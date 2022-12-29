Тер Стеген считает Месси величайшим в истории: «Нет никого лучше Лео, для меня споров не было»

Марк-Андре тер Стеген считает величайшим футболистом в истории.

– Положила ли победа Месси на чемпионате мира конец спорам о том, кто является величайшим футболистом в истории?

– Я думаю, что нет никого лучше Лео, он заслужил все это. Но для меня никогда не было споров [о том, кто лучший в истории], – сказал вратарь «Барселоны».

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