Тер Стеген сказал, что мечтает стать основным вратарем сборной Германии

Марк-Андре тер мечтает стать основным вратарем сборной .

– Какая у вас есть мечта, которую вы еще не осуществили?

– Быть основным в сборной, – сказал вратарь «Барселоны».

Напомним, основной вратарь сборной Германии Мануэль Нойер ранее в отпуске сломал ногу и выбыл до конца сезона.

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