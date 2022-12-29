Тер Стеген сказал, что мечтает стать основным вратарем сборной Германии
Марк-Андре тер Стеген мечтает стать основным вратарем сборной Германии.
– Какая у вас есть мечта, которую вы еще не осуществили?
– Быть основным в сборной, – сказал вратарь «Барселоны».
Напомним, основной вратарь сборной Германии Мануэль Нойер ранее в отпуске сломал ногу и выбыл до конца сезона.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
В своё время Нойер был лучшим не только в Германии, но и одним из лучших в мире.
Но последние 3-4 года Нойер не лучше тер Штегена