так он в курсе. Перечитайте статью.
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dimitrii36
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опять нажрался...
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RSM-1930
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Ответ Ruscello
И много там в Азиатской Лиге Чемпионов зарабатывают?
После прихода Газпрома будет больше чем в ЛЧ
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Digger86
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Когда это футбольные клубы у нас что-то зарабатывали, а не тратили?
Может быть в такое суровое время надо вообще прекратить гос. финансирование ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО спорта?
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Ruscello
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И много там в Азиатской Лиге Чемпионов зарабатывают?
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ale666
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Ответ Алексей Полиенков
Расскажите этому идиоту что там победитель азиатской лч получает меньше, чем простой участник еврокубков за сам факт участия в еврокубках.
Вопрос ещё какие будут призовые в ЛЧ после исхода Газпрома и проблемами в экономике ЕС. И какие будут призовые в Азиатской лиге с приходом Газпрома
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BigMousy
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Ответ BeastI666I
Китай страшнее и ужаснее США... не нужно к ним поворачиваться. Они уничтожают природу, жестоки к женщинам, чужакам. Они изобретательны в пытках, умеют улыбаться тебе, а потом также легко перережут глотку. Ненавижу китайцев. Вот честно. Потому уехал из Сибири в западную часть РФ
А есть хорошие страны? Все преследуют только свои интересы, что Европа, что США, что Китай.
Ну и если говорить о природе Сибири, то уничтожают ее не китайцы, а наши - продавая лесные участки китайцам.
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Atsuktuvas
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И шли они долго и счастливо...
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Melnikov1968
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Заголовок как-то странно выглядит. Логичнее было написать: "Лучше зарабатывать, а не смотреть на фигу от УЕФА". Но почему-то вначале стоит частица НЕ.
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Verhovn
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Не знаю, Влад.. Думаю, что мы европейцы.... Но если то тогда)
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SadButTrue
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Ответ Gornostaev
На Западе солнце зашло, - пора двигаться туда, где оно восходит...
Не заливай. Япония, страна восходящего солнца - недружественная страна, туда двигаться тоже нельзя. Будет жить в темноте.
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