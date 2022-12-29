Тер Стеген сказал, что мечтает стать основным вратарем сборной Германии

Теги Мануэль Нойер Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Футбол

Марк-Андре тер Стеген мечтает стать основным вратарем сборной Германии.

– Какая у вас есть мечта, которую вы еще не осуществили?

– Быть основным в сборной, – сказал вратарь «Барселоны».

Напомним, основной вратарь сборной Германии Мануэль Нойер ранее в отпуске сломал ногу и выбыл до конца сезона.

Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yurist Cherchesova
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ ArdaTuran
Нойер, откровенно говоря, вообще не тащит уже второй ЧМ подряд, а лучшего немецкого голкипера прямо сейчас маринуют на лавке под Нойером.
Да, Траппу давно пора стать 1
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
benjamin92
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нойер у Флика будет играть даже со сломанной ногой
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гари Невилл
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Его цель вызывает уважение, так как он старается конкурировать, а вратари то у Германии не плохие. Сам Тер Штеген мастер и именно он должен быть намбер ван. Надеюсь Нойер все таки из-за перелома выйдет на вторую позицию, тем самым будет подарок для Тера
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
j30
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
нойеру пора на пенсию
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Blaumerc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Заслужил.
В своё время Нойер был лучшим не только в Германии, но и одним из лучших в мире.
Но последние 3-4 года Нойер не лучше тер Штегена
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ArdaTuran
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Нойер, откровенно говоря, вообще не тащит уже второй ЧМ подряд, а лучшего немецкого голкипера прямо сейчас маринуют на лавке под Нойером.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Вполне достижимая мечта.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий