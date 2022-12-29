Холанд поучаствовал в 100 голах в АПЛ и Бундеслиге – 82 мяча и 18 ассистов за 81 матч в «Сити» и «Боруссии»

совершил 100 результативных действий в матчах и Бундеслиги.

В матче 17-го тура АПЛ против «Лидса» (1:3) нападающий «Манчестер Сити» отметился дублем.

Всего в 81 матче в чемпионатах Германии и Англии за дортмундскую «Боруссию» и « » нападающий забил 82 гола и отдал 18 голевых передач.

Холанд быстрее Месси забил 25 голов в команде Гвардиолы. У Эрлинга ушло 20 игр, у Лионеля – 28

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