Музея Месси в кампусе Университета Катара не будет. Комната была в мужском общежитии, куда нельзя входить женщинам

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Р-Спорт Футбол

В Катарском университете опровергли информацию о музее в комнате Лионеля Месси.

«Слова представителя университета были неверно истолкованы, университет не планирует открывать такой музей», – сообщил источник в университете.

Представитель университета также объяснил, что комната находилась на территории мужского общежития, куда посторонним – в частности, женщинам – входить нельзя, поэтому оборудовать музей в этом месте было бы трудно.

Ранее сообщалось, что комната, в которой капитан сборной Аргентины жил во время ЧМ-2022, будет переоборудована в музей.

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2 комментария

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dimslav
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Даже у масонов бывают промашки. Не удалось увековечить номер 201 масонское число. Хотя новость все же успели растиражировать по всему свету с показом этого числа.
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CHELSEA_2008
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Так почему же, в таком случае, не создать музей для мужчин?)
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