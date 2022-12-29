Радимов за переход РФС в Азию: «Не лучше зарабатывать, а не смотреть на фигу от УЕФА? Страна поворачивается на Восток, туда идет и спорт»

поддерживает идею перехода РФС в Азию.

«Конечно, можно сидеть под вывеской еще лет пять, десять, двадцать. И ждать, пока господа в Ньоне сделают шажок вам навстречу.

А пока на этот неопределенный срок давайте доведем наш футбол до ручки и переведем его полностью в медиалигу. Потому что только этого уровня он скоро будет заслуживать.

Не нужно напоминать об очевидном, кричать и махать листком с напечатанными суммами доходов от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также в Лиге наций. Эти деньги вам все равно больше никто не даст заработать. Эта сказка в прошлом.

А раз так, не лучше ли играть в турнирах с менее громкой вывеской, но играть, зарабатывать меньше, но зарабатывать, а не смотреть на фигу, нарисованную для нас на сайте УЕФА?

Государство, страна, бизнес уже повернулись или поворачиваются на Восток. Туда идет и российский спорт», – сказал бывший футболист сборной России.

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