Флик хочет, чтобы Нойер был основным на Евро-2024, и не рассматривает тер Стегена или Траппа
Ханси Флик хочет, чтобы Мануэль Нойер был основным вратарем сборной на Евро-2024.
По данным Sport1.de, тренер сборной Германии пообщался с вратарем «Баварии» после того, как он получил серьезную травму. Напомним, немец сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона.
Флик планирует, что Нойер будет основным вратарем сборной Германии в 2024 году. Вариант, при котором место Мануэля займут Марк-Андре тер Стеген или Кевин Трапп, не рассматривается.
На момент проведения Евро-2024 голкиперу будет 38 лет.
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
Комментарии