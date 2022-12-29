Тер Стеген считает Месси величайшим в истории: «Нет никого лучше Лео, для меня споров не было»
Марк-Андре тер Стеген считает Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.
– Положила ли победа Месси на чемпионате мира конец спорам о том, кто является величайшим футболистом в истории?
– Я думаю, что нет никого лучше Лео, он заслужил все это. Но для меня никогда не было споров [о том, кто лучший в истории], – сказал вратарь «Барселоны».
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Для таких чудиков как ты и Люксембург с Андоррой равны Эквадору и Чили)
Что в твоём понимании позор-роме проиграли по сумме 2 матчей 4:4,ливерпулю 3:4..
Единственный матч,где их реально уничтожили 8:2,да бывают такие матчи,они сами тому же реалу регулярно,то 5,то 6 закидывали..
Так что ты ЩАС🤣🤣🤣иди азбуку изучай
Если честно я не понимаю о чём вы .
Отдыхай товарищ
А я честно скажу про этих людей
Они все завидует достижение Месси
Д а и ещё кубок мира
Они готовы на всё лижби снизить достижение Месси