Кессиэ тренировался в общей группе «Барселоны». Игрок получил травму в начале ноября
Франк Кессиэ вернулся в общую группу «Барселоны».
На утренней тренировке «Барселоны» в понедельник Кессиэ, получивший травму в начале ноября, занимался вместе с остальными игроками. Он полностью восстановился от травмы и будет доступен для Хави после перерыва.
Игроки, выступавшие на ЧМ-2022, присоединятся к команде позднее. Так, Андреас Кристенсен вернется к тренировкам в среду, Марк-Андре тер Стеген – в конце недели, а со следующей недели к команде присоединятся игроки сборной Испании.
Первый матч после перерыва «Барселона» проведет 31 декабря против «Эспаньола».
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