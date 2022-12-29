Тер Стеген считает Месси величайшим в истории: «Нет никого лучше Лео, для меня споров не было»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген считает Лионеля Месси величайшим футболистом в истории.

– Положила ли победа Месси на чемпионате мира конец спорам о том, кто является величайшим футболистом в истории?

– Я думаю, что нет никого лучше Лео, он заслужил все это. Но для меня никогда не было споров [о том, кто лучший в истории], – сказал вратарь «Барселоны».

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FCB2020
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Youzhny23
А разве они отличаются чем-то от Труа , Осера, Дижона?)
Ну ты…🤦‍♂️
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kuznez.molot.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Youzhny23
А разве они отличаются чем-то от Труа , Осера, Дижона?)
Ахах,сильно🤣🤣🤣
Для таких чудиков как ты и Люксембург с Андоррой равны Эквадору и Чили)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Youzhny23
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kuznez.molot.
А ты уже все команды из Саудовской Аравии выучил?)
А разве они отличаются чем-то от Труа , Осера, Дижона?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kuznez.molot.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Youzhny23
Я могу писать на каком мне удобно, тк как в русской школе не учился никогда , но вряд-ли ты понял бы меня на молдавском, иди изучай формат лиги Европы, пора привыкнуть что твой коллектив всего лишь , слабый середняк европейского футбола,последние годы)
А ты уже все команды из Саудовской Аравии выучил?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Youzhny23
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kuznez.molot.
Барса 2 раза брала требл-2009 и 2015,еще в этот промежуток брала лч в 2011 и были полуфиналы в 2008 2010,12,13 Что в твоём понимании позор-роме проиграли по сумме 2 матчей 4:4,ливерпулю 3:4.. Единственный матч,где их реально уничтожили 8:2,да бывают такие матчи,они сами тому же реалу регулярно,то 5,то 6 закидывали.. Так что ты ЩАС🤣🤣🤣иди азбуку изучай
Я могу писать на каком мне удобно, тк как в русской школе не учился никогда , но вряд-ли ты понял бы меня на молдавском, иди изучай формат лиги Европы, пора привыкнуть что твой коллектив всего лишь , слабый середняк европейского футбола,последние годы)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kuznez.molot.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Youzhny23
Ты щас ставишь 1 год против последних 9 лет позора?)
Аа,посмотрел-криштобот...еще совет-перед сном,представляй Месси с кубком мира🤣🤣🤣
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kuznez.molot.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Youzhny23
Ты щас ставишь 1 год против последних 9 лет позора?)
Барса 2 раза брала требл-2009 и 2015,еще в этот промежуток брала лч в 2011 и были полуфиналы в 2008 2010,12,13
Что в твоём понимании позор-роме проиграли по сумме 2 матчей 4:4,ливерпулю 3:4..
Единственный матч,где их реально уничтожили 8:2,да бывают такие матчи,они сами тому же реалу регулярно,то 5,то 6 закидывали..
Так что ты ЩАС🤣🤣🤣иди азбуку изучай
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vladis2009
А почему тебе 2 минуса кинули?
А кто кинул?
Если честно я не понимаю о чём вы .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vladis2009
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Гражданин Мира
Вы имеете ввиду того пешехода у которого 7 зм и скоро будет 8 ой зм Чемиона мира Обладатель копа Америки Много раз выигрывал ла лигу Много раз выигрывал лигу чемпионов Много раз выигрывал золотую бутсу. Я правильно понял, мы об этом пешеходе говарим!?
А почему тебе 2 минуса кинули?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Telstar22
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kostanostra
Месси в футболе ,как Путин в политике! лучший!
А Аргентина принимала беглых нацистов. Тоже как путин
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Youzhny23
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kuznez.molot.
Когда Барса брала треблы-где были все эти энфилды и римы и парижы. Отдыхай товарищ
Ты щас ставишь 1 год против последних 9 лет позора?)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ромарио
Е5,сколько грамматических ошибок-((( Ты цыган что ли?
Так это же керосиновый житель колонии турции на каспии
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kostanostra
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Месси в футболе ,как Путин в политике! лучший!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
janitor
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kuznez.molot.
Позор-это голы у партнеров на свою прическу переписывать
Согласен. И гном и кристина - дно.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
нелюбитель футбола
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Да, теперь он ЧЕМПИОН МИРА... Некоторым этого не хотелось... Пусть теперь плачут, как и их кумир в подтрибунном... Они как и он всегда много болтали... И за это теперь наказаны... " Мечтаю выиграть ЧМ и сделать хет-трик в финале в ворота аргов.."... А-ха-ха-ха... 🤪👏👏👏💋...
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kuznez.molot.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ janitor
Никто про 8:2 и не забывал. Такой позор трудно отмыть даже "победой" на ЧМ.
Позор-это голы у партнеров на свою прическу переписывать
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kuznez.molot.
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Youzhny23
Там можно и 4-0 вспомнить Энфилде и 3-0 в Риме ,и Мадрид матрасников, и Париж, и ещё раз Париж, список большой товарищ )
Когда Барса брала треблы-где были все эти энфилды и римы и парижы.
Отдыхай товарищ
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Ромарио
Е5,сколько грамматических ошибок-((( Ты цыган что ли?
А какая разница кто я ?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Xm.md
Конечно, я говАрю с боевым хомячком о пешеходе.
Ха ха ха ха
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильнур Хасанов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто еще не лизнул.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Azat Kalimullin
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ andr d
Гол забили французы после игры рукой
Не было никаких рук при втором голе французов
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ромарио
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Гражданин Мира
Ха ха ха Бразилия от Германии 7 пропустил в маракане. От этого Бразилия не перестала быть пентокомпионом . Это один из лучших сборных мира, а по завоевенному кубка мира вовсе лучше
Е5,сколько грамматических ошибок-((( Ты цыган что ли?
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xm.md
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Я Гражданин Мира
Вы имеете ввиду того пешехода у которого 7 зм и скоро будет 8 ой зм Чемиона мира Обладатель копа Америки Много раз выигрывал ла лигу Много раз выигрывал лигу чемпионов Много раз выигрывал золотую бутсу. Я правильно понял, мы об этом пешеходе говарим!?
Конечно, я говАрю с боевым хомячком о пешеходе.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ kuznez.molot.
Заметил,что за последнии сутки хейтерки Лео вдруг резко вспомнили о 8:2.. Они настолько бессильны перед величием Месси,что только и монут как мантру повторять-8:2,8:2 Раньше бесхребетным тихоходом с опущенной головой называли,что в сборной он 0.. После Копы21 пытались всем доказать,что это низкосортный турнир,а после ЧМ осталось только 8:2 вспоминать
Зависть и только!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Я Гражданин Мира
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Blaumerc
В отличии от секты как вы, такие футболисты как Тер Стеген более адекватные. А по вашему Месси ещё и на воротах должен был стоять?
Для них и этого мало было бы
А я честно скажу про этих людей
Они все завидует достижение Месси
Д а и ещё кубок мира
Они готовы на всё лижби снизить достижение Месси
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий