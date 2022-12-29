Холанд – 6-й иностранец с 20+ голами в дебютном сезоне АПЛ. До рекорда Торреса – 4 мяча

стал шестым иностранцем, забившим как минимум 20 голов в дебютном сезоне .

У 22-летнего норвежца, выступающего за «Манчестер Сити», сейчас 20 голов в Премьер лиге.

По 20 мячей в дебютном сезоне забили Диего Коста и , по 23 гола у и Руда ван Нистелроя.

Рекорд у – 24 мяча.

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