Холанд – 6-й иностранец с 20+ голами в дебютном сезоне АПЛ. До рекорда Торреса – 4 мяча

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Руд ван Нистелрой Юрген Клинсманн Фернандо Торрес Серхио Агуэро Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд стал шестым иностранцем, забившим как минимум 20 голов в дебютном сезоне АПЛ.

У 22-летнего норвежца, выступающего за «Манчестер Сити», сейчас 20 голов в Премьер лиге.

По 20 мячей в дебютном сезоне забили Диего Коста и Юрген Клинсманн, по 23 гола у Серхио Агуэро и Руда ван Нистелроя.

Рекорд у Фернандо Торреса – 24 мяча.

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22 комментария

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Матвей Суицидин
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Ответ Александра Александрова
Ну то что как замыкатель , он лучше Роналду это точно , главное чтобы не сломался )))
Если продолжит как сейчас, то будет на уровне пикового Рона.
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Рашпель793
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Ещё даже половины сезона не прошло. Если травмы сильно мешать не будут, может сходу побить рекорд АПЛ по голам в целом, а не только как дебютант.
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Маноло Санчи́с
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Ответ Влад Калиниченко
Комментарий удален пользователем
Дак, сам зайди. Удивишься, что он перед Ливерпулем ещё за Челси успел поиграть, где забил 2 мяча.
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Lindeman
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Фернандо Торрес....эх какой же крутой нап был
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Влад Калиниченко
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Ответ Roman
Салах в дебютном сезоне АПЛ забил 2 гола
Спасибо забыл про челси
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Влад Калиниченко
Ответ Влад Калиниченко
Салах уже стал 5 лет назад
Комментарий удален
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Александра Александрова
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Ответ lampard4ever
Этот парень на другом уровне. Однозначно сильнейший футболист прямо сейчас и, возможно, станет лучшим в истории. Это и хорошо, что взамен уходящим Месси с Роном приходят ещё более сильные футболисты.
Ну то что как замыкатель , он лучше Роналду это точно , главное чтобы не сломался )))
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Marcus-light
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Ответ Roman
Странно, что до прихода Холанда все писали, что Эрлинг потеряется у Пепа, потому что испанец не умеет встраивать в игру чистых форвардов)
Пеп и сам удивлён) Можно как угодно относится к Гвардиоле, но пока есть результат и Холанд забивает - он его трогать не будет. Но важное испытание будет в плей-офф ЛЧ, где для прохода какого-нибудь автобуса Пеп придумает модель с Холандом ложным вингером и Альваресом опорным нападающим.
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QWertY
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Ответ Roman
Странно, что до прихода Холанда все писали, что Эрлинг потеряется у Пепа, потому что испанец не умеет встраивать в игру чистых форвардов)
Так писали профаны, которые не видели как тот же Ибра без проблем играл у него и клал голешники)
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Roman
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Ответ Влад Калиниченко
Салах?
Салах в дебютном сезоне АПЛ забил 2 гола
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Marcus-light
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Ответ Криштиану Роналду
Станет первым иностранцем в истории АПЛ, который забьет 30+ голов в дебютном сезоне.
Станет первым игроком, побившим рекорд результативности, чего уж там
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Атай Эстебесов
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Ответ Криштиану Роналду
Станет первым иностранцем в истории АПЛ, который забьет 30+ голов в дебютном сезоне.
Салах?
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Влад Калиниченко
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Ответ Криштиану Роналду
Станет первым иностранцем в истории АПЛ, который забьет 30+ голов в дебютном сезоне.
Салах уже стал 5 лет назад
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Влад Калиниченко
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Салах?
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Roman
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Ответ QWertY
Холанду повезло попасть в команду Гвардиолы, который умеет выводить любых игроков на совершенно новый уровень
Странно, что до прихода Холанда все писали, что Эрлинг потеряется у Пепа, потому что испанец не умеет встраивать в игру чистых форвардов)
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Gornostaev
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Его словно только из Вальгаллы выпустили! Как бы он за дебютный сезон не побил рекорд остальных за два первых года!
Темп держит сумасшедший просто! Более 40 мячей в первом сезоне - это будет эпично⚡!
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corazón blanco
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Ответ lampard4ever
Этот парень на другом уровне. Однозначно сильнейший футболист прямо сейчас и, возможно, станет лучшим в истории. Это и хорошо, что взамен уходящим Месси с Роном приходят ещё более сильные футболисты.
Приходят более сильные футболисты? Очень преждевременно делать такие заявление, о котором можно делать выводы только по прошествии хотя бы лет 10-ти. Холанд топ, но сказать, что он сильнее Роналду и Месси невозможно на данный момент. В его случае главное здоровье, то, что у него есть задатки и потенциал великого бомбардира не ставится под сомнение.
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lampard4ever
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Этот парень на другом уровне. Однозначно сильнейший футболист прямо сейчас и, возможно, станет лучшим в истории. Это и хорошо, что взамен уходящим Месси с Роном приходят ещё более сильные футболисты.
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QWertY
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Холанду повезло попасть в команду Гвардиолы, который умеет выводить любых игроков на совершенно новый уровень
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Михаил Цыганов
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Ну чтож, пожелаем пацану удачи
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Eric_Cartman
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Закинет эвертону 4, чтобы до НГ успеть?
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Криштиану Роналду
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Станет первым иностранцем в истории АПЛ, который забьет 30+ голов в дебютном сезоне.
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nurlan-zenit
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Судя по скорости Холанда, рекорд Торреса будет побит максимум через 3 тура, а потом будет новый рекорд, который продержится очень долго.
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