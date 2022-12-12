Кессиэ тренировался в общей группе «Барселоны». Игрок получил травму в начале ноября

вернулся в общую группу «Барселоны».

На утренней тренировке «Барселоны» в понедельник Кессиэ, получивший травму в начале ноября, занимался вместе с остальными игроками. Он полностью восстановился от травмы и будет доступен для Хави после перерыва.

Игроки, выступавшие на ЧМ-2022, присоединятся к команде позднее. Так, вернется к тренировкам в среду, Марк-Андре тер Стеген – в конце недели, а со следующей недели к команде присоединятся игроки сборной .

Первый матч после перерыва проведет 31 декабря против «Эспаньола».

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