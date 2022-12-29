Музея Месси в кампусе Университета Катара не будет. Комната была в мужском общежитии, куда нельзя входить женщинам

В Катарском университете опровергли информацию о музее в комнате .

«Слова представителя университета были неверно истолкованы, университет не планирует открывать такой музей», – сообщил источник в университете.

Представитель университета также объяснил, что комната находилась на территории мужского общежития, куда посторонним – в частности, женщинам – входить нельзя, поэтому оборудовать музей в этом месте было бы трудно.

Ранее сообщалось, что комната, в которой капитан сборной жил во время , будет переоборудована в музей.

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