Холанд – 6-й иностранец с 20+ голами в дебютном сезоне АПЛ. До рекорда Торреса – 4 мяча
Эрлинг Холанд стал шестым иностранцем, забившим как минимум 20 голов в дебютном сезоне АПЛ.
У 22-летнего норвежца, выступающего за «Манчестер Сити», сейчас 20 голов в Премьер лиге.
По 20 мячей в дебютном сезоне забили Диего Коста и Юрген Клинсманн, по 23 гола у Серхио Агуэро и Руда ван Нистелроя.
Рекорд у Фернандо Торреса – 24 мяча.
Юрий Семин путешествует по миру и показывает, чем живет футбол в разных городах и странах. Смотрите бесплатно!
Темп держит сумасшедший просто! Более 40 мячей в первом сезоне - это будет эпично⚡!