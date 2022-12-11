Флик хочет, чтобы Нойер был основным на Евро-2024, и не рассматривает тер Стегена или Траппа

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Ханси Флик хочет, чтобы Мануэль Нойер был основным вратарем сборной на Евро-2024.

По данным Sport1.de, тренер сборной Германии пообщался с вратарем «Баварии» после того, как он получил серьезную травму. Напомним, немец сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске, и выбыл до конца сезона.

Флик планирует, что Нойер будет основным вратарем сборной Германии в 2024 году. Вариант, при котором место Мануэля займут Марк-Андре тер Стеген или Кевин Трапп, не рассматривается.

На момент проведения Евро-2024 голкиперу будет 38 лет.

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